Precio del dólar hoy, miércoles 22 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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Precio del dólar hoy, miércoles 22 de abril, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 22 de abril, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,420 la compra y S/3,450 la venta.
Tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú, 22 de abril
BCP
- Compra: S/3,711
- Venta: S/3,796
Interbank
- Compra: S/3,725
- Venta: S/3,785
Scotiabank
- Compra: S/3,667
- Venta: S/3,845
Banco de la Nación
- Compra: S/3,730
- Venta: S/3,800
BBVA
- Compra: S/3,670
- Venta: S/3,821