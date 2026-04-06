Familia de la víctima pide que se reevalúe el caso para que sea investigado por homicidio doloso. | Foto: composición LR/Dia D

Familia de la víctima pide que se reevalúe el caso para que sea investigado por homicidio doloso. | Foto: composición LR/Dia D

El 3 de marzo, Oshin Luna, de 26 años, fue embestida por un bus de la empresa Norlima cuando cruzaba en su bicimoto la intersección de la avenida Brasil con la calle Mello Franco. El vehículo era conducido por Edgar Poma Delgado, quien, según testigos y las investigaciones preliminares, habría ignorado la luz roja. La joven arquitecta fue trasladada a una clínica en Pueblo Libre, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a múltiples traumatismos y hemorragias internas provocadas por el fuerte impacto.

Las cámaras de seguridad, recopiladas por el hermano de la víctima, Mauro Zambrano Castro, evidencian que el bus circulaba a exceso de velocidad y que habría ignorado la luz roja. Aunque el conductor fue trasladado a la comisaría de Jesús María y admitió que no advirtió el semáforo, fue puesto en libertad; su licencia de conducir fue suspendida y el fiscal lo acusó por homicidio culposo.

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“Pedimos la recalificación porque si es (homicidio) doloso, sería de 8 a 20 años. Es lo que estamos pidiendo”, menciona una familiar de la occisa a Día D.

Bus no contaba con SOAT, pero lo adquirieron horas después del accidente

De acuerdo con lo señalado por la familia, se enteraron de que el vehículo no contaba con SOAT cuando el personal de emergencia intentó trasladar a Oshin Luna a la clínica Stella Maris. Pese a ello, y para evitar responsabilidades, el conductor habría adquirido el seguro horas después del accidente.

“Lo primero que preguntaron fue si tenía SOAT y no lo tenía. Estas personas incluso compraron el seguro dos horas después para aparentar que sí contaban con él”, explicó la hermana de la fallecida, Milagros Luna Castro.

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Conductor pidió revalidación de su licencia tras accidente

Según denunció Milagros, el chofer habría intentado revalidar su licencia de conducir el 23 de marzo, poco después del accidente, pese a haber causado la muerte de la joven arquitecta. Este trámite lo habría solicitado ante el Gobierno Regional del Callao.

Aunque un trabajador de la empresa Norlima aseguró que Edgar Poma no labora desde el día del accidente, la declaración de un familiar del acusado indicó que no se encontraba en su vivienda en ese momento, ya que estaría trabajando nuevamente como conductor.

Los padres de Oshin Luna piden a las autoridades que se haga justicia y se sancione al responsable de la muerte de su menor hija.

“Estoy totalmente devastada por culpa de un conductor que en estos momentos está libre. Qué le costaba esperar unos minutos. Estaba la luz roja y era una zona peatonal. Me ha arrebatado las ilusiones y ha quitado la vida a mi hija”, sentenció Rosario Castro, madre de la víctima.