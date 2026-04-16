Importante vía que conecta Chorrillos con Barranco fue remodelada tras 40 años: inversión asciende a más de 2 millones de soles

La Municipalidad de Chorrillos y Barranco inauguraron la remodelación de la avenida Edmundo Aguilar Pastor, tras 40 años de espera. | Foto: difusión

La Municipalidad de Chorrillos y Barranco inauguraron la remodelación de la avenida Edmundo Aguilar Pastor, tras 40 años de espera. | Foto: difusión

La Municipalidad de Chorrillos y la Municipalidad de Barranco inauguraron el proyecto de mejoramiento de la avenida Edmundo Aguilar Pastor, una vía clave que une ambos distritos y que fue remodelada tras 40 años de espera. La intervención, ejecutada en Lima, busca optimizar la movilidad urbana y beneficiar a miles de vecinos que transitan diariamente por esta zona.

La obra comprende una extensión de 1.248,88 metros y demandó una inversión de S/ 2.472.315,56. El proyecto tiene como finalidad mejorar el tránsito vehicular y peatonal, así como reforzar la seguridad y accesibilidad en una de las principales conexiones entre Chorrillos y Barranco.

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Proyecto busca mejorar en infraestructura, optimizar tránsito y seguridad vial

El proyecto incluyó la construcción y rehabilitación integral de diversos componentes urbanos. Entre ellos destacan las nuevas pistas, veredas de concreto, sardineles, rampas peatonales y señalización vial tanto horizontal como vertical.

Asimismo, se implementaron luminarias LED, áreas verdes y mobiliario urbano, además de la colocación de tachos de basura. Estas mejoras apuntan a brindar un entorno más ordenado, seguro y funcional tanto para conductores como para peatones que circulan por la zona.

Autoridades destacan trabajo conjunto entre municipios

Durante la inauguración, autoridades de ambos distritos resaltaron la ejecución conjunta de la obra como parte de una estrategia para mejorar la conectividad y recuperar espacios públicos.

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, señaló que el trabajo permite ofrecer una vía en mejores condiciones para los ciudadanos. Por su parte, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, indicó que este tipo de proyectos forman parte de un esfuerzo orientado a elevar la calidad de vida de los vecinos mediante mejoras en infraestructura urbana.

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