Juez ordena transfusión urgente a recién nacido en UCI de Arequipa: padres se oponían por religión

Juez acude al hospital para notificar decisión de transfusión de sangre a recién nacido | Hospital Honorio Delgado Espinoza

Juez acude al hospital para notificar decisión de transfusión de sangre a recién nacido | Hospital Honorio Delgado Espinoza

El juez del Primer Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, Nolam Talavera Zapana, autorizó de inmediato la transfusión de sangre a un recién nacido de iniciales D. N. C. Q., de 10 días de vida, internado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa.

El menor presentaba severas complicaciones congénitas: un cuadro grave con diagnóstico de peritonitis por perforación intestinal, absceso intraabdominal, shock séptico y anemia severa. Debido a ello, requería con urgencia la transfusión de sangre, plaquetas y paquete globular para preservar su vida.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

Juez autoriza transfusión de sangre a recién nacido en estado crítico en Arequipa

¿Por qué el juez ordenó la transfusión de sangre?

La medida judicial se dictó luego de que los padres del bebé, identificados como John C. H. y Elsa Q. M., se negaran a autorizar el procedimiento por motivos religiosos, con lo que pusieron en riesgo inminente la vida del menor.

El caso fue puesto en conocimiento del Poder Judicial por el Ministerio Público, que solicitó la autorización para realizar la intervención médica. En su resolución, el magistrado señaló que la libertad religiosa no es un derecho absoluto, ya que encuentra límites cuando entra en conflicto con derechos fundamentales como la vida y la salud, en especial bajo el principio del interés superior del niño.

Asimismo, precisó que, si bien los padres pueden orientar la crianza de sus hijos conforme a sus creencias, no pueden imponerlas en perjuicio de su integridad, más aún si se trata de un recién nacido que no puede expresar su voluntad.

Juez acudió al hospital para notificar la decisión

En ese contexto, el juez concluyó que la negativa de los padres implicaba interrumpir un tratamiento médico indispensable, por lo que correspondía autorizar la transfusión para salvaguardar la vida del menor.

La decisión fue comunicada de inmediato. El magistrado se trasladó la madrugada del domingo 5 de abril al hospital para notificar personalmente la resolución tanto al equipo médico como a los padres del neonato. Además, estos últimos fueron advertidos por vía telefónica sobre las consecuencias penales en caso de desacatar la orden judicial.

Debido a la urgencia del caso, el juez tramitó el requerimiento en el acto e hizo las diligencias correspondientes con apoyo del personal jurisdiccional del módulo de justicia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.