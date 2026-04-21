Las autoridades de Brasil destacan que esta megaobra es una respuesta estructural al problema de distribución del agua en las regiones más áridas del Nordeste. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Las autoridades de Brasil destacan que esta megaobra es una respuesta estructural al problema de distribución del agua en las regiones más áridas del Nordeste. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Brasil avanza en la ejecución de una de las infraestructuras hidráulicas más ambiciosas de su historia para enfrentar la crisis de escasez hídrica en el estado de Ceará: el Cinturão das Águas do Ceará (CAC), un sistema de conducción de agua de 145,3 kilómetros diseñado para trasladarlo desde el Proyecto de Integración del río São Francisco hasta zonas que padecen sequías graves en el gigantesco país de Sudamérica.

Las autoridades destacan que esta megaobra es una respuesta estructural al problema de distribución del agua en las regiones más áridas del Nordeste, donde los patrones de lluvia son caóticos y la sequía condiciona el desarrollo social y productivo. Según Fernando Santana, secretario de Recursos Hídricos de Ceará, el plan, calificado como un “río artificial” por varios medios locales, lleva ya más del 91% de su construcción y apunta a su culminación para junio de 2026.

PUEDES VER: China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

¿Cómo es el ‘río artificial’ de Brasil contra la sequía, como el caso de China?

El CAC constituye un complejo entramado de ingeniería compuesto por canales abiertos, túneles y sifones diseñados para movilizar caudales masivos. Esta infraestructura inicia su recorrido en la presa de Jati, donde recibe el flujo del río São Francisco hasta alcanzar el cauce del Cariús. El diseño técnico prioriza la fuerza de gravedad para el desplazamiento del líquido, estrategia que minimiza el gasto de electricidad y prescinde de estaciones de bombeo constantes.

Esta obra funciona como la columna vertebral de un esquema de transferencia intercuencas que enlaza 12 sistemas hidrográficos previamente aislados en el estado. El objetivo primordial radica en la redistribución de recursos hacia embalses estratégicos y redes de consumo poblacional en zonas rurales o urbanas.

La prensa local denomina a esta construcción un “río artificial”, concepto que guarda una estrecha relación con el Proyecto de Desvío de Agua de Sur a Norte en China. Ambas iniciativas comparten la visión de transportar agua desde territorios abundantes hacia áreas deficitarias para mitigar los efectos de sequías extremas mediante ingeniería de gran escala. En el gigante asiático, la extensión supera los 2.000 kilómetros, pero la esencia técnica de trasvasar recursos hídricos para reducir la vulnerabilidad climática permanece idéntica en la propuesta brasileña.

¿Cómo beneficia el CAC a los brasileños?

El Cinturón de las Aguas de Ceará constituye una infraestructura vital diseñada para asegurar el suministro de agua potable bajo condiciones climáticas de lluvias irregulares. Esta obra beneficia de forma directa a 24 municipios y una población superior a 561.000 habitantes, aunque su alcance técnico permite robustecer la red de distribución para más de cinco millones de personas, incluida la región metropolitana de Fortaleza.

Como arteria hídrica principal, el sistema conecta y alimenta embalses críticos como Orós, pilares del almacenamiento regional. La eficacia de esta red quedó validada en 2024 cuando el tramo de emergencia liberó flujo hacia el embalse de Castanhão tras un recorrido de 300 km, acción que reforzó el abastecimiento para 4,5 millones de ciudadanos en un momento de tensión extrema.

PUEDES VER: Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

¿Cuál es el impacto del ‘río artificial’ en el país de Sudamérica?

La ejecución de este canal de transferencia hídrica constituye una inversión estratégica que garantiza la seguridad del noreste brasileño. Esta obra impulsa sectores esenciales como la agricultura de riego, la ganadería y el turismo, los cuales requieren un flujo constante del recurso. Al asegurar el suministro, el proyecto minimiza riesgos operativos, eleva el bienestar social y facilita una planificación financiera precisa bajo condiciones de certidumbre.

Como herramienta de resiliencia climática, el Cinturão das Águas transforma regiones donde la sequía extrema frena el desarrollo humano. Brasil busca mitigar la vulnerabilidad ante crisis ambientales recurrentes mediante esta infraestructura de ingeniería monumental que fortalece la cohesión socioeconómica.