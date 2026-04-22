HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 93.872%: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre RLA
Resultados ONPE al 93.872%: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre RLA     Resultados ONPE al 93.872%: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre RLA     Resultados ONPE al 93.872%: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre RLA     
Economía

Precio del dólar hoy, miércoles 22 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, miércoles 22 de abril, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, miércoles 22 de abril, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 22 de abril, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,420 la compra y S/3,450 la venta.

Tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú, 22 de abril

BCP

  • Compra: S/3,711
  • Venta: S/3,796

Interbank

  • Compra: S/3,725
  • Venta: S/3,785

Scotiabank

  • Compra: S/3,667
  • Venta: S/3,845

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,730
  • Venta: S/3,800

BBVA

  • Compra: S/3,670
  • Venta: S/3,821
Notas relacionadas
Precio del dólar hoy martes 21 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Precio del dólar hoy martes 21 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú cae a S/2,94 por error en Google: tipo de cambio se muestra distinto pese a reporte del BCRP

Precio del dólar en Perú cae a S/2,94 por error en Google: tipo de cambio se muestra distinto pese a reporte del BCRP

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú: tipo de cambio CIERRA en S/3,435 HOY 20 de abril del 2026, según el Banco Central de Reserva

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio CIERRA en S/3,435 HOY 20 de abril del 2026, según el Banco Central de Reserva

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar hoy martes 21 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Precio del dólar hoy martes 21 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

LEER MÁS
Precariedad laboral en alza: solo en Lima, más de 328.000 egresados universitarios con bajos ingresos y sin estabilidad

Precariedad laboral en alza: solo en Lima, más de 328.000 egresados universitarios con bajos ingresos y sin estabilidad

LEER MÁS
Indecopi rematará cerca de 60 inmuebles en cuatro departamentos del Perú, ¿cómo acceder a ellos?

Indecopi rematará cerca de 60 inmuebles en cuatro departamentos del Perú, ¿cómo acceder a ellos?

LEER MÁS
Gobierno elimina obligación de aportar a trabajadores independientes a las AFP o la ONP

Gobierno elimina obligación de aportar a trabajadores independientes a las AFP o la ONP

LEER MÁS
Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

LEER MÁS
CTS de mayo: quiénes la reciben y cuándo deben depositarla

CTS de mayo: quiénes la reciben y cuándo deben depositarla

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvia de estrellas Líridas 2026: ¿cómo ver hasta 20 meteoros por hora en su punto máximo desde América Latina el 22 de abril?

Precio del dólar hoy, miércoles 22 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

El crítico literario James Wood, que sabe

Economía

Precio del dólar hoy martes 21 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Precariedad laboral en alza: solo en Lima, más de 328.000 egresados universitarios con bajos ingresos y sin estabilidad

Gobierno elimina obligación de aportar a trabajadores independientes a las AFP o la ONP

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

López Chau rechaza que JNJ acepte renuncia de Corvetto: "Eso no es defender la democracia sino ponerla en riesgo"

Abogado de López Aliaga se disculpa con Keiko y Samuel Dyer por expresiones del candidato: "De repente fue estrés”

JNE responsabiliza al ONPE por retraso en conteo de votos: pide que le entreguen 30 mil actas observadas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025