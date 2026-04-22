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Política

Primer ministro marca distancia de Balcázar y defiende compra de aviones: “Como militar, cumplo mi palabra”

Luis Arroyo se mostró a favor de la compra de los aviones F-16 tras catalogar la adquisición como "una obligación estratégica".

Luis Arroyo apoya la compra de aviones F-16.
Luis Arroyo apoya la compra de aviones F-16. | Andina

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, respaldó la necesidad de comprar los aviones F-16, alegando al fortalecimiento de la defensa nacional con “equipamiento nuevo”. Mediante un comunicado, el premier señaló que el Consejo de Seguridad y Defensa acordó la adquisición de los F-16 y que “le corresponde al Ejecutivo hacer cumplir los acuerdos emitidos por el órgano rector”, a pesar de que el presidente José María Balcázar rechazara públicamente que se concretaría la compra durante su gobierno.

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Luis Arroyo, quien acaba de recibir el voto de confianza hace menos de una semana, se pronunció y contradijo la postura presidencial con el fin de evitar que se generen “incumplimientos contractuales” que deriven en penalidades y perjudiquen la visión del Perú a nivel internacional.

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“A la fecha, venimos cumpliendo con todos los compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato de compraventa de aviones F-16, lo que evitaría que se generen incumplimientos contractuales que se traduzcan en penalidades onerosas y perjudiquen la imagen de nuestro país”.

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