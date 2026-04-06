Candidatos al Senado y Diputados Lima Metropolitana: consulta lista de partidos para Elecciones Generales 2026

Lima Metropolitana se alista para elegir a Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales. (Foto: Composición de Jazmín Ceras)

Lima Metropolitana se alista para elegir a Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales. (Foto: Composición de Jazmín Ceras)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Lima Metropolitana. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Lima Metropolitana y cómo quedaron conformadas las postulaciones.

Candidatos al Senado por Lima Metropolitana en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Lima Metropolitana en los comicios de 2026:

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

Alianza Venceremos:

Filomeno Miguel Huaranga Toledo (1)

Nancy Beatriz Moreno Huerta (2)

Víctor Fernando Hinojosa Huamá (3)

María Luisa Castro Bríos (4)

Ahora Nación:

María Cecilia Georgina Esperanza Israel La Rosa (1)

Luis Alberto Zuloaga Rotta (2)

Gilmer Ibáñez Melendrez (3)

Fuerza Popular

Marco Enrique Miyashiro Arashiro (1)

Milagros Emperatriz Salazar De la Torre (2)

Carlos Ernesto Bustamante Donayre (3)

Rosa Elvira Salvatierra Valdivia (4)

Fuerza y Libertad

Pedro Pablo Kuczynski Godard (1)

María del Pilar Estremadoyeo Reyes (2)

Rafael Aurelio Cabrejos Vela (3)

Esther Cecilia Benites Barreto (4)

Cooperación Popular

Marcos Ernesto Garfias Dávila (1)

Miriam Marth Verástegui Portocarrero (2)

Yvan Celedonio Condorcuya Mendoza (3)

María Mercedes Cario Sepulveda (4)

Partido Morado

Daniel Emiliano Mora Zevallos (1)

Victoria Betzabe La Cruz Garces (2)

Benjamin Abelardo Marticorena Castillo (3)

Mafalda Saavedra Viera (4)

APRA

Carlos Roca Cáceres (1)

Judith de la Mata Fernández De Puente (2)

Javier Pedro Labarthe Fernandini (3)

Rocío de las Mercedes Inés Valencia Haya de la Torre (4)

Partido del Buen Gobierno

Nora Bonifaz Carmona (1)

Jose Luis Diaz Cuya (2)

Jacquelin Ann Cordova De la Meza (3)

Jose Antonio Pineda Barrios (4)

Salvemos al Perú

María Evelina Merino Chong (2)

Libertad Popular

Manuel Ángel Martin Del Pomar Saettone (1)

Dora Gianina Ángeles Maslucan (2)

Justo Jesús Tovar Mendoza (3)

Perú Primero

César Roberto Figueredo Muñoz (1)

Susana Gladis Vilca Achata (2)

Aristóteles Requejo Armas (3)

Mariela Jara Mas (4)

Alianza para el Progreso (APP)

Luis Alberto Valdez Farías (1)

María Elizabeth Jacqueline Hinostroza Pereyra (2)

Luis Alfredo Cuba Ovalle (3)

Ximena Fabiola Cervantes Montoya (4)

Demócrata Unido

Enrique Guillermo Huaman Miñano (1)

Jacqueline Carbonell Infante (2)

Federico Damaso Gutierrez Muñante (3)

Albina Lucas Vega Almeyda (4)

Primero La Gente

Natividad Marin Lozano (1)

Marcoantonio Andrés Rojas Artica (2)

Blanca Prado Naccha (3)

Delfin Rafael Pino Martínez (4)

Partido Patriótico del Perú

Sonia Gutiérrez Álvarez de Caller (1)

José Carlos Juarez Espejo (2)

Sofía Victoria Chávez Grandez (3)

Luis Enrique Saco Vertiz Portal (4)

Juntos por el Perú

Walter Amilcar Flores Choco (1)

Julia Elizabeth Huacan Ramírez (2)

Walter Edison Ayala Gonzales (3)

Justibel Nilovna Romero Zela (4)

Perú Moderno

Nemesio Lizardo Esquivel Tornero (1)

Marina Delgado Andrare (2)

Asunta Victoria Teran Reategui (3)

Frepap

Victor Ermester Usurin Canchari (1)

Gloria Alarcon Cabezas de Huayanay (2)

David Constantino Gonzales Huachayanqui (3)

Rosa Victoria Gutiérrez Centeno de Alarcon (4)

Fe en el Perú

Marlene Elisa Carlos Soto (1)

Jorge Lau Tantalean (2)

Flor de María Rojas Aguilar (3)

Ever Berrios Abad (4)

Frente de la Esperanza

Isidro Zapata Chero (1)

Carmen Beatriz Salis Saavedra (2)

Edilberto Grabriel Garcia Romero (3)

Esther Carolina Cortez López (4)

Perú Libre

Arturo Willian Cárdenas Tovar (1)

Lourdes Felicia Jesús Salazar (2)

Carlos Sabino Palacios Pérez (3)

María Angélica Tupacyupanqui Lindo (4)

Unidad Nacional

David Ignacio Vera Trujillo (1)

Aida Natalia Mojorovich de Alvarado (2)

Augusto Jacinto Trujillo Wong (3)

Nina Jackeline Yllescas Montero (4)

Perú Acción

César Luis Rojas Arce (1)

Marlene Lucinda Lima Fuertes (2)

José Luis Alcántara Vargas (3)

María Balvina Rafael Yopla (4)

Un camino diferente

Óscar Andres Gibaja Balarezo (1)

Lelis Amparo Calderon Benites (2)

Germán Benites Cueva (3)

Blanca Esther Recoba Mendoza (4)

Somos Perú

Ivan Alberto Sequeiros Vargas (1)

Carmen Maria Antonia Masias Claux (2)

Ruben Paul Lavaud Aguirre (3)

Jeannett del Pilar Bertrán Contreras (4)

Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE)

Eugenio Clemente Segura Chalco (1)

Miriam Cecilia Rojas Soriano (2)

Honorio Lopez Reyna (3)

Progresemos

Ronald Antoni Palma Pellegrin (1)

Julia Peregrina Panta Quevedo (2)

Pedro Miguel Palacios Cuba (3)

María Sandra Aguilar Santur de Velis (4)

Integridad Democrática

Oscar Martin Basurco Reyes (1)

Liliana Rodriguez Saavedra (2)

Alberto Jimmy Venero Monzon (3)

Marita Luz Juárez Vargas de Mesa (4)

Podemos Perú

José Francisco Cevasco Piedra (1)

Juanita María del Carmen Pastor Talledo (2)

Mario Freddy Arce Vera (3)

Ynes Mercedes Trujillo Vidal (4)

Cívico Obras

Ivan Cesar Dibos Mier (1)

Luz Doris Sanchez Pinedo vda. de Romero (2)

Ricardo Belmont Casinelli (3)

Leonilda Norma Guevara Bermudez (4)

PRIN

Freddy Sotelo Valer (1)

Rosa Zobeida Gonzales Chavez Arroyo (2)

Freddy Valdemar Gasco Saavedra (3)

Miluska Catherina Montesinos Tovar (4)

Avanza País

Armando Martin Barrantes Martinez (1)

Julio Cesar Luperdi Cholan (3)

Aurora Mercedes Tello Davila (4)

Democrático Federal

Bernardino Teodoro Roque Cabezas (1)

Agnesse Makeva Lobaton Hidalgo (2)

Juan Martin Nina Caceres (3)

Tarcila Zoraida Melendez Martinez (4)

Renovación Popular

Francisco Jose Calisto Giampietri (1)

Maria de los Milagros Jackeline Jauregui Martinez de Aguayo (2)

Jose Ernesto Cueto Aservi (3)

Andrea Edith Matias Muñoz de Figueroa (4)

País Para Todos

Luis Martin Yataco Velasquez (1)

Yanet Roxana Escudero Letona (2)

Carlos Samuel Tuse Lloclla (3)

Marlene Reynaldo Polo (4)

Demócrata Verde

Martha Antonia Lopez Morales (1)

Carlos Antonio Gil Flores (2)

Maria Elena Chirinos Fernandez (3)

Victor Manuel Farfan Rosario (4)

Candidatos a diputados por Lima Metropolitana en las Elecciones 2026

Estas son las listas de candidatos a diputados por Lima Metropolitana para las elecciones 2026:

Alianza Venceremos:

Ronald Darwin Atencio Sotomayor (1)

Sigrid Tesoro Bazán Narro (2)

Jaime Lucio Laos Goycochea (3)

Julia Yeny Fernández Vilca (4)

Guillermo Junior Cari Contreras (5)

Carla Edelmira Rivera Pajuelo (6)

Jesús Meza Chávez (7)

Fiorella Michelle Rodríguez Salcedo (8)

Walter Remo Díaz de la Vega Castillo (9)

María Jesús León Ingaruca (10)

Dante Quispe Vilcapoma (11)

Katherine Kayly Príncipe Nieto (12)

Elmer Quispe Inca (13)

Andrea Lia Valderrama Campos (14)

Humberto Paredes Vargas (15)

Baltazara Reyna Ruelas Oscurima (16)

Néstor Emilio Garrido Condori (17)

Yenay Farfán Vargas (18)

Jorge Raúl Pizarro Pacheco (19)

Flora Marina Huamani Huamán (20)

Hernán Núñez Gonzales (21)

Rocío Celeste Paz Ruiz (22)

Eduardo Sebastián Quintanilla Gamboa (23)

Rocío Nelly Cuyutupac Nieves (24)

Flavio Olortegui Roca (25)

Clotilde Villanueva Rosello (26)

Juan Mario Colan Durand (27)

Almendra Helenice Atencio Moya (28)

Santos Avid Silva Huamán (29)

Marlyn Pamela Roque Solís (30)

Jhermain Merino Carhuachinchay (31)

Sonia Zevallos Quispe (32)

Ahora Nación:

Harvey Julio Colchado Huamani (1)

Indira Isabel Huilca Flores (2)

Carlo Magno Salcedo Cuadros (3)

Nicoly Soledad Araujo Gamboa (4)

Angel Renato Meneses Crispin (5)

Jenniffer Melissa Ponte Guerrero (6)

Brayan Aurelio Valentin Delgado (7)

Maria Nimia Muñóz Diaz (8)

Salvador Arevalo La Rosa (9)

Delia Garcia Asturima (10)

Carol Vanessa Huari Huaman (14)

Osward Luis Hidalgo Torres (15)

Talia Mercedes Mayta Rodriguez (16)

Luis Alberto Chambi Paucar (17)

Anita Mileidi Abanto Villegas (18)

David Rafael Sanchez Arana (19)

Gloria Dayana Alejandro Yañez (20)

Julio Valderrama Contreras (21)

Maria Isabel Durand Paraguay (22)

Joseph Elias Dager Alva (23)

Gloria Maria Machuca Chinchay (24)

Rafael Jimmy Caparo Coronado (25)

Isabel Flocita Tamara Marquez (26)

Bernardino Jair Manrique Olivera (27)

Eva Lorenza Bonifacio Porras (28)

Christian Benjamin Zegarra Carrillo (29)

Yesenia Judith Leiva Bravo (30)

Guillermo Andrade Julianes (31)

Madai Arellano Olaechea (32)

Fuerza Popular

Cecilia Isabel Chacon De Vettori (1)

Diethell Columbus Murata (2)

Rosangella Andrea Barbaran Reyes (3)

Pier Paolo Figari Mendoza (4)

Pierangeli Daniela Dodero Jovich (5)

Marco Antonio Pacheco Quispe (6)

Flor De Jesus Meza Rivera (7)

Juan Asdrubal Rabasa Lavarello (8)

Konnie Michelle Vidaurre Torres (9)

Antonio Dongo Frasson (10)

Maria Helena Mendoza Del Solar (11)

Luis Enrique Otoya Trelles (12)

Lourdes Carolina Carmelo Ancaya (13)

Abraham Dionicio Pacheco Cajaleon (14)

Liliana Rojas Espinoza (15)

Marco Antonio Urbina Ramos (16)

Vilma Graciela Pacheco Cribillero (17)

Bratzo Whittembury Bianchi (18)

Carmen Balabarca Flores (19)

Julio Alfonso Caballero Maldonado (20)

Angeline Paola Biondi Rojas (21)

Obed Bernuy Atachagua (22)

Amelia Elena Garcia Noriega (23)

Juan Pedro Sanchez Carrillo (24)

Claudio Roberto Mendoza Navarro (26)

Mirtha Ana Baldeon Lostaunau (27)

Julian Ramos Mendez (28)

Leslie Nicol Cubillas Flores (29)

Miguel Angel Arcaya Saldaña (30)

Belica Julia Bravo Alcantara (31)

Hugo Daniel Garay Matos (32)

Fuerza y Libertad

Gilbert Felix Violeta Lopez (1)

Juana Maura Umasi Llave (2)

Angela Elizabeth Jacinto Garay (4)

Martin Remigio Valeriano Napan (5)

Lizbeth Carol Cueva Zuñiga (6)

Wilson Jesus Becerra Galoc (7)

Gisella Jacqueline Arrieta Gimenez (8)

Alexander Liborio Chavez Martinez (9)

Mayra Desiree Cabrera Valiente (10)

Bony Alejandro Suclly Amanqui (11)

Jeany Marisela Durand Huaranga (12)

Hugo Aldo Obando Pimentel (13)

Sabina Alarcon Solis (14)

Raul Angel Camarena Misari (15)

Ada Luz Llihua Carrasco (16)

Roger Eduardo Sanchez Rodriguez (17)

Miriam Giovanni Bernuy Goicochea (18)

Jhon Kever Castillon Machacuay (19)

Erika Odallis Lam Agreda (20)

Enrique Fernando Caballero Cuadros (21)

Cecilia Chipana Urrutia (22)

Kelvin Kenedy Paulino Casas (23)

Jhoss Mely Salgado Poma (24)

Walter Enrique Garibay Villegas (25)

Katherine Yanina Llajaruna Pereda (26)

Jose Luis Narvaja Valdiviezo (27)

Maria Elena Moyano Ramirez (28)

Marcial Orlando Castillo Rivera (29)

Susan Heidi Chumbes Poma (30)

Carlos Augusto Isusqui Flores (31)

Carmen Rosa Yataco Levano (32)

Cooperación Popular

Raul Fernando Mitac Portugal (1)

Ana Lopez Cueva (2)

Gabriel Hugo Portuguez (3)

Miriam Yovana Palacios Huanjares (4)

Heriberto Manuel Benitez Rivas (5)

Sheyla Karina Chavez Obregon (6)

Nestor German Cruz Ochoa (7)

Maria Del Carmen Manzano Malone (8)

Herberht Osirio Villafan Broncano (9)

Josselyn Jusbelly Ramos Vilca (10)

Abel Esteban Javier (11)

Selene Patricia Melen Reyes (12)

Carlos Alberto Choque Calle (13)

Maria Isabel Quispe Flores (14)

Walter Rodolfo Ramirez Verastegui (15)

Katya Morelia Oblitas Cardozo (16)

Romel Sarmiento Rivera (17)

Madeleyne Rosmery Solano Flores (18)

Nelson Tapullima Salas (19)

Kimberly Sue Sanchez Zavaleta (20)

Christian Armando Manzano Malone (21)

Gloria Esmeralda Palomino Eizaguirre (22)

Diego Sebastian Quispe Paucas (23)

Jocabeth Ruth Espinoza Garcia (24)

Miler Cordova Calle (25)

Elena Jesusa Ninalaya Pomahuali (26)

Danny Yelsen Berrios Figueroa (27)

Maricelia Tangoa Da Silva (28)

Dario Jimenez Choque (29)

Yolanda Campos Lima (30)

Wilson Castillo Garcia (31)

Jessenia Noemi Sosa Leon (32)

Partido Morado

Guillermo Edinson Flores Borda (1)

Olga Esperanza Tejada Huaman (2)

Jose Alonso Cornejo Sologuren (3)

Danna Betzabe Del Rosario Trejo Hernandez (4)

Miguel Antonio Solano Ramos (5)

Carlota Del Pilar Pereyra Rey (6)

Agustin Roman Reyna (7)

Maria Teresa Silva Flores (8)

Johan Juver Obispo Esteban (9)

Marisol Yolanda Liñan Solis (10)

Renzo Manuel Nuñez Ortiz (11)

Eva Liliana Valderrama Llerena (12)

Luis Layza Perez (13)

Julia Isabel Cardenas Velasquez (14)

Guido Alfonso Meza Urbano (15)

Valery Retuerto Ostos (16)

Gianni Eddyangelo Illanes La Torre (17)

Livia Jakeline Escobar Ferrel (18)

Israel Hernan Rocca Crevosier (19)

Victoria Elizabeth Rosado Artica (20)

Arnaldo Martin Gonzalez Escobar (21)

Ana Lucia De Col Orozco (22)

Jorge Antonio Salazar Velasquez (23)

Carmela Romero Aguilar (24)

Nicanor Sergio Suni Paira (25)

Rosslesly Maria Flores Robles (26)

Juan Amilcar Otazu Toro (27)

Jessica Elizabeth Peve Peña (28)

Humberto Percy Navarro Mesares (29)

Delia Luciano Huapaya (30)

Jozsef Jauregui Castro De Cavalcanti (31)

Maria Luisa Borda Diaz (32)

APRA

Zoila Rosario Bocangel Bravo (1)

Werner Omar Quezada Martinez (2)

Evelin Orcon Huaman (3)

Claude Maurice Mulder Bedoya (4)

Ursula Cecilia Silva Aliaga (5)

Renan Eduardo Serug Nuñez Perez (6)

Nidia Ruth Vilchez Yucra (7)

Renzo Javier Ibañez Noel (8)

Patricia Carolina Tubilla Casanova (9)

Pitter Enrique Valderrama Peña (10)

Fabiola Del Pilar Taipe Ramirez (11)

Luis Pablo Solis Quintana (12)

Veronica Cielo Padilla Veliz (13)

Alfredo Alexis Melendez Herrera (14)

Rosa Lourdes Bazan Flores (15)

Juan Manuel Cabrera Pereira (16)

Linda Elena Brigitte Flores Robledo (17)

Reinaldo Diaz Arismendi (18)

Guisella Roxana Freyre Abad (19)

Walter Boris Navarro Murguetytio (20)

Norma Fiorella Muedas Begazo (21)

Edson Elias Grijalva Purizaga (22)

Ita Mercedes Paredes Portella (23)

Alberto Uculmana Neves (24)

Rosario Toledo Miraval (25)

Luis Miguel Caya Salazar (26)

Gisella Yolanda Luyo Meza (27)

Jorge Martin Osores Vallejo (28)

Adriana Luzmila Torres Cuadros (29)

Luis Alberto Pacheco Mandujano (30)

Carmen Socorro Purizaca Ponce (31)

Partido del Buen Gobierno

Oscar De Jesus Reto Otero (1)

Hilda Judit Fernandez De La Torre (2)

Luis Giovanny Avila Cardenas (3)

Martha Doris Pari Pariapaza (4)

Luis Eliseo Quispe Candia (5)

Jessica Benitez Barrionuevo (6)

Jesus Tupac Yupanqui Chumioque (7)

Rossana Herminia Alayza Maccera (8)

Ernesto Alonso Nieto Vega (9)

Marina Carolina Bendezu Yzaguirre (10)

Jimena Lucero Guevara Delgado (12)

Sixto Escarcena Lerma (13)

Lesli Lisbeth Molina Soto (14)

Javier Augusto Vega Cabieses (15)

Beatriz Soledad Valverde Manrique (16)

Alan Daryn Steven Centeno Bello (17)

Romina Alejandra Uribe Saenz (18)

Christian Cconaya Bermejo (19)

Orfa Soledad Turin Narvaez (20)

Rolando Cueva Garcia (21)

Nathaly Milagros Molina Soto (22)

Martin Jose Palomino Cordova (23)

Elvi Maylee Calderon Torres (24)

Leonardo Segundo Portal Anaya (25)

Maria Del Carmen Zelaya Armijo (26)

Diego Walter Gonzales Sanchez (27)

Magda Roxana Pascual Balvin (28)

Eduardo Daniel Castro Mendoza (29)

Carmen Noelia Yurivilca Del Villar (30)

Derick Caleb Noa Lino (31)

Vivian Lisseth Rivera Ayquipa (32)

Salvemos al Perú

Guillermo Antenor Suarez Flores (1)

Sonia Norma Martinez Cornejo (2)

Manuel Fernando Del Aguila Zuñiga (3)

Isabel Angelica Flores Aguilar (4)

Mirella Maritza Neyra Neyra (6)

Hugo Isaias Egocheaga Casas (7)

Jackieline Sandy Borjas Mejia (8)

Luis Alberto Martinez Fernandez (11)

Zenayda Yoni Ramos Avalos Vda De Farro (12)

Edwin Alfonso Espinoza Chavez (13)

Luis Enrique Yuen Valdivia (15)

Rocio Margot Calderon Contreras (16)

Luis Fernando Gomez Mego (17)

Sabina Lola Pimentel Quiñonez (18)

Luis Alberto Lamas Sanchez (19)

Luz Cristina Neyra Quispe (20)

Giovanni Yoel Arias Salazar (21)

Carmen Del Pilar Pizarro Febres (22)

Carlo Andre Reyes Reyes (23)

William Gárate Samaniego (25)

Ivan Yakin Alberto Lizarzaburu Sandoval (27)

Katty Deysi Cordova Palomino (28)

Justo Pastor Solis Fonseca (29)

Nancy Orosco Huaraya (30)

Fabio Cuba Samaniego (31)

Libertad Popular

Diego Alonso Pomareda Muñoz (1)

Natalia Alejandra Rodriguez Gomez (2)

Manuel Alberto Pacheco Ledesma (3)

Nora Maria Loredo de Izcue (4)

Eduardo Gonzalo Castañeda Luza (5)

Indyra Estephanya Oropeza Aguilar (6)

Wilfredo Manuel Mendoza Gonzales (7)

Rosa Xiomara Peceros Palomino (8)

Nelson Cesar Augusto Vildosola Echevarria (9)

Lucy Marleni Gonzalez Diaz (10)

Luis Enrique Mallqui Gallegos (11)

Narescka del Pilar Culqui Martinez (12)

Carlos Luis Santos Bendezu (13)

Ana Fiorella Cassinelli Salaverry (14)

Dante Demetrio Fernandez Gallegos (15)

Claudia Karina Quispe Pascual (16)

Juan Alfonso Mallqui La Barrera (17)

Maria Pia Casique Sedano (20)

Angel Ramiro Yupanqui Sanchez (21)

Clara Emilia Cieza Barazorda (22)

Jover Hogarte Rojas Huaman (23)

Bianca Carla Pella Espinoza de Silman (24)

Diego Ernesto Tudela Cestti (25)

Mary Carmen Mendoza Rivas (26)

Fabio Arturo Chumacero Ponte (27)

Jose Luis Dominguez Solorzano (29)

Alonso Ysmael Ortega Pino (31)

Perú Primero

Gianinna Cristina Manrique Mansilla (1)

Carlos Hernan Illanes Calderon (2)

Lourdes Primitiva Vizarreta Martel (3)

Eusebio Delgado Mamani (4)

Castula Pilco Pinedo (5)

Carlos Manuel Juscamayta Cosme (6)

Rosenith Pinedo Davila (7)

Martin Pedro Mauricio Almonacid (8)

Elizabeth Cristina Castillo Razuri (9)

Elva Victoria Fatima Ramos Leon (11)

Pedro Augusto Chirinos Ruiz (12)

Marco Antonio Ramos Ramirez (14)

Cynthia Ruth Pacherre Galvez (15)

Lucrecia Mckenna Zevallos Sifuentes (16)

Beatriz Del Rosario Mendoza Sarmiento (17)

Jose Guillermo Morales De La Cruz (18)

Roxana Esperanza Machado Vasquez (19)

Gian Luca Reguera Flores (20)

Amalia Turpo Chino (21)

Emilio Nicolich Delgado (22)

Karl Gustavo Adolfo Mendoza Lopez (24)

Marqueza Rosario Feria Otoya (25)

Concepcion Fernando Velasquez Atencio (26)

Marcela Victoria Castillo Luna (27)

Jorge Luis Hernandez Villalta (28)

Rosa Betsy Agustina Carrion Del Aguila (29)

Victor Alfredo Cercado Valdivia (30)

Vicente Apaza Carita (32)

Alianza para el Progreso (APP)

Jessica Milagros Tumi Rivas (1)

Carlos Luis Vela Barba (2)

Jaqueline Yessenia Lozano Millones (3)

Elio Fernando Riera Garro (4)

Elia Juana Obregon Rodriguez (5)

Miguel Angel Vallejos Flores (6)

Sheyla Karen Chumbile Andia (7)

Luis Alejandro Vivanco Gotelli (8)

Luz Aurea Saenz Arana (9)

Jose Antonio Mendoza Quispe (10)

Nelly Elena Yuliana Yañez Caballero de Lopez (11)

Jair Eduardo Ramirez Almeri (12)

Marlene Venegas Susaya (13)

Yonel Tolomeo Condezo Valderrama (14)

Xiomara Angie Espinoza Barraza (15)

Roberto Fermin Carhuancho Cardenas (16)

Silvana Cristel Junchaya Baca (17)

Carlos Daniel Sandoval Ramos (18)

Elsa Marcela Oblitas Rodriguez (19)

Julio Cesar Rivera Gonzales (20)

Paulina Hermoza Atachao de Vergara (21)

Eduardo Ronald Espinoza Farfan (22)

Catherine Milagros Paredes Quispe (23)

Gustavo Adolfo Valdera Campos (24)

Yliana Elisa Castro Gregorio (25)

Sergio Antonio Miravito Ccahuana (26)

Giuliana Milagros Mungi Castañeda (27)

Pedro Gerardo Rejas Tataje (28)

Gleyda Karola Abanto Tuesta (29)

Jovino Heraclio Huerta Ayala (30)

Silvia Beatriz Fernandez Lopez (31)

Raul Alonso Zuñiga Champi (32)

Demócrata Unido

Agib Fausto Sarmiento Hernandez (1)

Vanessa Mancha Alvarez (2)

Cesar Basilio Mamani Callata (3)

Maribel Zelada Chavez Arroyo (4)

Alexander Joel Gamarra Padilla (5)

Erika Loayza Quispe (6)

Javier Enrique Nolasco Medina (7)

Laura Mau Orlandini (8)

Ismael Baca Aguilar (9)

Ivonne Katherine Quispe Barnett (10)

Marcelo Vladimir Durand Rivera (11)

Antuanette Guadalupe Urbizagastegui Hernandez (12)

Juan Alfredo Vivanco Bautista (13)

Jennyfer Stelkhins Izquierdo Mezarino (14)

Richard Eugenio Reyes Arana (15)

Ciprian Paulino Peña Salas (17)

Gabriela Nancy Bernaola Loayza (18)

Maximo Herencia Felix (19)

Vilma Lujan Bonzano (20)

Nestor Porfirio Alayo Flores (21)

Victor Manuel Alejandro Vejarano Briceño (25)

Justo Jacinto Ceron Saenz (27)

Carlos Alejandro Alvarez Villanueva (29)

Regina Damiano Vega (30)

Carlos Alberto Canchari Ramirez (31)

Primero La Gente

Francisca Ebelin Cebelin Ortiz Gonzalez (2)

Wiston Manolo Reyes Ramos (3)

Monica Gissella Erazo Trujillo (4)

Miguel Lenin Villalba Alvarez (5)

Rocio Del Carmen Pereyra Zaplana (6)

Jorge Luis Calmet Zegarra (7)

Raiza Guadalupe Najarro De Sierra (8)

Suen Herbert Wensjoe Mantilla (9)

Lizzeti Samantha Cotrina Oquendo (10)

Harold Arturo Acuache Perez (11)

Cecilia Aracely Marengo Marin (12)

Augusto Yoshio Pizarro Huamani (13)

Amilcar Vladimir Yufra Henriquez (17)

Jimmy Antonio Moreno Rojas (19)

Kelly Jaramillo Lima (20)

Diego Alejandro La Rosa Ferreyra (21)

Lucia De Los Milagros Cordova Martinez (22)

Juan Miguel Gamarra Ramos (23)

Milagritos Del Carmen Andia Verano (24)

Cesar Augusto Farje Napa (25)

Rocio Del Carmen Rios Chavez (28)

Renzo Sebastian Diaz Giunta (29)

Maria Belen Ramirez Gomez (30)

Benjamin Tristan Zuñiga (31)

Partido Patriótico del Perú

Hebert Rodolfo Caller Gutierrez (1)

Ana Mirian Vargas Albines (2)

Juan Carlos Quinteros Zarzoza (3)

Rossana Elena Montes Tello (4)

Gianfranco Antonie Soriano Linares (5)

Luz Maribel Cartolin (6)

Andres Eleodoro Flores Fernandez (7)

Marlenia Guzman Zambrano (8)

Juan Rosas Aragon Zapata (9)

Herminia Nelima Pio Corne (10)

Javier Tineo Velita (11)

Laura Emilia Rodriguez Obregon (12)

Hector Jorge Basilio Minaya (13)

Kelly Andrea Cussi Lambruschini (14)

Jorge Luis Vasquez Asuncion (15)

Betsy Karina Curitima Rodriguez (16)

Manuel Gustavo Juan Pimentel Santamarina (17)

Silvia Aracelly Zevallos Bolivar (18)

Fredy Calderon Vasquez (19)

Erika Cecilia Gonzales Briones (20)

Walter Christopher Alejos Bermudez (21)

Doyla Carolina Flores Fow (22)

Joseph Roany Tirado Cotrina (23)

Eva Maria Mercedes Barturen Hernandez (24)

Yvan Ferrer Espinoza (25)

Claudia Fernanda Carnero Orbegoso (26)

Fernando Alvarez Angeles (27)

Karla Patricia Calderon Sernaque (28)

Sandro Tomas Navarro Monteagudo (29)

Ines Lazo Cruz (30)

David Miguel Perez Eusebio (31)

Fanny Cordova Lopez (32)

Juntos por el Perú

Roberto Helbert Sanchez Palomino (1)

Giannina Iris Avendaño Vilca (2)

Hilso Cladio Ramos Cosme (3)

Irma Castillo Terrones (4)

Zoila Soledad Yauri Aquino (6)

Roger Gomez Sarmiento (7)

Zaira Paula Arias Berrocal (8)

Juan Antonio Sanchez Gutierrez (9)

Juana Julia Pacheco Lopez (10)

Vicente Rufino Briceño Jimenez (11)

Nadia Belen Montalvan Noñunca (12)

Dilma Tineo Tineo (14)

Fredy Cesar Osorio Landa (15)

Jhuliana Angelica Carbonel Carbonel (16)

Juan Carlos Quispe Marca (17)

Pamela Nahomi Reyes Rodriguez (18)

Victor Manuel Guevara Oscco (19)

Beatriz Munisaca Caceres (20)

Leonel Javier Bautista Campo (21)

Sofia Yovana Martinez Guerrero (22)

Jhon Anderson Santa Cruz Leyva (23)

Teresa Castro Torres (24)

Edgar Mario RivadeneYra Macedo (25)

Luz Marina Chira Sencio (26)

Aparicio Dionicio Quintana Zevallos (27)

Marizol Chira Santisteban (28)

Rufina Sabina Guerra Layme (30)

Walter Chipana Arhuata (31)

Gabina Ines Garcia Ramirez (32)

Perú Moderno

Victor Primo Contreras Santa Cruz (2)

Leslie Norma Makiya Francia (3)

Victor Vidal Fuentes Camones (4)

Liz Veronica Quispe Santos (5)

Gisell Julisa Flores Villegas (7)

Carlos Alberto Guzman Rios (8)

Sheyla Stephane Sanchez Saavedra (9)

Elizabeth Jackeline Pacheco Bazan (11)

Julio Carlos Garcia Fernandez (12)

Jose Edgar Gutierrez Mori (14)

Jessica Bethsabet Yuta Villalta (15)

Felizardo Manosalva Garay (16)

Cristian Oswaldo Martos Guevara (18)

Ingrid Estefani Zuñiga Abanto (19)

Vicente Taype Benito (20)

Solange Milagros Alva Martinez (21)

Emilio Eduardo Otero Antón (22)

Monica Urrutia Aragon (23)

Jorge Jeri Juscamaita (24)

Liliana Saco Marquez (25)

Miguel Manfredini Elias Torres (26)

Graciela Erica Ramirez Mendez (27)

Marco Antonio Vicente Bernal (28)

Yolanda Esther Matamoros Balcazar (29)

Jorge Luis Moreno Moran (30)

Linda Christian Mendoza Allcca (31)

Dante Hermenegildo Yorges Villasante (32)

Frepap

Cecilia Karina Mayorca Guevara (1)

Willy Smith Campos Jones (2)

Maria del Rosario Mejia Vidal de Gutierrez (3)

Marco Antonio Penado Moriano (4)

Ana Maria Cueva Cespedes (5)

Jaime Jimenez Huertas (6)

Zaori Lifoncio Huayhuarima (7)

Isaias Pineda Santos (8)

Miriam Mercedes Julca Quispe (9)

Eleodoro Santi Quilcaro (10)

Sandra Carmen Capcha Yanque (11)

Erik Gregorio Merino Navarro (12)

Anace Loren Ricse Solano (13)

Miguel Angel Cordero Baltodano (14)

Teodolinda Espinoza Lloclla (15)

Emiliano Baldeon Baldeon (16)

Noemi Elizabeth Dominguez Perez (17)

Juan Iliades Todelano Lopez (18)

Lili Gianinna Rodriguez Bardales (19)

Rudy Jesus Quispe Escobar (20)

Rebeca Ichpas Ancalle (21)

Jesus Penado Quihue (22)

Haydee Hermelinda Panqui Melgarejo (23)

Nehemias Juan Supa Bautista (24)

Yola Fernandez Delgado (25)

Samuel Ramos Quispe (26)

Nancy Luz Calzada Berrocal (27)

Ronald Cristian Carhuachin Reyes (28)

Marleni Cecilia Alvarez Contreras (29)

Roy Blademir Sulca Escriba (30)

Efracia Puma Choqque (31)

Felipe Benicio Lara Quintanilla (32)

Fe en el Perú

Alvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro (1)

Sofia Franco Ayllon (2)

Jose Israel Pillaca Huaranccay (3)

Viviana Maria Flores Luque (4)

Jesus Elemediano Paulino Cristobal (5)

Martha Orieta Fidel Smoll de Miranda (6)

Santos Cresencio Basilio Alfaro (7)

Lesly Elizabeth Sierra Guevara (8)

Antonny Junior Vilca Jorge (9)

Yanet Marleni Castro Tapia (10)

Rubio Alberto Huaman Quispe (11)

Victor Raul Carahuancco Taipe (13)

Giovany Delgado Chamorro (15)

Richard Bernachea Villanueva (17)

Jorge Eduardo Perez Macedo (21)

Ivo Jesus Ezeta Gutierrez (23)

Nataly Teresa Ramos Figueroa (24)

Gilbert Armengol Infante Paulino (25)

Elizabeth Pilar Miranda Llosa (26)

Justo Bazan Vallejos (27)

Giovana Estela Soria Gonzalez (28)

Victor Jose Azañedo Alva (29)

Edgard Antenor Soto Abarca (31)

Frente de la Esperanza

Cesar Augusto Ortiz Anderson (1)

Carmen Rosa Talavera Reyna (2)

Edgar Hernan Lopez Cuba (3)

Marien Cachay Chavez (4)

Carlos Manuel Miranda Castro (5)

Hilda Dora Chaico Vega (6)

Yan Carlos Vargas Caycho (7)

Fabiola Lucero Silva Montero (8)

Ricardo Luis Grados Guevara (9)

Bonnie Marjorie Villafuerte Angeles (10)

Victor Martin Rafael Ramirez Erausquin (11)

Maidy Marti Lopez Casimiro (12)

Hebert Omar Chavez Calderon (13)

Begonia Bustamante Siancas (14)

Karina Lucia Lazaro Perez (16)

Elizabeth Tapia Abad (18)

Jorge Johan Mendoza Lecca (19)

Estefani Teodocia Pezua Cortijo (20)

Luis Anselmo Rodriguez Romero (21)

Rocio Sofia Balladares Calderon (22)

Carlos Donato Pizarro Silva (23)

Gladys Romina Castillo Atanacio (24)

Edy Alberto Roman Ccorahua (25)

Karen Janet Santana Carbajal (26)

Jose Daniel Mallma Huaraca (27)

Carmen Rosa Luyo Quispe (28)

Carlos Martin Lunavictoria Santillan (29)

Laura Teodora Vite Morote (30)

Milton Samames Cancino (31)

Sariff Jasmin Barrantes Gomez (32)

Perú Libre

Richard Fredy Rojas Garcia (1)

Nilda Judith Rafael Caro (2)

Yuri Cesar Castro Romero (3)

Uberlinda Zevallos Flores (4)

Emerson Lopez Delgado (5)

Amelia Patricia Carrillo Risco (6)

Gino Alejandro Roman Torres (7)

Cinthia Carina Santos Clemente (8)

Wilber Dux Supo Quisocala (9)

Lisette Julia Rojas Meza (10)

Sebastian Martin Reyes Chochoca (11)

Martha Quintanilla Pichardo (12)

Juber Alberto Castillo Grados (13)

Carmen Amparo Garcia Tapia (14)

Adrian Santos Churaira (15)

Patricia Prado Flores (16)

Jony Oliver Lazo Ramos (17)

María Elena Romero Cerron (18)

Benigno De La Cruz Curasma (19)

Delia Elizabeth Cuya Barreda (20)

Wilmer Orlando Cruz Orbegoso (21)

Zulema Reyna Ventura (22)

Cesar Danilo Romero Licapa (23)

Marisol Magdalena Torres Yaipen (24)

Jorge Leon Yucra Cornejo (25)

Rosmeri Haydee Meza Maldonado (26)

Juan Miguel Verastegui Vasquez (27)

Yoicy Pilar Huamanlazo Vila (28)

Yuri Anito Montes Rojas (29)

Mavel Andrea Rodriguez Cosme (30)

Gavino Patiño Alata (31)

Lilia Doris Oria Erazo (32)

Unidad Nacional

Javier Ignacio Bedoya Denegri (1)

Danya Consuelo Villanueva Urueta (2)

Marco Tulio Seminario Castillo (3)

Carina Georgina Vargas Malqui (4)

Juan Carlos Santiago Lozano (5)

Eddy Elizabeth Cordova Rivera (6)

Raul Rodas Tenorio (7)

Narda Lucia Alejandra Alvarez Cardenas (8)

Victor Madrid Horna (9)

Efigenia Rosario Arnao Infantas (10)

Enrique Jhonatan Barzola Acosta (11)

Ada Zenaida Borja Leon (12)

Juan Rafael Villaran Escardo (13)

Danila Yolanda Villegas Fierro (14)

Julio Cesar Quispe Pinto (15)

Maria Elizabeth Pickling Bedoya De Labenita (16)

Jimmy Alexander Benites Tangoa (17)

Guadalupe Del Carmen Valencia Arrasco (18)

Jhony Pardave Livia (19)

Juan Carlos Condori Chavez (21)

Saraivet Galvan Carbonel (22)

Alfredo Enrique Chiabra Leon (23)

Fara Allison Ortega Huaman (24)

Dennis Noe Icochea Florian (25)

Anthony Jesus Lastra Velarde (27)

Matilde Huari Marin (28)

Claudio Ivan Zegarra Arellano (29)

Viviana Ivonne Pejoves Oliva (30)

Ricardo Roberto Vicentelo Alvan (31)

Perú Acción

Giannina Maria Rovegno Landa (1)

Freddy Narces Cervera Reyes (2)

Claudia Mapela Vargas Perez (3)

Carlos Alberto Yrigoyen Forno (4)

Sonia Aracelli Ubillus Chima (5)

Jorge Luis Bustamante Chavez (6)

Yanerith Pamela Rojas Bedon (7)

Jose Carlos Sierra Sotomayor (8)

Elizabeth Nuñez Acosta De Cocagne (9)

Andres Alfredo Bonilla Townsend (10)

Antonio Jeremias Diaz Carrion (12)

Yanina Lisbeth Cordova Sanchez (13)

Marlon Alejandro Hugo Suarez (14)

Angela Yohana Abanto Mendez (15)

Gerardo Alberto Garnique Sanchez (16)

Irma Mariel Abon Vega (19)

Justiniano Vega Bautista (20)

Milagros Marily Acaro Salcedo (21)

Cesar Mateo Wong Montero (22)

Rosa Consuelo Acaro Salcedo (23)

Jose Antonio Diez Canseco Cuaco (24)

Milagros Katherine Acero Bueno (25)

Julio Sergio Flores Hernandez (26)

Janeth Jenifer Acevedo Huallpa (27)

Beatriz Acevedo Quispe (29)

Roberto Carlos Balarezo Suarez (30)

Lady Carol Acevedo Albitres (31)

Freddi Americo Acasiete Lagos (32)

Un camino diferente

Pedro Alberto Luna Vera (1)

Eleuteria Hilario Fuentes (2)

Francisco Ali Velasquez Lucana (3)

Marisabell Del Pilar Bautista Llerena (4)

Alfredo Junior Quispe Tapia (5)

Rufina Jovita Cordova Palacios (6)

Luis Angel Flores Torres (7)

Nemesia Torres Castro (8)

Freddy Enrique Vera Chozo (9)

Yolanda Herenia Diaz Guerra (10)

Wilson Eulises Correa Sanchez (11)

Rosa Ida Bazan Quintana (12)

Samuel Frias Altamirano (13)

Janeth Alexandra Ñiquen Tarrillo (14)

Manuel Alejandro Leyva Gomez (15)

Patricia Del Pilar Donato Desposorio (16)

Jhony Javier Manayay Carrasco (17)

Diana Anali Panta Collazos (18)

Salomon Velasquez Curo (19)

Estefanny Dalia Bocanegra Saboya (20)

Hugo Roberto More Moran (21)

Reyna Teresa Prudencio Ocaña (22)

Williams Catari Alanoca (23)

Jhuvviza Marisol Casamayor Rodriguez (24)

Jhony Mamani Flores (25)

Victoria Rosa Figueroa Santos (26)

Eladio Gonzales Jimenez (27)

Isabel Sanchez Victorio (28)

Jesus Miguel Zapata Mori (29)

Nilda Amparo Torres Simich (30)

James Arturo Diaz Cajo (31)

Aracelli Peña Flores (32)

Somos Perú

George Patrick Forsyth Sommer (1)

Ana Ida Li Sotelo (2)

Rennan Santiago Espinoza Venegas (3)

Rosario Del Pilar Mendoza Pelaez (4)

Alexandro Mario Fernandez Garibay (5)

Trinidad Aquilina Maldonado Amao (6)

Alfredo Azurin Loayza (7)

Marie Angela Rosmery Ayasta Galindo (8)

Gonzalo Gabriel Wurst De La Vega (9)

Flor De Maria De Los Milagros Polo Diaz (10)

Jose Roberto Su Rivadeneira (11)

Carolina Mannucci Arambulo (12)

Jose Luis Risco Montalvan (13)

Antonella Patricia Navarro Falcon (14)

Samuel Santiago Pillaca Sulca (15)

Eliana Elizabeth Toledo Reyes (16)

Anibal Almilcar Alvitez Morales (17)

Margarita Rocio Perez Silva (18)

Maria Eugenia Del Carmen Cerna Garcia De Orsos (20)

Hipolito Jesus Arias Saldaña (21)

Karla Cynthia Castañeda Rodriguez (22)

William Anibal Gutierrez Rivera (23)

Livia Natividad Turpo Meza (24)

Daniela Alejandra Hurtado Ayaucan (26)

Samir Amadeous Cuellar Malpartida (27)

Gianisse Garofolin Schabauer (28)

Raul Henry Vilchez Roca (29)

Grecia Nicol Moreno Santos (30)

Luis Antonio Calderon Tang (31)

Rosario De Los Angeles Estrella Melo (32)

Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE)

Ricardo Alejos Lantarón (1)

Rosa María Gutiérrez Guerrero (2)

Víctor Ángel Gonzales Tarazona (3)

Marie Emely Silva Uriarte (4)

Jhony Tapia Rodrigo (5)

Mónica Huayllane Llanca (6)

Néstor Flores Aedo (7)

Marilyn Candy Moreno Gonzales (8)

Erika Karim Coppola Cervera (10)

Percy Alejandro Guzmán Calderón (11)

Óscar Yépez Chirinos (13)

Edgar Fausto Vivar Pizarro (15)

Melissa Noelia Mamani Cuayla (16)

Edgar Luis Vitor Galarza (17)

José Alberto Lugo Hervias (19)

Rudy Américo Rojas Hurtado (21)

Sergio Castillo Castillo (23)

María Ysabel Tanta Litano (24)

Rodrigo Renato Noblecilla Cruz (25)

Jorge Marcelo Chucuya Huallpachoque (27)

Rober Johny Alva Coyla (29)

Jesús Cocha Zavaleta (31)

Progresemos

Paul Davis Jaimes Blanco (1)

Maria Salome Chavez Quispe (2)

Luis Miguel Llanos Carrillo (3)

Silvia Marylin Jaimes Blanco (4)

Pedro Jose Alva Monge (5)

Gisella Cecilia Sanchez Simbron (6)

Jorge Luis Caloggero Encina (7)

Zonia Casafranca Reynaga (8)

Hector Hinojosa Benito (9)

Nelly Lisseth Valenzuela Guevara (10)

Jose Manuel Guzman Valverde (11)

Elizabeth Susana Yzaguirre Cayetano (12)

Christian Jesus Cisneros Morales (13)

Kennita Jaque De La Cruz (14)

Paul Miguel Chavez Lapa (15)

Lys Shelley Landeon Quispe (16)

Silvia Rafaela Rivera Huiza (18)

Yeni Victoria Ochante Ychajaya (20)

Oscar Farley Nascimento Gallardo (21)

Verania Thays Cuba Ochante (22)

Erick Jesus Alcala Ochoa (23)

Noemi Deysi Lima Flores (24)

Keli Salazar Macuyama (26)

Edward Gomez Morote (27)

Gianina Gonzales Mego De Moncada (28)

Walter Segundo Gaitan Pelaez (29)

Victoria Julissa Piguabe Andrade (30)

Francisco Cangalaya Cangalaya (31)

Rita Lourdes Aguilar Santur (32)

Integridad Democrática

Bertha Cecilia Azabache Miranda (1)

Gardo Antonio Gomez Jimenez (2)

Hilda Rosa Luque Revilla (3)

Hugo Teran Ramirez (4)

Marybel Rocio Niño De Guzman Piñas De Arias (5)

Alfredo Arapa Chamana (6)

Nancy Chicana Chicana (7)

Carlos Enrique Alcantara Arroyo (8)

Monica Patricia Mayaute Cabrejos (9)

Carlos Augusto Rodriguez Hurtado (10)

Velia Rosa Huaman Villacrices (11)

Fernando Palomino Buitron (12)

Luis Stephano Aguirre Grozo (14)

Alicia Maria Barreto Aparicio (15)

Ivan Rodriguez Cueva (16)

Veronica Liliana Chavez Ramirez (17)

Carlos Enrique Nicanor Olmedo Romero (18)

Mariolith Del Aguila Coral (19)

Carlos Paolo Ramos Baiz (20)

Patricia Graciela De La Cruz Curril (21)

Eduardo Manuel Parra Torres (22)

Karla Mayte Delgado Saldaña (23)

Julio Alonso Lozano Hernandez (26)

Scarlet Ducette Torres Asmat (27)

Pedro Martin Coloma Mercado (28)

Milagros Acosta Rojas (29)

Jose Fernando Peña Cabrera (30)

Pilar Elizabeth Chavez Soriano (31)

Podemos Perú

Yeremi Aron Espinoza Velarde (1)

Rosa Maria Aranda Garcia (2)

Gonzalo Ricardo Alegria Varona (3)

Melani Damaris Mozo Trinidad (4)

Oscar Benavides Majino (5)

Meuner Rosa Rojas Palacios (6)

Oscar Niel Herquinio Luna (7)

Elizabeth Rocio Barriga Velazco (8)

Hugo Leon Ramos Lescano (9)

Katherine Angela Menendez Arevalo (10)

Robinson Dociteo Gupioc Rios (11)

Gilma Cubas Gonzales (12)

Luis Roberto Barranzuela Vite (13)

Samantha Salazar Correa (14)

Enrique Teodoro Castro Huaroc (15)

Raquel Ataucusi Puchuri (16)

Juver Rolando Chuiz Angeles (17)

Myriam Ludeña Golac (18)

Luis Enrique Perez Contreras (19)

Rocio Pilar Estrada Checya (20)

Claudio Gregorio Segura (21)

Judith Laura Rojas (22)

Luis Antonio Farfan Bejarano (23)

Natalia Maria Valdez Zapata (24)

Pedro Francisco Arias Vivar (25)

Agustin Convercion Saenz Retuerto (27)

Angie Leslei Sanchez Mallqui (28)

Luis Antonio Yaranga Cahuana (29)

Aquelina Esabil Soria Bartolo De Yacolca (30)

Boris German Leon Villarruel (31)

Rosa Isabel Gomez Canqui (32)

Cívico Obras

Jeenny Cristina Samanez Gonzales Vigil (2)

Víctor Eduardo Piñan Mamani (3)

Andrea Dayna Medina Stein (4)

Raúl Jesús Camargo Porta (5)

Margarita Isabel Pajares Flores (6)

Rafael Romero Vásquez (7)

Sonia María Rosadio Ángeles (8)

Sissi del Pilar Angulo Rivas (10)

Eduardo Túllume Gamarra (11)

Nicolle Brigitt Huamani Pupuche (12)

Raúl Adolfo Arias Ramos (13)

Alison Madeley Guevara Bermúdez (14)

Johnny Alberto Villon Macedo (15)

Felicita Villalobos Cortés (16)

Noé Vara Uzuriaga (17)

Rosmery Huamani Acosta (18)

Mariano Díaz Chávez (19)

Rossana Luz Arnao Linares (20)

Alejandro Hipólito Ramos Rivera (21)

Nélida Kcalla Ríos (22)

Carlos Enrique Castilla Salas (23)

Albertina Tapia Coronel (24)

Jorge Luis Socso Huamán (25)

Crisbell Kimberley Méndez Fajardo (26)

Ronald Román Zaravia Aldave (27)

Emperatriz Huaman Tumi (28)

Jaime Javier Frías Reymundo (29)

Marisol Verónica Giordano Silva (30)

Ramón Buendía Pocco (32)

Ingri Fiorella Vara Ayre (32)

PRIN

Luz Angela Caballero Granados (1)

Lucio Jorge Campos Huayta (2)

Mayra Lizeth Vargas Gil (3)

Richard Antonio Muñoz Villanueva (4)

Dionilia Alicia Ramos Granda (5)

Manuel Derlis Vasquez Montoya (6)

Indira Teofila Juscamayta Peñaloza (7)

Diana Evans Erazo Felix (9)

Maximo Lara Maldonado (10)

Karen Smith Pajares Mena De Caballero (11)

Walther Jhackson Martin Caro Rodriguez (12)

Arturo Nazareno Vela Jimenez (14)

Carlos Armando Principe Rosales (16)

Gladys Sophia Olivera Cano (17)

Alejandro Quispe Pariona (18)

Tomasa Cristina La Torre Mendoza (19)

Ruth Zoila Carbajal Gutierrez (21)

Colin Fernandez Mendez (22)

Luz Grahisy Fuster Bustillos (23)

Raul Luis Chavez Ponte (24)

Maricielo Socualaya Rodriguez (25)

Leonardo Duran Echer (26)

Winny Jebel Solano Fasabi (27)

Pedro Sixto Perez Huamani (28)

Jenny Espinoza Salinas (29)

Marco Arturo Caceres Atoche (30)

Alicia Marlene Gaspar Aguirre (31)

Michael Antonio Cordero Romero (32)

Avanza País

Adriana Josefina Tudela Gutierrez (1)

Luis Ernesto Flores Reategui (2)

Diana Carolina Gonzales Delgado (3)

Juan Carlos Liendo O'Connor (4)

Asceli Isabel Rabasa Barboza (5)

Jose Martin Fort Bellina (6)

Elizabeth Galdo Marin (7)

Alejandro Enrique Cavero Alva (8)

Jenny Jhovany Briones Cachay (9)

Jean Pierre Francois Jaureguy Robinson (10)

Giselle Vanessa Ugarte Coquis (11)

Victor Andres Belaunde Gutierrez (12)

Susan Alissa Durand Paz (13)

Jeanpier Miguel Valverde Ortega (14)

Miluska Fiorella Carhuayano Flores (15)

Miguel Angel Ibarra Trujillo (16)

Fiorella Patricia Ampa Mendoza (17)

Juan Jose Carpio Lamas (18)

Betty Flores Guerra (21)

Carlos Wilfredo Merino Garcia (22)

Stefany Fabiola Lozano Requelme (23)

Jose David Rumiche Luna (24)

Mariana Jessica Zavala Chero (25)

Gary Octavio Salazar Mesias (26)

Rafhael Cuzco Gomez (28)

Camila Nicole Brito Zavala (29)

Nestor Segundo Pilco Pilco (30)

Segundo Manuel Luperdi Barrantes (32)

Democrático Federal

Diana Doris Carhuamaca Garcia (1)

Rafael Fernando Chaparro Auza (2)

Angela Ponny Ccanto Buendia (3)

Carlos Gamaliel Cabello Rodriguez (4)

Maria Elena Zevallos Rosales (5)

Mario Huamani Inca (6)

Cristina Mirella Antonio Martel (7)

Eusebio Hurtado Viguria (8)

Heidi Essenwanger Vasquez Solis (9)

Cesar Jesus Lopez Anticona (10)

Enith Lobaton Hidalgo (11)

Justiniano German Ruiz Pumapillo (12)

Abril Antuanet Benavente Luque (13)

Julio Edgardo Barrera Larriega (14)

Nancy Mariana Tafur Castromonte (15)

Jorge Alejandro Mejia Vasquez (16)

Maria Isabel Medina Huarez (17)

Raul Centeno Trillo (18)

Jaime Eduardo Saavedra Rodriguez (20)

Claudia Tupac-Yupanqui Uzatigue (23)

Yuli Saida Espinoza Gamarra (29)

Paola Lorena Briceño Acosta (31)

Rafael Ramos Yachi (32)

Renovación Popular

Norma Martina Yarrow Lumbreras (1)

Jose Isidro Baella Malca (2)

Roxana Maria Rocha Gallegos (3)

Gustavo Alexander Segura Figueroa (4)

Lizzi Del Rocio Sueldo Matos (5)

Jose Antonio Cacho Sousa De Cardenas (6)

Deborah Carmen Inga Zapata (7)

Jhony Benito Bacon Terrones (8)

Maria Teresa Dulanto Guinea (9)

Javier Jose Maria Cipriani Thorne (10)

Giuliana Calambrogio Correa De Balmaceda (11)

Alfonso Felipe Velasquez Tuesta (12)

Olinda Salcedo Arellano (13)

Frank Krklec Torres (14)

Patricia Ysabel Mejia Hidalgo (15)

Vicente Martin Sotelo Montenegro (16)

Lida Esperanza Valdivieso Solis (17)

Omar Antonio Vargas Cordova (18)

Paola Isabel Martinez Paitan (19)

Aldo Antonio Bravo Quispe (20)

Silvia Gensollen Martinelli (21)

Roberto Emilio De La Tore Aguayo (22)

Aquelina Solorzano Espinoza (23)

Leo Miguel De Paz Lancho (24)

Evelyne Cristina Melgar Herrera (25)

Isaac Estephano Escobedo Rios (26)

Betzabe Noriega Sarria De Chu (27)

Robert Joel Ludeña Guerra (28)

Stefanie Del Pilar Sinchituyo Clavijo (29)

Luciano Martin Revoredo Rojas (30)

Deysi Alicia Carrasco Guaylupo (31)

Jose Alberto Guerra Velasquez (32)

País Para Todos

Delsy Yesely Romero Alvarez (1)

Diego Edgar Guevara Vivanco (2)

Gloria Patricia Lengua Lafosse (3)

Emilio Ricardo Rossi Ferreyros (4)

Cristina Urueta Muñoz (5)

Daniel Ponce Silva (6)

Sarita Del Rosario Manrique Diaz (7)

Julio Grimaldo Rojas Antara (8)

Carolina Lisa Martinez (9)

Jose Ronald Martin Soto Florian (10)

Giovanna Patricia Giurfa Seijas (13)

Carlos Manuel Valladares Lazaro (14)

Jessica Lisbeth Huaman Vilca (15)

Edgar Pimentel Juarez (16)

Christian Alonso Quiñe Espinoza (18)

Liz Linda Salazar Santos (19)

Gari Peralta Carrion (20)

Miguel Angel Placido Pampa (22)

Rocio Pilar Herrera Pastor (25)

Samuel Aaron Placido Pampa (26)

Gladys Roxana Julca Luna (27)

Jean Victor Guevara Ancajima (28)

Lisett Stephanie Herrera Pastor (29)

Maritere Ingrid Saavedra Roca (31)

Walter Jose Huaman Gomez (32)

Demócrata Verde

Diego Fernando Lay Hurtado (1)

Carmen Rosa Chavarry Chimoy (2)

Fernando Ricardo Magaraci Camacho (3)

Miriam Pilar Quispe Cuellar (4)

Heberth Edgardo Mejia Pejerrey (5)

Yermi Rocio Lopez Zubieta (6)

Juan Mauricio Mejia Perales (7)

Karla Anthuanett Reategui Huanca (8)

Jose Luis Yauricasa Luna (9)

Yanet Rosa Flores Mendoza (10)

Eduard John Navarro Calderon (11)

Jenny Luzgarda Condori Zamora (12)

Sacarias Andres Castro Lopez (13)

Maria Luisa Meneses Martinez (14)

Juan Manuel Chumpitaz Carranza (15)

Mirella Sarita Burga Ames (16)

Royer Victor Garay Cardenas (17)

Dayhan Elizabeth Zevallos Alvarado (18)

Harold Matias Barrientos Avendaño (19)

Brenda Belinda Miranda Peña (20)

Jose Andres Torres Pacheco (21)

Mayva Steyci Cano Sanchez (22)

Angel Enrique Lecca Castillo (23)

Juanita Lizbeth Giron Merino (24)

Gabriel Julio Gines Gamarra Bautista (25)

Franco Javier Gonzales Escapa (27)

Laura Karen Gonzales Castillo (28)

Miguel Angel Maosir Angeles Tafur (29)

Denisse Angela Colan Hidalgo (30)

Victor Omar Peña Mendoza (31)

Monica Patricia Anton Chunga (32)

Lima Metropolitana concentra el mayor peso electoral del país, por lo que la elección de sus representantes al Senado y la Cámara de Diputados será determinante en la conformación del nuevo Congreso. Los resultados en la capital podrían inclinar el equilibrio de fuerzas políticas a nivel nacional y marcar la pauta del escenario político en los próximos años.

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber



Las Elecciones Generales 2026 en Perú se realizarán el domingo 12 de abril, día en el que los ciudadanos elegirán al presidente de la República, vicepresidentes y a los representantes del nuevo Congreso bicameral. Este proceso marcará un cambio importante en el sistema político, con el retorno a la Cámara de Diputados y el Senado, en un contexto de alta competencia electoral y un porcentaje significativo de votantes aún indecisos.

La jornada de votación se desarrollará desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en todo el país, y el sufragio es obligatorio para los ciudadanos habilitados. Las autoridades electorales, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), recomiendan acudir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y verificar previamente el local de votación para evitar inconvenientes el día de los comicios.

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Elecciones 2026: link para saber si eres miembro de mesa y tu local de votación en Lima Metropolitana

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma oficial para que los ciudadanos consulten su local de votación de cara a las Elecciones Generales 2026. A través de este servicio en línea, los electores pueden verificar información clave como el centro de sufragio, número de mesa y dirección exacta ingresando únicamente su DNI, lo que facilita la planificación del voto y evita contratiempos el día de la jornada electoral.

Además, el sistema permite confirmar si una persona fue designada como miembro de mesa y conocer su rol específico dentro del proceso. La ONPE precisó que estos datos corresponden al padrón definitivo tras el cierre de tachas y reemplazos, por lo que recomienda revisar la información con anticipación. De esta manera, los ciudadanos pueden acudir preparados a votar el 12 de abril y cumplir adecuadamente con sus responsabilidades electorales. Accede al portal desde aquí: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio





