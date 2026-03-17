La entidad estima que el servicio transportará másde 660.000 pasajeros al día. | Foto: Difusión.

La entidad estima que el servicio transportará másde 660.000 pasajeros al día. | Foto: Difusión.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) destacó, este 17 de marzo, el avance del 86% en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Como parte del reporte de las acciones para acelerar la inauguración completa del primer sistema de transporte urbano subterráneo del Perú, la entidad informó que la tuneladora Delia llegó a la estación Óscar R. Benavides (E-06), ubicada en el Callao, donde excavó un total de 800 metros.

De los 27 kilómetros por los que recorrerán los trenes en este megaproyecto, más de 25 ya han sido cavados, y los puntos pendientes son el mencionado paradero y el de Insurgentes, también ubicado en el primer puerto.

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Tuneladora Delia ya ha construido trece estaciones

Durante el proceso, el personal de la obra instaló 3.297 dovelas de concreto, elementos prefabricados que conforman el túnel. Estas piezas se ensamblan en forma de anillos, permitiendo reforzar la excavación y garantizar la estabilidad de la estructura subterránea.

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Para este tramo se construyeron 471 conjuntos de concreto. Cada unidad alcanza un peso aproximado de 40 toneladas, lo que evidencia la magnitud de la edificación que se ejecuta bajo la ciudad.

Entre San Marcos (E-07) y Benavides, la tuneladora avanzó en promedio 15 metros por día. Tras culminar este trayecto, continuará su recorrido hacia Carmen de la Legua (E-05) e Insurgentes (E-04), donde finalizará su trabajo.

Desde el inicio de sus operaciones en el paradero San Juan de Dios, ha atravesado trece terminales: Circunvalación, Nicolás Ayllón, 28 de Julio, Cangallo, Manco Cápac, Estación Central, Plaza Bolognesi, Parque Murillo, Tingo María, La Alborada, Elio y los dos anteriormente mencionados.

Tuneladora Micaela con 53% de avance

En paralelo, la tuneladora Micaela avanza en un 53% la construcción del ramal de la Línea 4 del Metro. Tras haber superado cinco de las siete paradas, actualmente se dirige hacia Quilca (E4-06) y posteriormente continuará por Morales Duárez (E4-07) para luego finalizar en Carmen de la Legua (E4-08).

Cuando la Línea 2 opere en su totalidad, el MTC prevé que el sistema transporte a más de 660.000 pasajeros diarios. Además, proyecta que para el 2030 la demanda supere los 1,2 millones de usuarios.

Cabe destacar que, desde su puesta en marcha, este servicio ha movilizado a más de 35 millones de personas, con un promedio cercano a los 70.000 pasajeros por día.

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