HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO :
Palmeiras vs Sporting Cristal por Copa Libertadores
Palmeiras vs Sporting Cristal por Copa Libertadores     Palmeiras vs Sporting Cristal por Copa Libertadores     Palmeiras vs Sporting Cristal por Copa Libertadores     
Sociedad

Importante vía que conecta Chorrillos con Barranco fue remodelada tras 40 años: inversión asciende a más de 2 millones de soles

Las mejoras incluyen nuevas pistas, veredas, señalización vial, luminarias LED y áreas verdes, contribuyendo a un entorno más ordenado y seguro para conductores y peatones.

La Municipalidad de Chorrillos y Barranco inauguraron la remodelación de la avenida Edmundo Aguilar Pastor, tras 40 años de espera.
La Municipalidad de Chorrillos y Barranco inauguraron la remodelación de la avenida Edmundo Aguilar Pastor, tras 40 años de espera. | Foto: difusión

La Municipalidad de Chorrillos y la Municipalidad de Barranco inauguraron el proyecto de mejoramiento de la avenida Edmundo Aguilar Pastor, una vía clave que une ambos distritos y que fue remodelada tras 40 años de espera. La intervención, ejecutada en Lima, busca optimizar la movilidad urbana y beneficiar a miles de vecinos que transitan diariamente por esta zona.

La obra comprende una extensión de 1.248,88 metros y demandó una inversión de S/ 2.472.315,56. El proyecto tiene como finalidad mejorar el tránsito vehicular y peatonal, así como reforzar la seguridad y accesibilidad en una de las principales conexiones entre Chorrillos y Barranco.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

lr.pe

Proyecto busca mejorar en infraestructura, optimizar tránsito y seguridad vial

El proyecto incluyó la construcción y rehabilitación integral de diversos componentes urbanos. Entre ellos destacan las nuevas pistas, veredas de concreto, sardineles, rampas peatonales y señalización vial tanto horizontal como vertical.

Asimismo, se implementaron luminarias LED, áreas verdes y mobiliario urbano, además de la colocación de tachos de basura. Estas mejoras apuntan a brindar un entorno más ordenado, seguro y funcional tanto para conductores como para peatones que circulan por la zona.

PUEDES VER: Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

lr.pe

Autoridades destacan trabajo conjunto entre municipios

Durante la inauguración, autoridades de ambos distritos resaltaron la ejecución conjunta de la obra como parte de una estrategia para mejorar la conectividad y recuperar espacios públicos.

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, señaló que el trabajo permite ofrecer una vía en mejores condiciones para los ciudadanos. Por su parte, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, indicó que este tipo de proyectos forman parte de un esfuerzo orientado a elevar la calidad de vida de los vecinos mediante mejoras en infraestructura urbana.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Detienen a policía que habría falsificado firmas de fiscales para cobrar beneficios a investigados en Chorrillos

Detienen a policía que habría falsificado firmas de fiscales para cobrar beneficios a investigados en Chorrillos

LEER MÁS
Joven evitó presunto secuestro tras resistirse y pedir ayuda, pero terminó herido de bala en Chorrillos

Joven evitó presunto secuestro tras resistirse y pedir ayuda, pero terminó herido de bala en Chorrillos

LEER MÁS
Balacera en exteriores de concierto de Toño Centella deja dos heridos y alarma a vecinos en Chorrillos

Balacera en exteriores de concierto de Toño Centella deja dos heridos y alarma a vecinos en Chorrillos

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Lima y Callao sin luz desde el 17 al 18 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Pluz Energía

Lima y Callao sin luz desde el 17 al 18 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Pluz Energía

LEER MÁS
Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

LEER MÁS
Extorsionador ataca a obrero en Comas, huye y se estrella contra combi antes de ser capturado

Extorsionador ataca a obrero en Comas, huye y se estrella contra combi antes de ser capturado

LEER MÁS
Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

LEER MÁS
Joven de 17 años se muda solo a Lima y cumple su sueño de ingresar a la UNI: “Los profesores en Huaraz nos hablaban mucho de la UNI"

Joven de 17 años se muda solo a Lima y cumple su sueño de ingresar a la UNI: “Los profesores en Huaraz nos hablaban mucho de la UNI"

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Importante vía que conecta Chorrillos con Barranco fue remodelada tras 40 años: inversión asciende a más de 2 millones de soles

Poder Judicial sentencia a siete años de prisión a exfiscal Flor Maita vinculada al régimen fujimontesinista

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Sociedad

Falso pasajero asesina a joven de 19 años que conducía combi en paradero de Comas

Ica: Detienen a psicólogo del Inpe que cobraba S/1.000 a internos

Invasiones y obras ilegales ponen en riesgo seis sitios arqueológicos de Perú: Mincul dispone protección provisional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial sentencia a siete años de prisión a exfiscal Flor Maita vinculada al régimen fujimontesinista

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Resultados Lima Regiones EN VIVO: conteo ONPE para Senado y Cámara de Diputados Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025