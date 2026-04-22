Primer ministro marca distancia de Balcázar y defiende compra de aviones: “Como militar, cumplo mi palabra”
Luis Arroyo se mostró a favor de la compra de los aviones F-16 tras catalogar la adquisición como "una obligación estratégica".
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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, respaldó la necesidad de comprar los aviones F-16, alegando al fortalecimiento de la defensa nacional con “equipamiento nuevo”. Mediante un comunicado, el premier señaló que el Consejo de Seguridad y Defensa acordó la adquisición de los F-16 y que “le corresponde al Ejecutivo hacer cumplir los acuerdos emitidos por el órgano rector”, a pesar de que el presidente José María Balcázar rechazara públicamente que se concretaría la compra durante su gobierno.
Luis Arroyo, quien acaba de recibir el voto de confianza hace menos de una semana, se pronunció y contradijo la postura presidencial con el fin de evitar que se generen “incumplimientos contractuales” que deriven en penalidades y perjudiquen la visión del Perú a nivel internacional.
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“A la fecha, venimos cumpliendo con todos los compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato de compraventa de aviones F-16, lo que evitaría que se generen incumplimientos contractuales que se traduzcan en penalidades onerosas y perjudiquen la imagen de nuestro país”.
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