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Extrabajador hurtó más de S/450.000 en equipos tecnológicos a empresa en San Martín de Porres

Representante de la compañía acusa a Paul Alvarado García, exencargado del almacén, como responsable de los hechos ilícitos. Cámaras de seguridad habrían delatado su accionar.

Sujeto habría retirado productos en al menos 10 ocasiones.
Sujeto habría retirado productos en al menos 10 ocasiones. | Composición LR / Captura Latina

Un extrabajador de una empresa de telecomunicaciones sustrajo, en diversas ocasiones, decenas de cajas con equipos tecnológicos valorizados en más de S/450.000, en el distrito de San Martín de Porres.

El último de sus actos fue reconocido por personal de la compañía, quienes al revisar las cámaras de seguridad, descubrieron que el sujeto venía apropiándose ilegalmente de la mercadería desde diciembre de 2025.

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Se ganó la confianza poco a poco

Según el representante legal de la empresa, Daniel Moreno, el responsable de estos hechos sería Paul Luisiño Alvarado García, quien ingresó a trabajar como asistente de almacén hace un año y, tras ganarse la confianza de sus empleadores, se quedó como único encargado del puesto, manejando las llaves de acceso y el inventario.

Su vínculo laboral terminó a fines de marzo; sin embargo, el pasado 16 de abril, personal de la compañía detectó cajas movidas en el almacén. Al visualizar las cámaras de seguridad, se dieron con la sorpresa de que Alvarado había ingresado de madrugada para sustraer parte de los productos. Posteriormente, identificaron que en al menos otras 10 ocasiones había cometido el mismo acto ilícito.

Con paradero desconocido

Moreno precisó que entre los objetos hurtados se encuentran decodificadores, repetidores y varios módem, valorizados en total en casi medio millón de soles. Además, explicó que no se percataron antes del hecho, debido a que Alvarado solía justificar las observaciones que hacían ante la falta de material, afirmando que estaban en proceso de revisión o que se había enviado a otras provincias.

El caso ya ha sido denunciado ante la Comisaría de Sol de Oro, a la espera de que las autoridades puedan dar con el paradero de este exempleado, quien no tuvo reparos en perjudicar a las mismas personas que le dieron la oportunidad de trabajar honradamente.

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