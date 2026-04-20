La adjudicación de plazas se basará en el orden de mérito definido tras la evaluación. | Foto: Andina/Minsa/Composición LR

La adjudicación de plazas se basará en el orden de mérito definido tras la evaluación. | Foto: Andina/Minsa/Composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los resultados del proceso Serums 2026-I serán publicados el jueves 23 de abril en su portal institucional, luego de que cerca de 40.000 profesionales de la salud rindieran la evaluación nacional el domingo 19. Este proceso permitirá cubrir 7.489 plazas remuneradas en distintas regiones del país.

Ese mismo día se dará a conocer la lista de postulantes con sus respectivas calificaciones, lo que marcará el inicio de las siguientes etapas del proceso. Los participantes podrán revisar sus puntajes y continuar con el cronograma establecido por la entidad.

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Cronograma tras la publicación de resultados del Serums 2026-I

Tras la difusión de los resultados el 23 de abril, el 24 se habilitará el plazo para la presentación de solicitudes de revisión. Estas serán atendidas los días 27 y 28 de abril, fecha en la que también se publicarán los resultados finales del proceso.

La evaluación constituye la primera etapa del Serums, a partir de la cual se establecerá un orden de mérito. Este ranking permitirá a los postulantes elegir una plaza durante la fase de adjudicación, según su puntaje obtenido.

Plazas, remuneraciones y condiciones del servicio

El proceso ofrece 7.489 plazas distribuidas a nivel nacional, principalmente en regiones con mayores necesidades de atención en salud. Los profesionales seleccionados recibirán una remuneración mensual base, que en el caso de médicos asciende a S/6.624, mientras que otros profesionales percibirán alrededor de S/5.300, además de bonificaciones según la zona asignada.

El inicio del servicio para plazas remuneradas está previsto para el 6 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el 30 de abril de 2027. El Serums es un requisito obligatorio para ejercer en el sector público y acceder a programas de especialización o becas estatales.

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