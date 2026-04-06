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Le dan el último adiós a hincha fallecido en Matute: familia pide apoyo al club Alianza Lima

El trágico evento dejó a dos menores huérfanas, ya que Freddy Cornetero era padre soltero. Sus allegados exigen una investigación profunda sobre las circunstancias del incidente.

Un hincha de Alianza Lima, Freddy Cornetero Cueva, falleció durante un banderazo en el estadio Matute, dejando a dos menores en la orfandad. Este lunes será sepultado en Huachipa.
Un hincha de Alianza Lima, Freddy Cornetero Cueva, falleció durante un banderazo en el estadio Matute, dejando a dos menores en la orfandad. Este lunes será sepultado en Huachipa. | composición LR

Freddy Cornetero Cueva (39), el hincha de Alianza Lima que falleció durante el banderazo en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), fue sepultado este lunes en un cementerio de Huachipa. El caso ha generado conmoción no solo por su muerte, sino porque deja en la orfandad a dos menores de edad. Según sus familiares, era padre soltero y principal sustento del hogar.

Horas antes, sus restos fueron velados en Barrios Altos, donde amigos, vecinos e hinchas llegaron para despedirlo en medio de escenas de dolor. Mientras tanto, su familia pide apoyo económico al club y exige a las autoridades que se investigue a fondo lo ocurrido.

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Una tragedia que pudo evitarse

Lo que debía ser una celebración previa al clásico entre Alianza Lima y Universitario terminó en caos la noche del viernes 3 de abril. Cientos de hinchas se concentraron en la tribuna sur, donde se produjo una aglomeración extrema que derivó en una estampida.

De acuerdo con reportes oficiales, Cornetero murió por asfixia tras compresión torácica, producto del aplastamiento entre la multitud.

El saldo fue grave: al menos 40 a 60 personas resultaron heridas, varias de ellas trasladadas a hospitales como el Dos de Mayo y el Loayza, con casos críticos.

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Clausura del estadio y responsabilidades en la mira

Tras la tragedia, la Municipalidad de La Victoria dispuso la clausura temporal del estadio de Matute y reveló que el evento no contaba con autorización oficial.

Por su parte, el club blanquiazul señaló que el banderazo fue organizado por la propia hinchada, aunque expresó su apoyo a la familia y su disposición a colaborar con las investigaciones.

La Fiscalía ya inició diligencias para determinar responsabilidades, mientras persisten dudas sobre las condiciones de seguridad y control en el ingreso de aficionados.

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Un hincha de tribuna sur

Cornetero era un seguidor habitual del club e integrante de una barra aliancista. Como muchos, acudió al banderazo como un ritual previo a un partido importante, sin imaginar que la celebración terminaría en tragedia.

Hoy, su familia no solo enfrenta el dolor de la pérdida, sino también la incertidumbre sobre lo ocurrido. Entre lágrimas, han reiterado su pedido: que se esclarezcan los hechos.

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