➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 21 de abril, según Jhan Sandoval

Descubre las predicciones del horóscopo para hoy, martes 21 de abril de 2026, de Jhan Sandoval.
¿Qué te depara en el amor, salud y dinero? Consulta el horóscopo de hoy de Jhan Sandoval para este martes 21 de abril del 2026 y descubre las predicciones más precisas en amor, salud y trabajo. Los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición la guía necesaria para afrontar con éxito esta jornada.
¿Qué dice el horóscopo del martes 21 de abril?
- Aries: Una persona que te aprecia sabe del mal momento que estás pasando y te brindará el apoyo económico que necesitas. En el amor, tu pareja desea resolver las diferencias. No seas cortante.
- Tauro: Surgirán algunas demoras para cobrar el dinero que esperas. Te verás obligado a postergar compras que tenías planificadas, paciencia. En el amor, sé flexible y evitarás pleitos o separaciones.
- Géminis: Abrirás los ojos y serás consciente que has esperado mucho tiempo por cambios que hasta el momento no han logrado darse. Suelta lo que no funciona y busca nuevas y mejores oportunidades.
- Cáncer: Tu trabajo será elogiado por muchas personas. Ha llegado el momento de darle un costo diferente a tu experiencia y esfuerzo. En el amor, controla los celos y evita peleas sin fundamento.
- Leo: Se acelera todo lo que parecía lento o interrumpido. Hoy las cosas dan un giro favorable, lo que te permitirá llegar a acuerdos, cerrar alianzas o realizar negociaciones muy positivas. Aprovéchalo.
- Virgo: Iniciarás una actividad nueva que requerirá de toda tu capacidad y concentración. Es posible que una mujer conflictiva siembre chismes e intrigas en tu contra. Ignórala y sigue adelante.
- Libra: Se han movido estructuras que pensaste muy sólidas. Estos cambios te han afectado, pero tendrás el apoyo de muchas personas y entre ellas especialistas que te ayudarán a encontrar soluciones.
- Escorpio: Tendrás a cargo más de una actividad. Sentirás que no puedes con tanto, pero el sentido de responsabilidad y tu capacidad te sostendrán. Culminarás el día con una gran satisfacción.
- Sagitario: Tienes en mente abandonar tu actual labor y dedicarte a otras cosas, pero aún no has escogido el camino. Conversarás con alguien que sabrá orientarte y tomarás la decisión más acertada.
- Capricornio: Las dudas te están paralizando y el tiempo sigue pasando. Hoy tendrás el apoyo de una persona joven que, gracias a su sentido práctico, sabrá orientarte correctamente. Déjate asesorar.
- Acuario: Cuidado con disponer de tus tarjetas de crédito con ligereza. Podrías realizar compras innecesarias y luego arrepentirte En el amor, no retornes con esa persona que ha sido tan inestable.
- Piscis: No pierdas el tiempo en actividades ajenas a tu labor. La falta de concentración y orden luego te jugarían en contra. En el amor, esa persona regresa. Esta vez no cedas sin establecer condiciones.