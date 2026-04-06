Candidatos al Senado y Diputados Lima Metropolitana: consulta lista de partidos para Elecciones Generales 2026
Las Elecciones Generales 2026 en Perú llegan a su etapa decisiva. A continuación, revisa la lista completa de candidatos de los diferentes partidos políticos en Lima Metropolitana.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Lima Metropolitana. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Lima Metropolitana y cómo quedaron conformadas las postulaciones.
Candidatos al Senado por Lima Metropolitana en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Lima Metropolitana en los comicios de 2026:
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Alianza Venceremos:
- Filomeno Miguel Huaranga Toledo (1)
- Nancy Beatriz Moreno Huerta (2)
- Víctor Fernando Hinojosa Huamá (3)
- María Luisa Castro Bríos (4)
Ahora Nación:
- María Cecilia Georgina Esperanza Israel La Rosa (1)
- Luis Alberto Zuloaga Rotta (2)
- Gilmer Ibáñez Melendrez (3)
Fuerza Popular
- Marco Enrique Miyashiro Arashiro (1)
- Milagros Emperatriz Salazar De la Torre (2)
- Carlos Ernesto Bustamante Donayre (3)
- Rosa Elvira Salvatierra Valdivia (4)
Fuerza y Libertad
- Pedro Pablo Kuczynski Godard (1)
- María del Pilar Estremadoyeo Reyes (2)
- Rafael Aurelio Cabrejos Vela (3)
- Esther Cecilia Benites Barreto (4)
Cooperación Popular
- Marcos Ernesto Garfias Dávila (1)
- Miriam Marth Verástegui Portocarrero (2)
- Yvan Celedonio Condorcuya Mendoza (3)
- María Mercedes Cario Sepulveda (4)
Partido Morado
- Daniel Emiliano Mora Zevallos (1)
- Victoria Betzabe La Cruz Garces (2)
- Benjamin Abelardo Marticorena Castillo (3)
- Mafalda Saavedra Viera (4)
APRA
- Carlos Roca Cáceres (1)
- Judith de la Mata Fernández De Puente (2)
- Javier Pedro Labarthe Fernandini (3)
- Rocío de las Mercedes Inés Valencia Haya de la Torre (4)
Partido del Buen Gobierno
- Nora Bonifaz Carmona (1)
- Jose Luis Diaz Cuya (2)
- Jacquelin Ann Cordova De la Meza (3)
- Jose Antonio Pineda Barrios (4)
Salvemos al Perú
- María Evelina Merino Chong (2)
Libertad Popular
- Manuel Ángel Martin Del Pomar Saettone (1)
- Dora Gianina Ángeles Maslucan (2)
- Justo Jesús Tovar Mendoza (3)
Perú Primero
- César Roberto Figueredo Muñoz (1)
- Susana Gladis Vilca Achata (2)
- Aristóteles Requejo Armas (3)
- Mariela Jara Mas (4)
Alianza para el Progreso (APP)
- Luis Alberto Valdez Farías (1)
- María Elizabeth Jacqueline Hinostroza Pereyra (2)
- Luis Alfredo Cuba Ovalle (3)
- Ximena Fabiola Cervantes Montoya (4)
Demócrata Unido
- Enrique Guillermo Huaman Miñano (1)
- Jacqueline Carbonell Infante (2)
- Federico Damaso Gutierrez Muñante (3)
- Albina Lucas Vega Almeyda (4)
Primero La Gente
- Natividad Marin Lozano (1)
- Marcoantonio Andrés Rojas Artica (2)
- Blanca Prado Naccha (3)
- Delfin Rafael Pino Martínez (4)
Partido Patriótico del Perú
- Sonia Gutiérrez Álvarez de Caller (1)
- José Carlos Juarez Espejo (2)
- Sofía Victoria Chávez Grandez (3)
- Luis Enrique Saco Vertiz Portal (4)
Juntos por el Perú
- Walter Amilcar Flores Choco (1)
- Julia Elizabeth Huacan Ramírez (2)
- Walter Edison Ayala Gonzales (3)
- Justibel Nilovna Romero Zela (4)
Perú Moderno
- Nemesio Lizardo Esquivel Tornero (1)
- Marina Delgado Andrare (2)
- Asunta Victoria Teran Reategui (3)
Frepap
- Victor Ermester Usurin Canchari (1)
- Gloria Alarcon Cabezas de Huayanay (2)
- David Constantino Gonzales Huachayanqui (3)
- Rosa Victoria Gutiérrez Centeno de Alarcon (4)
- Fe en el Perú
- Marlene Elisa Carlos Soto (1)
- Jorge Lau Tantalean (2)
- Flor de María Rojas Aguilar (3)
- Ever Berrios Abad (4)
Frente de la Esperanza
- Isidro Zapata Chero (1)
- Carmen Beatriz Salis Saavedra (2)
- Edilberto Grabriel Garcia Romero (3)
- Esther Carolina Cortez López (4)
Perú Libre
- Arturo Willian Cárdenas Tovar (1)
- Lourdes Felicia Jesús Salazar (2)
- Carlos Sabino Palacios Pérez (3)
- María Angélica Tupacyupanqui Lindo (4)
Unidad Nacional
- David Ignacio Vera Trujillo (1)
- Aida Natalia Mojorovich de Alvarado (2)
- Augusto Jacinto Trujillo Wong (3)
- Nina Jackeline Yllescas Montero (4)
Perú Acción
- César Luis Rojas Arce (1)
- Marlene Lucinda Lima Fuertes (2)
- José Luis Alcántara Vargas (3)
- María Balvina Rafael Yopla (4)
Un camino diferente
- Óscar Andres Gibaja Balarezo (1)
- Lelis Amparo Calderon Benites (2)
- Germán Benites Cueva (3)
- Blanca Esther Recoba Mendoza (4)
Somos Perú
- Ivan Alberto Sequeiros Vargas (1)
- Carmen Maria Antonia Masias Claux (2)
- Ruben Paul Lavaud Aguirre (3)
- Jeannett del Pilar Bertrán Contreras (4)
Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE)
- Eugenio Clemente Segura Chalco (1)
- Miriam Cecilia Rojas Soriano (2)
- Honorio Lopez Reyna (3)
Progresemos
- Ronald Antoni Palma Pellegrin (1)
- Julia Peregrina Panta Quevedo (2)
- Pedro Miguel Palacios Cuba (3)
- María Sandra Aguilar Santur de Velis (4)
Integridad Democrática
- Oscar Martin Basurco Reyes (1)
- Liliana Rodriguez Saavedra (2)
- Alberto Jimmy Venero Monzon (3)
- Marita Luz Juárez Vargas de Mesa (4)
Podemos Perú
- José Francisco Cevasco Piedra (1)
- Juanita María del Carmen Pastor Talledo (2)
- Mario Freddy Arce Vera (3)
- Ynes Mercedes Trujillo Vidal (4)
Cívico Obras
- Ivan Cesar Dibos Mier (1)
- Luz Doris Sanchez Pinedo vda. de Romero (2)
- Ricardo Belmont Casinelli (3)
- Leonilda Norma Guevara Bermudez (4)
PRIN
- Freddy Sotelo Valer (1)
- Rosa Zobeida Gonzales Chavez Arroyo (2)
- Freddy Valdemar Gasco Saavedra (3)
- Miluska Catherina Montesinos Tovar (4)
Avanza País
- Armando Martin Barrantes Martinez (1)
- Julio Cesar Luperdi Cholan (3)
- Aurora Mercedes Tello Davila (4)
Democrático Federal
- Bernardino Teodoro Roque Cabezas (1)
- Agnesse Makeva Lobaton Hidalgo (2)
- Juan Martin Nina Caceres (3)
- Tarcila Zoraida Melendez Martinez (4)
Renovación Popular
- Francisco Jose Calisto Giampietri (1)
- Maria de los Milagros Jackeline Jauregui Martinez de Aguayo (2)
- Jose Ernesto Cueto Aservi (3)
- Andrea Edith Matias Muñoz de Figueroa (4)
País Para Todos
- Luis Martin Yataco Velasquez (1)
- Yanet Roxana Escudero Letona (2)
- Carlos Samuel Tuse Lloclla (3)
- Marlene Reynaldo Polo (4)
Demócrata Verde
- Martha Antonia Lopez Morales (1)
- Carlos Antonio Gil Flores (2)
- Maria Elena Chirinos Fernandez (3)
- Victor Manuel Farfan Rosario (4)
Candidatos a diputados por Lima Metropolitana en las Elecciones 2026
Estas son las listas de candidatos a diputados por Lima Metropolitana para las elecciones 2026:
Alianza Venceremos:
- Ronald Darwin Atencio Sotomayor (1)
- Sigrid Tesoro Bazán Narro (2)
- Jaime Lucio Laos Goycochea (3)
- Julia Yeny Fernández Vilca (4)
- Guillermo Junior Cari Contreras (5)
- Carla Edelmira Rivera Pajuelo (6)
- Jesús Meza Chávez (7)
- Fiorella Michelle Rodríguez Salcedo (8)
- Walter Remo Díaz de la Vega Castillo (9)
- María Jesús León Ingaruca (10)
- Dante Quispe Vilcapoma (11)
- Katherine Kayly Príncipe Nieto (12)
- Elmer Quispe Inca (13)
- Andrea Lia Valderrama Campos (14)
- Humberto Paredes Vargas (15)
- Baltazara Reyna Ruelas Oscurima (16)
- Néstor Emilio Garrido Condori (17)
- Yenay Farfán Vargas (18)
- Jorge Raúl Pizarro Pacheco (19)
- Flora Marina Huamani Huamán (20)
- Hernán Núñez Gonzales (21)
- Rocío Celeste Paz Ruiz (22)
- Eduardo Sebastián Quintanilla Gamboa (23)
- Rocío Nelly Cuyutupac Nieves (24)
- Flavio Olortegui Roca (25)
- Clotilde Villanueva Rosello (26)
- Juan Mario Colan Durand (27)
- Almendra Helenice Atencio Moya (28)
- Santos Avid Silva Huamán (29)
- Marlyn Pamela Roque Solís (30)
- Jhermain Merino Carhuachinchay (31)
- Sonia Zevallos Quispe (32)
Ahora Nación:
- Harvey Julio Colchado Huamani (1)
- Indira Isabel Huilca Flores (2)
- Carlo Magno Salcedo Cuadros (3)
- Nicoly Soledad Araujo Gamboa (4)
- Angel Renato Meneses Crispin (5)
- Jenniffer Melissa Ponte Guerrero (6)
- Brayan Aurelio Valentin Delgado (7)
- Maria Nimia Muñóz Diaz (8)
- Salvador Arevalo La Rosa (9)
- Delia Garcia Asturima (10)
- Carol Vanessa Huari Huaman (14)
- Osward Luis Hidalgo Torres (15)
- Talia Mercedes Mayta Rodriguez (16)
- Luis Alberto Chambi Paucar (17)
- Anita Mileidi Abanto Villegas (18)
- David Rafael Sanchez Arana (19)
- Gloria Dayana Alejandro Yañez (20)
- Julio Valderrama Contreras (21)
- Maria Isabel Durand Paraguay (22)
- Joseph Elias Dager Alva (23)
- Gloria Maria Machuca Chinchay (24)
- Rafael Jimmy Caparo Coronado (25)
- Isabel Flocita Tamara Marquez (26)
- Bernardino Jair Manrique Olivera (27)
- Eva Lorenza Bonifacio Porras (28)
- Christian Benjamin Zegarra Carrillo (29)
- Yesenia Judith Leiva Bravo (30)
- Guillermo Andrade Julianes (31)
- Madai Arellano Olaechea (32)
Fuerza Popular
- Cecilia Isabel Chacon De Vettori (1)
- Diethell Columbus Murata (2)
- Rosangella Andrea Barbaran Reyes (3)
- Pier Paolo Figari Mendoza (4)
- Pierangeli Daniela Dodero Jovich (5)
- Marco Antonio Pacheco Quispe (6)
- Flor De Jesus Meza Rivera (7)
- Juan Asdrubal Rabasa Lavarello (8)
- Konnie Michelle Vidaurre Torres (9)
- Antonio Dongo Frasson (10)
- Maria Helena Mendoza Del Solar (11)
- Luis Enrique Otoya Trelles (12)
- Lourdes Carolina Carmelo Ancaya (13)
- Abraham Dionicio Pacheco Cajaleon (14)
- Liliana Rojas Espinoza (15)
- Marco Antonio Urbina Ramos (16)
- Vilma Graciela Pacheco Cribillero (17)
- Bratzo Whittembury Bianchi (18)
- Carmen Balabarca Flores (19)
- Julio Alfonso Caballero Maldonado (20)
- Angeline Paola Biondi Rojas (21)
- Obed Bernuy Atachagua (22)
- Amelia Elena Garcia Noriega (23)
- Juan Pedro Sanchez Carrillo (24)
- Claudio Roberto Mendoza Navarro (26)
- Mirtha Ana Baldeon Lostaunau (27)
- Julian Ramos Mendez (28)
- Leslie Nicol Cubillas Flores (29)
- Miguel Angel Arcaya Saldaña (30)
- Belica Julia Bravo Alcantara (31)
- Hugo Daniel Garay Matos (32)
Fuerza y Libertad
- Gilbert Felix Violeta Lopez (1)
- Juana Maura Umasi Llave (2)
- Angela Elizabeth Jacinto Garay (4)
- Martin Remigio Valeriano Napan (5)
- Lizbeth Carol Cueva Zuñiga (6)
- Wilson Jesus Becerra Galoc (7)
- Gisella Jacqueline Arrieta Gimenez (8)
- Alexander Liborio Chavez Martinez (9)
- Mayra Desiree Cabrera Valiente (10)
- Bony Alejandro Suclly Amanqui (11)
- Jeany Marisela Durand Huaranga (12)
- Hugo Aldo Obando Pimentel (13)
- Sabina Alarcon Solis (14)
- Raul Angel Camarena Misari (15)
- Ada Luz Llihua Carrasco (16)
- Roger Eduardo Sanchez Rodriguez (17)
- Miriam Giovanni Bernuy Goicochea (18)
- Jhon Kever Castillon Machacuay (19)
- Erika Odallis Lam Agreda (20)
- Enrique Fernando Caballero Cuadros (21)
- Cecilia Chipana Urrutia (22)
- Kelvin Kenedy Paulino Casas (23)
- Jhoss Mely Salgado Poma (24)
- Walter Enrique Garibay Villegas (25)
- Katherine Yanina Llajaruna Pereda (26)
- Jose Luis Narvaja Valdiviezo (27)
- Maria Elena Moyano Ramirez (28)
- Marcial Orlando Castillo Rivera (29)
- Susan Heidi Chumbes Poma (30)
- Carlos Augusto Isusqui Flores (31)
- Carmen Rosa Yataco Levano (32)
Cooperación Popular
- Raul Fernando Mitac Portugal (1)
- Ana Lopez Cueva (2)
- Gabriel Hugo Portuguez (3)
- Miriam Yovana Palacios Huanjares (4)
- Heriberto Manuel Benitez Rivas (5)
- Sheyla Karina Chavez Obregon (6)
- Nestor German Cruz Ochoa (7)
- Maria Del Carmen Manzano Malone (8)
- Herberht Osirio Villafan Broncano (9)
- Josselyn Jusbelly Ramos Vilca (10)
- Abel Esteban Javier (11)
- Selene Patricia Melen Reyes (12)
- Carlos Alberto Choque Calle (13)
- Maria Isabel Quispe Flores (14)
- Walter Rodolfo Ramirez Verastegui (15)
- Katya Morelia Oblitas Cardozo (16)
- Romel Sarmiento Rivera (17)
- Madeleyne Rosmery Solano Flores (18)
- Nelson Tapullima Salas (19)
- Kimberly Sue Sanchez Zavaleta (20)
- Christian Armando Manzano Malone (21)
- Gloria Esmeralda Palomino Eizaguirre (22)
- Diego Sebastian Quispe Paucas (23)
- Jocabeth Ruth Espinoza Garcia (24)
- Miler Cordova Calle (25)
- Elena Jesusa Ninalaya Pomahuali (26)
- Danny Yelsen Berrios Figueroa (27)
- Maricelia Tangoa Da Silva (28)
- Dario Jimenez Choque (29)
- Yolanda Campos Lima (30)
- Wilson Castillo Garcia (31)
- Jessenia Noemi Sosa Leon (32)
Partido Morado
- Guillermo Edinson Flores Borda (1)
- Olga Esperanza Tejada Huaman (2)
- Jose Alonso Cornejo Sologuren (3)
- Danna Betzabe Del Rosario Trejo Hernandez (4)
- Miguel Antonio Solano Ramos (5)
- Carlota Del Pilar Pereyra Rey (6)
- Agustin Roman Reyna (7)
- Maria Teresa Silva Flores (8)
- Johan Juver Obispo Esteban (9)
- Marisol Yolanda Liñan Solis (10)
- Renzo Manuel Nuñez Ortiz (11)
- Eva Liliana Valderrama Llerena (12)
- Luis Layza Perez (13)
- Julia Isabel Cardenas Velasquez (14)
- Guido Alfonso Meza Urbano (15)
- Valery Retuerto Ostos (16)
- Gianni Eddyangelo Illanes La Torre (17)
- Livia Jakeline Escobar Ferrel (18)
- Israel Hernan Rocca Crevosier (19)
- Victoria Elizabeth Rosado Artica (20)
- Arnaldo Martin Gonzalez Escobar (21)
- Ana Lucia De Col Orozco (22)
- Jorge Antonio Salazar Velasquez (23)
- Carmela Romero Aguilar (24)
- Nicanor Sergio Suni Paira (25)
- Rosslesly Maria Flores Robles (26)
- Juan Amilcar Otazu Toro (27)
- Jessica Elizabeth Peve Peña (28)
- Humberto Percy Navarro Mesares (29)
- Delia Luciano Huapaya (30)
- Jozsef Jauregui Castro De Cavalcanti (31)
- Maria Luisa Borda Diaz (32)
APRA
- Zoila Rosario Bocangel Bravo (1)
- Werner Omar Quezada Martinez (2)
- Evelin Orcon Huaman (3)
- Claude Maurice Mulder Bedoya (4)
- Ursula Cecilia Silva Aliaga (5)
- Renan Eduardo Serug Nuñez Perez (6)
- Nidia Ruth Vilchez Yucra (7)
- Renzo Javier Ibañez Noel (8)
- Patricia Carolina Tubilla Casanova (9)
- Pitter Enrique Valderrama Peña (10)
- Fabiola Del Pilar Taipe Ramirez (11)
- Luis Pablo Solis Quintana (12)
- Veronica Cielo Padilla Veliz (13)
- Alfredo Alexis Melendez Herrera (14)
- Rosa Lourdes Bazan Flores (15)
- Juan Manuel Cabrera Pereira (16)
- Linda Elena Brigitte Flores Robledo (17)
- Reinaldo Diaz Arismendi (18)
- Guisella Roxana Freyre Abad (19)
- Walter Boris Navarro Murguetytio (20)
- Norma Fiorella Muedas Begazo (21)
- Edson Elias Grijalva Purizaga (22)
- Ita Mercedes Paredes Portella (23)
- Alberto Uculmana Neves (24)
- Rosario Toledo Miraval (25)
- Luis Miguel Caya Salazar (26)
- Gisella Yolanda Luyo Meza (27)
- Jorge Martin Osores Vallejo (28)
- Adriana Luzmila Torres Cuadros (29)
- Luis Alberto Pacheco Mandujano (30)
- Carmen Socorro Purizaca Ponce (31)
Partido del Buen Gobierno
- Oscar De Jesus Reto Otero (1)
- Hilda Judit Fernandez De La Torre (2)
- Luis Giovanny Avila Cardenas (3)
- Martha Doris Pari Pariapaza (4)
- Luis Eliseo Quispe Candia (5)
- Jessica Benitez Barrionuevo (6)
- Jesus Tupac Yupanqui Chumioque (7)
- Rossana Herminia Alayza Maccera (8)
- Ernesto Alonso Nieto Vega (9)
- Marina Carolina Bendezu Yzaguirre (10)
- Jimena Lucero Guevara Delgado (12)
- Sixto Escarcena Lerma (13)
- Lesli Lisbeth Molina Soto (14)
- Javier Augusto Vega Cabieses (15)
- Beatriz Soledad Valverde Manrique (16)
- Alan Daryn Steven Centeno Bello (17)
- Romina Alejandra Uribe Saenz (18)
- Christian Cconaya Bermejo (19)
- Orfa Soledad Turin Narvaez (20)
- Rolando Cueva Garcia (21)
- Nathaly Milagros Molina Soto (22)
- Martin Jose Palomino Cordova (23)
- Elvi Maylee Calderon Torres (24)
- Leonardo Segundo Portal Anaya (25)
- Maria Del Carmen Zelaya Armijo (26)
- Diego Walter Gonzales Sanchez (27)
- Magda Roxana Pascual Balvin (28)
- Eduardo Daniel Castro Mendoza (29)
- Carmen Noelia Yurivilca Del Villar (30)
- Derick Caleb Noa Lino (31)
- Vivian Lisseth Rivera Ayquipa (32)
Salvemos al Perú
- Guillermo Antenor Suarez Flores (1)
- Sonia Norma Martinez Cornejo (2)
- Manuel Fernando Del Aguila Zuñiga (3)
- Isabel Angelica Flores Aguilar (4)
- Mirella Maritza Neyra Neyra (6)
- Hugo Isaias Egocheaga Casas (7)
- Jackieline Sandy Borjas Mejia (8)
- Luis Alberto Martinez Fernandez (11)
- Zenayda Yoni Ramos Avalos Vda De Farro (12)
- Edwin Alfonso Espinoza Chavez (13)
- Luis Enrique Yuen Valdivia (15)
- Rocio Margot Calderon Contreras (16)
- Luis Fernando Gomez Mego (17)
- Sabina Lola Pimentel Quiñonez (18)
- Luis Alberto Lamas Sanchez (19)
- Luz Cristina Neyra Quispe (20)
- Giovanni Yoel Arias Salazar (21)
- Carmen Del Pilar Pizarro Febres (22)
- Carlo Andre Reyes Reyes (23)
- William Gárate Samaniego (25)
- Ivan Yakin Alberto Lizarzaburu Sandoval (27)
- Katty Deysi Cordova Palomino (28)
- Justo Pastor Solis Fonseca (29)
- Nancy Orosco Huaraya (30)
- Fabio Cuba Samaniego (31)
Libertad Popular
- Diego Alonso Pomareda Muñoz (1)
- Natalia Alejandra Rodriguez Gomez (2)
- Manuel Alberto Pacheco Ledesma (3)
- Nora Maria Loredo de Izcue (4)
- Eduardo Gonzalo Castañeda Luza (5)
- Indyra Estephanya Oropeza Aguilar (6)
- Wilfredo Manuel Mendoza Gonzales (7)
- Rosa Xiomara Peceros Palomino (8)
- Nelson Cesar Augusto Vildosola Echevarria (9)
- Lucy Marleni Gonzalez Diaz (10)
- Luis Enrique Mallqui Gallegos (11)
- Narescka del Pilar Culqui Martinez (12)
- Carlos Luis Santos Bendezu (13)
- Ana Fiorella Cassinelli Salaverry (14)
- Dante Demetrio Fernandez Gallegos (15)
- Claudia Karina Quispe Pascual (16)
- Juan Alfonso Mallqui La Barrera (17)
- Maria Pia Casique Sedano (20)
- Angel Ramiro Yupanqui Sanchez (21)
- Clara Emilia Cieza Barazorda (22)
- Jover Hogarte Rojas Huaman (23)
- Bianca Carla Pella Espinoza de Silman (24)
- Diego Ernesto Tudela Cestti (25)
- Mary Carmen Mendoza Rivas (26)
- Fabio Arturo Chumacero Ponte (27)
- Jose Luis Dominguez Solorzano (29)
- Alonso Ysmael Ortega Pino (31)
Perú Primero
- Gianinna Cristina Manrique Mansilla (1)
- Carlos Hernan Illanes Calderon (2)
- Lourdes Primitiva Vizarreta Martel (3)
- Eusebio Delgado Mamani (4)
- Castula Pilco Pinedo (5)
- Carlos Manuel Juscamayta Cosme (6)
- Rosenith Pinedo Davila (7)
- Martin Pedro Mauricio Almonacid (8)
- Elizabeth Cristina Castillo Razuri (9)
- Elva Victoria Fatima Ramos Leon (11)
- Pedro Augusto Chirinos Ruiz (12)
- Marco Antonio Ramos Ramirez (14)
- Cynthia Ruth Pacherre Galvez (15)
- Lucrecia Mckenna Zevallos Sifuentes (16)
- Beatriz Del Rosario Mendoza Sarmiento (17)
- Jose Guillermo Morales De La Cruz (18)
- Roxana Esperanza Machado Vasquez (19)
- Gian Luca Reguera Flores (20)
- Amalia Turpo Chino (21)
- Emilio Nicolich Delgado (22)
- Karl Gustavo Adolfo Mendoza Lopez (24)
- Marqueza Rosario Feria Otoya (25)
- Concepcion Fernando Velasquez Atencio (26)
- Marcela Victoria Castillo Luna (27)
- Jorge Luis Hernandez Villalta (28)
- Rosa Betsy Agustina Carrion Del Aguila (29)
- Victor Alfredo Cercado Valdivia (30)
- Vicente Apaza Carita (32)
Alianza para el Progreso (APP)
- Jessica Milagros Tumi Rivas (1)
- Carlos Luis Vela Barba (2)
- Jaqueline Yessenia Lozano Millones (3)
- Elio Fernando Riera Garro (4)
- Elia Juana Obregon Rodriguez (5)
- Miguel Angel Vallejos Flores (6)
- Sheyla Karen Chumbile Andia (7)
- Luis Alejandro Vivanco Gotelli (8)
- Luz Aurea Saenz Arana (9)
- Jose Antonio Mendoza Quispe (10)
- Nelly Elena Yuliana Yañez Caballero de Lopez (11)
- Jair Eduardo Ramirez Almeri (12)
- Marlene Venegas Susaya (13)
- Yonel Tolomeo Condezo Valderrama (14)
- Xiomara Angie Espinoza Barraza (15)
- Roberto Fermin Carhuancho Cardenas (16)
- Silvana Cristel Junchaya Baca (17)
- Carlos Daniel Sandoval Ramos (18)
- Elsa Marcela Oblitas Rodriguez (19)
- Julio Cesar Rivera Gonzales (20)
- Paulina Hermoza Atachao de Vergara (21)
- Eduardo Ronald Espinoza Farfan (22)
- Catherine Milagros Paredes Quispe (23)
- Gustavo Adolfo Valdera Campos (24)
- Yliana Elisa Castro Gregorio (25)
- Sergio Antonio Miravito Ccahuana (26)
- Giuliana Milagros Mungi Castañeda (27)
- Pedro Gerardo Rejas Tataje (28)
- Gleyda Karola Abanto Tuesta (29)
- Jovino Heraclio Huerta Ayala (30)
- Silvia Beatriz Fernandez Lopez (31)
- Raul Alonso Zuñiga Champi (32)
Demócrata Unido
- Agib Fausto Sarmiento Hernandez (1)
- Vanessa Mancha Alvarez (2)
- Cesar Basilio Mamani Callata (3)
- Maribel Zelada Chavez Arroyo (4)
- Alexander Joel Gamarra Padilla (5)
- Erika Loayza Quispe (6)
- Javier Enrique Nolasco Medina (7)
- Laura Mau Orlandini (8)
- Ismael Baca Aguilar (9)
- Ivonne Katherine Quispe Barnett (10)
- Marcelo Vladimir Durand Rivera (11)
- Antuanette Guadalupe Urbizagastegui Hernandez (12)
- Juan Alfredo Vivanco Bautista (13)
- Jennyfer Stelkhins Izquierdo Mezarino (14)
- Richard Eugenio Reyes Arana (15)
- Ciprian Paulino Peña Salas (17)
- Gabriela Nancy Bernaola Loayza (18)
- Maximo Herencia Felix (19)
- Vilma Lujan Bonzano (20)
- Nestor Porfirio Alayo Flores (21)
- Victor Manuel Alejandro Vejarano Briceño (25)
- Justo Jacinto Ceron Saenz (27)
- Carlos Alejandro Alvarez Villanueva (29)
- Regina Damiano Vega (30)
- Carlos Alberto Canchari Ramirez (31)
Primero La Gente
- Francisca Ebelin Cebelin Ortiz Gonzalez (2)
- Wiston Manolo Reyes Ramos (3)
- Monica Gissella Erazo Trujillo (4)
- Miguel Lenin Villalba Alvarez (5)
- Rocio Del Carmen Pereyra Zaplana (6)
- Jorge Luis Calmet Zegarra (7)
- Raiza Guadalupe Najarro De Sierra (8)
- Suen Herbert Wensjoe Mantilla (9)
- Lizzeti Samantha Cotrina Oquendo (10)
- Harold Arturo Acuache Perez (11)
- Cecilia Aracely Marengo Marin (12)
- Augusto Yoshio Pizarro Huamani (13)
- Amilcar Vladimir Yufra Henriquez (17)
- Jimmy Antonio Moreno Rojas (19)
- Kelly Jaramillo Lima (20)
- Diego Alejandro La Rosa Ferreyra (21)
- Lucia De Los Milagros Cordova Martinez (22)
- Juan Miguel Gamarra Ramos (23)
- Milagritos Del Carmen Andia Verano (24)
- Cesar Augusto Farje Napa (25)
- Rocio Del Carmen Rios Chavez (28)
- Renzo Sebastian Diaz Giunta (29)
- Maria Belen Ramirez Gomez (30)
- Benjamin Tristan Zuñiga (31)
Partido Patriótico del Perú
- Hebert Rodolfo Caller Gutierrez (1)
- Ana Mirian Vargas Albines (2)
- Juan Carlos Quinteros Zarzoza (3)
- Rossana Elena Montes Tello (4)
- Gianfranco Antonie Soriano Linares (5)
- Luz Maribel Cartolin (6)
- Andres Eleodoro Flores Fernandez (7)
- Marlenia Guzman Zambrano (8)
- Juan Rosas Aragon Zapata (9)
- Herminia Nelima Pio Corne (10)
- Javier Tineo Velita (11)
- Laura Emilia Rodriguez Obregon (12)
- Hector Jorge Basilio Minaya (13)
- Kelly Andrea Cussi Lambruschini (14)
- Jorge Luis Vasquez Asuncion (15)
- Betsy Karina Curitima Rodriguez (16)
- Manuel Gustavo Juan Pimentel Santamarina (17)
- Silvia Aracelly Zevallos Bolivar (18)
- Fredy Calderon Vasquez (19)
- Erika Cecilia Gonzales Briones (20)
- Walter Christopher Alejos Bermudez (21)
- Doyla Carolina Flores Fow (22)
- Joseph Roany Tirado Cotrina (23)
- Eva Maria Mercedes Barturen Hernandez (24)
- Yvan Ferrer Espinoza (25)
- Claudia Fernanda Carnero Orbegoso (26)
- Fernando Alvarez Angeles (27)
- Karla Patricia Calderon Sernaque (28)
- Sandro Tomas Navarro Monteagudo (29)
- Ines Lazo Cruz (30)
- David Miguel Perez Eusebio (31)
- Fanny Cordova Lopez (32)
Juntos por el Perú
- Roberto Helbert Sanchez Palomino (1)
- Giannina Iris Avendaño Vilca (2)
- Hilso Cladio Ramos Cosme (3)
- Irma Castillo Terrones (4)
- Zoila Soledad Yauri Aquino (6)
- Roger Gomez Sarmiento (7)
- Zaira Paula Arias Berrocal (8)
- Juan Antonio Sanchez Gutierrez (9)
- Juana Julia Pacheco Lopez (10)
- Vicente Rufino Briceño Jimenez (11)
- Nadia Belen Montalvan Noñunca (12)
- Dilma Tineo Tineo (14)
- Fredy Cesar Osorio Landa (15)
- Jhuliana Angelica Carbonel Carbonel (16)
- Juan Carlos Quispe Marca (17)
- Pamela Nahomi Reyes Rodriguez (18)
- Victor Manuel Guevara Oscco (19)
- Beatriz Munisaca Caceres (20)
- Leonel Javier Bautista Campo (21)
- Sofia Yovana Martinez Guerrero (22)
- Jhon Anderson Santa Cruz Leyva (23)
- Teresa Castro Torres (24)
- Edgar Mario RivadeneYra Macedo (25)
- Luz Marina Chira Sencio (26)
- Aparicio Dionicio Quintana Zevallos (27)
- Marizol Chira Santisteban (28)
- Rufina Sabina Guerra Layme (30)
- Walter Chipana Arhuata (31)
- Gabina Ines Garcia Ramirez (32)
Perú Moderno
- Victor Primo Contreras Santa Cruz (2)
- Leslie Norma Makiya Francia (3)
- Victor Vidal Fuentes Camones (4)
- Liz Veronica Quispe Santos (5)
- Gisell Julisa Flores Villegas (7)
- Carlos Alberto Guzman Rios (8)
- Sheyla Stephane Sanchez Saavedra (9)
- Elizabeth Jackeline Pacheco Bazan (11)
- Julio Carlos Garcia Fernandez (12)
- Jose Edgar Gutierrez Mori (14)
- Jessica Bethsabet Yuta Villalta (15)
- Felizardo Manosalva Garay (16)
- Cristian Oswaldo Martos Guevara (18)
- Ingrid Estefani Zuñiga Abanto (19)
- Vicente Taype Benito (20)
- Solange Milagros Alva Martinez (21)
- Emilio Eduardo Otero Antón (22)
- Monica Urrutia Aragon (23)
- Jorge Jeri Juscamaita (24)
- Liliana Saco Marquez (25)
- Miguel Manfredini Elias Torres (26)
- Graciela Erica Ramirez Mendez (27)
- Marco Antonio Vicente Bernal (28)
- Yolanda Esther Matamoros Balcazar (29)
- Jorge Luis Moreno Moran (30)
- Linda Christian Mendoza Allcca (31)
- Dante Hermenegildo Yorges Villasante (32)
Frepap
- Cecilia Karina Mayorca Guevara (1)
- Willy Smith Campos Jones (2)
- Maria del Rosario Mejia Vidal de Gutierrez (3)
- Marco Antonio Penado Moriano (4)
- Ana Maria Cueva Cespedes (5)
- Jaime Jimenez Huertas (6)
- Zaori Lifoncio Huayhuarima (7)
- Isaias Pineda Santos (8)
- Miriam Mercedes Julca Quispe (9)
- Eleodoro Santi Quilcaro (10)
- Sandra Carmen Capcha Yanque (11)
- Erik Gregorio Merino Navarro (12)
- Anace Loren Ricse Solano (13)
- Miguel Angel Cordero Baltodano (14)
- Teodolinda Espinoza Lloclla (15)
- Emiliano Baldeon Baldeon (16)
- Noemi Elizabeth Dominguez Perez (17)
- Juan Iliades Todelano Lopez (18)
- Lili Gianinna Rodriguez Bardales (19)
- Rudy Jesus Quispe Escobar (20)
- Rebeca Ichpas Ancalle (21)
- Jesus Penado Quihue (22)
- Haydee Hermelinda Panqui Melgarejo (23)
- Nehemias Juan Supa Bautista (24)
- Yola Fernandez Delgado (25)
- Samuel Ramos Quispe (26)
- Nancy Luz Calzada Berrocal (27)
- Ronald Cristian Carhuachin Reyes (28)
- Marleni Cecilia Alvarez Contreras (29)
- Roy Blademir Sulca Escriba (30)
- Efracia Puma Choqque (31)
- Felipe Benicio Lara Quintanilla (32)
Fe en el Perú
- Alvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro (1)
- Sofia Franco Ayllon (2)
- Jose Israel Pillaca Huaranccay (3)
- Viviana Maria Flores Luque (4)
- Jesus Elemediano Paulino Cristobal (5)
- Martha Orieta Fidel Smoll de Miranda (6)
- Santos Cresencio Basilio Alfaro (7)
- Lesly Elizabeth Sierra Guevara (8)
- Antonny Junior Vilca Jorge (9)
- Yanet Marleni Castro Tapia (10)
- Rubio Alberto Huaman Quispe (11)
- Victor Raul Carahuancco Taipe (13)
- Giovany Delgado Chamorro (15)
- Richard Bernachea Villanueva (17)
- Jorge Eduardo Perez Macedo (21)
- Ivo Jesus Ezeta Gutierrez (23)
- Nataly Teresa Ramos Figueroa (24)
- Gilbert Armengol Infante Paulino (25)
- Elizabeth Pilar Miranda Llosa (26)
- Justo Bazan Vallejos (27)
- Giovana Estela Soria Gonzalez (28)
- Victor Jose Azañedo Alva (29)
- Edgard Antenor Soto Abarca (31)
Frente de la Esperanza
- Cesar Augusto Ortiz Anderson (1)
- Carmen Rosa Talavera Reyna (2)
- Edgar Hernan Lopez Cuba (3)
- Marien Cachay Chavez (4)
- Carlos Manuel Miranda Castro (5)
- Hilda Dora Chaico Vega (6)
- Yan Carlos Vargas Caycho (7)
- Fabiola Lucero Silva Montero (8)
- Ricardo Luis Grados Guevara (9)
- Bonnie Marjorie Villafuerte Angeles (10)
- Victor Martin Rafael Ramirez Erausquin (11)
- Maidy Marti Lopez Casimiro (12)
- Hebert Omar Chavez Calderon (13)
- Begonia Bustamante Siancas (14)
- Karina Lucia Lazaro Perez (16)
- Elizabeth Tapia Abad (18)
- Jorge Johan Mendoza Lecca (19)
- Estefani Teodocia Pezua Cortijo (20)
- Luis Anselmo Rodriguez Romero (21)
- Rocio Sofia Balladares Calderon (22)
- Carlos Donato Pizarro Silva (23)
- Gladys Romina Castillo Atanacio (24)
- Edy Alberto Roman Ccorahua (25)
- Karen Janet Santana Carbajal (26)
- Jose Daniel Mallma Huaraca (27)
- Carmen Rosa Luyo Quispe (28)
- Carlos Martin Lunavictoria Santillan (29)
- Laura Teodora Vite Morote (30)
- Milton Samames Cancino (31)
- Sariff Jasmin Barrantes Gomez (32)
Perú Libre
- Richard Fredy Rojas Garcia (1)
- Nilda Judith Rafael Caro (2)
- Yuri Cesar Castro Romero (3)
- Uberlinda Zevallos Flores (4)
- Emerson Lopez Delgado (5)
- Amelia Patricia Carrillo Risco (6)
- Gino Alejandro Roman Torres (7)
- Cinthia Carina Santos Clemente (8)
- Wilber Dux Supo Quisocala (9)
- Lisette Julia Rojas Meza (10)
- Sebastian Martin Reyes Chochoca (11)
- Martha Quintanilla Pichardo (12)
- Juber Alberto Castillo Grados (13)
- Carmen Amparo Garcia Tapia (14)
- Adrian Santos Churaira (15)
- Patricia Prado Flores (16)
- Jony Oliver Lazo Ramos (17)
- María Elena Romero Cerron (18)
- Benigno De La Cruz Curasma (19)
- Delia Elizabeth Cuya Barreda (20)
- Wilmer Orlando Cruz Orbegoso (21)
- Zulema Reyna Ventura (22)
- Cesar Danilo Romero Licapa (23)
- Marisol Magdalena Torres Yaipen (24)
- Jorge Leon Yucra Cornejo (25)
- Rosmeri Haydee Meza Maldonado (26)
- Juan Miguel Verastegui Vasquez (27)
- Yoicy Pilar Huamanlazo Vila (28)
- Yuri Anito Montes Rojas (29)
- Mavel Andrea Rodriguez Cosme (30)
- Gavino Patiño Alata (31)
- Lilia Doris Oria Erazo (32)
Unidad Nacional
- Javier Ignacio Bedoya Denegri (1)
- Danya Consuelo Villanueva Urueta (2)
- Marco Tulio Seminario Castillo (3)
- Carina Georgina Vargas Malqui (4)
- Juan Carlos Santiago Lozano (5)
- Eddy Elizabeth Cordova Rivera (6)
- Raul Rodas Tenorio (7)
- Narda Lucia Alejandra Alvarez Cardenas (8)
- Victor Madrid Horna (9)
- Efigenia Rosario Arnao Infantas (10)
- Enrique Jhonatan Barzola Acosta (11)
- Ada Zenaida Borja Leon (12)
- Juan Rafael Villaran Escardo (13)
- Danila Yolanda Villegas Fierro (14)
- Julio Cesar Quispe Pinto (15)
- Maria Elizabeth Pickling Bedoya De Labenita (16)
- Jimmy Alexander Benites Tangoa (17)
- Guadalupe Del Carmen Valencia Arrasco (18)
- Jhony Pardave Livia (19)
- Juan Carlos Condori Chavez (21)
- Saraivet Galvan Carbonel (22)
- Alfredo Enrique Chiabra Leon (23)
- Fara Allison Ortega Huaman (24)
- Dennis Noe Icochea Florian (25)
- Anthony Jesus Lastra Velarde (27)
- Matilde Huari Marin (28)
- Claudio Ivan Zegarra Arellano (29)
- Viviana Ivonne Pejoves Oliva (30)
- Ricardo Roberto Vicentelo Alvan (31)
Perú Acción
- Giannina Maria Rovegno Landa (1)
- Freddy Narces Cervera Reyes (2)
- Claudia Mapela Vargas Perez (3)
- Carlos Alberto Yrigoyen Forno (4)
- Sonia Aracelli Ubillus Chima (5)
- Jorge Luis Bustamante Chavez (6)
- Yanerith Pamela Rojas Bedon (7)
- Jose Carlos Sierra Sotomayor (8)
- Elizabeth Nuñez Acosta De Cocagne (9)
- Andres Alfredo Bonilla Townsend (10)
- Antonio Jeremias Diaz Carrion (12)
- Yanina Lisbeth Cordova Sanchez (13)
- Marlon Alejandro Hugo Suarez (14)
- Angela Yohana Abanto Mendez (15)
- Gerardo Alberto Garnique Sanchez (16)
- Irma Mariel Abon Vega (19)
- Justiniano Vega Bautista (20)
- Milagros Marily Acaro Salcedo (21)
- Cesar Mateo Wong Montero (22)
- Rosa Consuelo Acaro Salcedo (23)
- Jose Antonio Diez Canseco Cuaco (24)
- Milagros Katherine Acero Bueno (25)
- Julio Sergio Flores Hernandez (26)
- Janeth Jenifer Acevedo Huallpa (27)
- Beatriz Acevedo Quispe (29)
- Roberto Carlos Balarezo Suarez (30)
- Lady Carol Acevedo Albitres (31)
- Freddi Americo Acasiete Lagos (32)
Un camino diferente
- Pedro Alberto Luna Vera (1)
- Eleuteria Hilario Fuentes (2)
- Francisco Ali Velasquez Lucana (3)
- Marisabell Del Pilar Bautista Llerena (4)
- Alfredo Junior Quispe Tapia (5)
- Rufina Jovita Cordova Palacios (6)
- Luis Angel Flores Torres (7)
- Nemesia Torres Castro (8)
- Freddy Enrique Vera Chozo (9)
- Yolanda Herenia Diaz Guerra (10)
- Wilson Eulises Correa Sanchez (11)
- Rosa Ida Bazan Quintana (12)
- Samuel Frias Altamirano (13)
- Janeth Alexandra Ñiquen Tarrillo (14)
- Manuel Alejandro Leyva Gomez (15)
- Patricia Del Pilar Donato Desposorio (16)
- Jhony Javier Manayay Carrasco (17)
- Diana Anali Panta Collazos (18)
- Salomon Velasquez Curo (19)
- Estefanny Dalia Bocanegra Saboya (20)
- Hugo Roberto More Moran (21)
- Reyna Teresa Prudencio Ocaña (22)
- Williams Catari Alanoca (23)
- Jhuvviza Marisol Casamayor Rodriguez (24)
- Jhony Mamani Flores (25)
- Victoria Rosa Figueroa Santos (26)
- Eladio Gonzales Jimenez (27)
- Isabel Sanchez Victorio (28)
- Jesus Miguel Zapata Mori (29)
- Nilda Amparo Torres Simich (30)
- James Arturo Diaz Cajo (31)
- Aracelli Peña Flores (32)
Somos Perú
- George Patrick Forsyth Sommer (1)
- Ana Ida Li Sotelo (2)
- Rennan Santiago Espinoza Venegas (3)
- Rosario Del Pilar Mendoza Pelaez (4)
- Alexandro Mario Fernandez Garibay (5)
- Trinidad Aquilina Maldonado Amao (6)
- Alfredo Azurin Loayza (7)
- Marie Angela Rosmery Ayasta Galindo (8)
- Gonzalo Gabriel Wurst De La Vega (9)
- Flor De Maria De Los Milagros Polo Diaz (10)
- Jose Roberto Su Rivadeneira (11)
- Carolina Mannucci Arambulo (12)
- Jose Luis Risco Montalvan (13)
- Antonella Patricia Navarro Falcon (14)
- Samuel Santiago Pillaca Sulca (15)
- Eliana Elizabeth Toledo Reyes (16)
- Anibal Almilcar Alvitez Morales (17)
- Margarita Rocio Perez Silva (18)
- Maria Eugenia Del Carmen Cerna Garcia De Orsos (20)
- Hipolito Jesus Arias Saldaña (21)
- Karla Cynthia Castañeda Rodriguez (22)
- William Anibal Gutierrez Rivera (23)
- Livia Natividad Turpo Meza (24)
- Daniela Alejandra Hurtado Ayaucan (26)
- Samir Amadeous Cuellar Malpartida (27)
- Gianisse Garofolin Schabauer (28)
- Raul Henry Vilchez Roca (29)
- Grecia Nicol Moreno Santos (30)
- Luis Antonio Calderon Tang (31)
- Rosario De Los Angeles Estrella Melo (32)
Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE)
- Ricardo Alejos Lantarón (1)
- Rosa María Gutiérrez Guerrero (2)
- Víctor Ángel Gonzales Tarazona (3)
- Marie Emely Silva Uriarte (4)
- Jhony Tapia Rodrigo (5)
- Mónica Huayllane Llanca (6)
- Néstor Flores Aedo (7)
- Marilyn Candy Moreno Gonzales (8)
- Erika Karim Coppola Cervera (10)
- Percy Alejandro Guzmán Calderón (11)
- Óscar Yépez Chirinos (13)
- Edgar Fausto Vivar Pizarro (15)
- Melissa Noelia Mamani Cuayla (16)
- Edgar Luis Vitor Galarza (17)
- José Alberto Lugo Hervias (19)
- Rudy Américo Rojas Hurtado (21)
- Sergio Castillo Castillo (23)
- María Ysabel Tanta Litano (24)
- Rodrigo Renato Noblecilla Cruz (25)
- Jorge Marcelo Chucuya Huallpachoque (27)
- Rober Johny Alva Coyla (29)
- Jesús Cocha Zavaleta (31)
Progresemos
- Paul Davis Jaimes Blanco (1)
- Maria Salome Chavez Quispe (2)
- Luis Miguel Llanos Carrillo (3)
- Silvia Marylin Jaimes Blanco (4)
- Pedro Jose Alva Monge (5)
- Gisella Cecilia Sanchez Simbron (6)
- Jorge Luis Caloggero Encina (7)
- Zonia Casafranca Reynaga (8)
- Hector Hinojosa Benito (9)
- Nelly Lisseth Valenzuela Guevara (10)
- Jose Manuel Guzman Valverde (11)
- Elizabeth Susana Yzaguirre Cayetano (12)
- Christian Jesus Cisneros Morales (13)
- Kennita Jaque De La Cruz (14)
- Paul Miguel Chavez Lapa (15)
- Lys Shelley Landeon Quispe (16)
- Silvia Rafaela Rivera Huiza (18)
- Yeni Victoria Ochante Ychajaya (20)
- Oscar Farley Nascimento Gallardo (21)
- Verania Thays Cuba Ochante (22)
- Erick Jesus Alcala Ochoa (23)
- Noemi Deysi Lima Flores (24)
- Keli Salazar Macuyama (26)
- Edward Gomez Morote (27)
- Gianina Gonzales Mego De Moncada (28)
- Walter Segundo Gaitan Pelaez (29)
- Victoria Julissa Piguabe Andrade (30)
- Francisco Cangalaya Cangalaya (31)
- Rita Lourdes Aguilar Santur (32)
Integridad Democrática
- Bertha Cecilia Azabache Miranda (1)
- Gardo Antonio Gomez Jimenez (2)
- Hilda Rosa Luque Revilla (3)
- Hugo Teran Ramirez (4)
- Marybel Rocio Niño De Guzman Piñas De Arias (5)
- Alfredo Arapa Chamana (6)
- Nancy Chicana Chicana (7)
- Carlos Enrique Alcantara Arroyo (8)
- Monica Patricia Mayaute Cabrejos (9)
- Carlos Augusto Rodriguez Hurtado (10)
- Velia Rosa Huaman Villacrices (11)
- Fernando Palomino Buitron (12)
- Luis Stephano Aguirre Grozo (14)
- Alicia Maria Barreto Aparicio (15)
- Ivan Rodriguez Cueva (16)
- Veronica Liliana Chavez Ramirez (17)
- Carlos Enrique Nicanor Olmedo Romero (18)
- Mariolith Del Aguila Coral (19)
- Carlos Paolo Ramos Baiz (20)
- Patricia Graciela De La Cruz Curril (21)
- Eduardo Manuel Parra Torres (22)
- Karla Mayte Delgado Saldaña (23)
- Julio Alonso Lozano Hernandez (26)
- Scarlet Ducette Torres Asmat (27)
- Pedro Martin Coloma Mercado (28)
- Milagros Acosta Rojas (29)
- Jose Fernando Peña Cabrera (30)
- Pilar Elizabeth Chavez Soriano (31)
Podemos Perú
- Yeremi Aron Espinoza Velarde (1)
- Rosa Maria Aranda Garcia (2)
- Gonzalo Ricardo Alegria Varona (3)
- Melani Damaris Mozo Trinidad (4)
- Oscar Benavides Majino (5)
- Meuner Rosa Rojas Palacios (6)
- Oscar Niel Herquinio Luna (7)
- Elizabeth Rocio Barriga Velazco (8)
- Hugo Leon Ramos Lescano (9)
- Katherine Angela Menendez Arevalo (10)
- Robinson Dociteo Gupioc Rios (11)
- Gilma Cubas Gonzales (12)
- Luis Roberto Barranzuela Vite (13)
- Samantha Salazar Correa (14)
- Enrique Teodoro Castro Huaroc (15)
- Raquel Ataucusi Puchuri (16)
- Juver Rolando Chuiz Angeles (17)
- Myriam Ludeña Golac (18)
- Luis Enrique Perez Contreras (19)
- Rocio Pilar Estrada Checya (20)
- Claudio Gregorio Segura (21)
- Judith Laura Rojas (22)
- Luis Antonio Farfan Bejarano (23)
- Natalia Maria Valdez Zapata (24)
- Pedro Francisco Arias Vivar (25)
- Agustin Convercion Saenz Retuerto (27)
- Angie Leslei Sanchez Mallqui (28)
- Luis Antonio Yaranga Cahuana (29)
- Aquelina Esabil Soria Bartolo De Yacolca (30)
- Boris German Leon Villarruel (31)
- Rosa Isabel Gomez Canqui (32)
Cívico Obras
- Jeenny Cristina Samanez Gonzales Vigil (2)
- Víctor Eduardo Piñan Mamani (3)
- Andrea Dayna Medina Stein (4)
- Raúl Jesús Camargo Porta (5)
- Margarita Isabel Pajares Flores (6)
- Rafael Romero Vásquez (7)
- Sonia María Rosadio Ángeles (8)
- Sissi del Pilar Angulo Rivas (10)
- Eduardo Túllume Gamarra (11)
- Nicolle Brigitt Huamani Pupuche (12)
- Raúl Adolfo Arias Ramos (13)
- Alison Madeley Guevara Bermúdez (14)
- Johnny Alberto Villon Macedo (15)
- Felicita Villalobos Cortés (16)
- Noé Vara Uzuriaga (17)
- Rosmery Huamani Acosta (18)
- Mariano Díaz Chávez (19)
- Rossana Luz Arnao Linares (20)
- Alejandro Hipólito Ramos Rivera (21)
- Nélida Kcalla Ríos (22)
- Carlos Enrique Castilla Salas (23)
- Albertina Tapia Coronel (24)
- Jorge Luis Socso Huamán (25)
- Crisbell Kimberley Méndez Fajardo (26)
- Ronald Román Zaravia Aldave (27)
- Emperatriz Huaman Tumi (28)
- Jaime Javier Frías Reymundo (29)
- Marisol Verónica Giordano Silva (30)
- Ramón Buendía Pocco (32)
- Ingri Fiorella Vara Ayre (32)
PRIN
- Luz Angela Caballero Granados (1)
- Lucio Jorge Campos Huayta (2)
- Mayra Lizeth Vargas Gil (3)
- Richard Antonio Muñoz Villanueva (4)
- Dionilia Alicia Ramos Granda (5)
- Manuel Derlis Vasquez Montoya (6)
- Indira Teofila Juscamayta Peñaloza (7)
- Diana Evans Erazo Felix (9)
- Maximo Lara Maldonado (10)
- Karen Smith Pajares Mena De Caballero (11)
- Walther Jhackson Martin Caro Rodriguez (12)
- Arturo Nazareno Vela Jimenez (14)
- Carlos Armando Principe Rosales (16)
- Gladys Sophia Olivera Cano (17)
- Alejandro Quispe Pariona (18)
- Tomasa Cristina La Torre Mendoza (19)
- Ruth Zoila Carbajal Gutierrez (21)
- Colin Fernandez Mendez (22)
- Luz Grahisy Fuster Bustillos (23)
- Raul Luis Chavez Ponte (24)
- Maricielo Socualaya Rodriguez (25)
- Leonardo Duran Echer (26)
- Winny Jebel Solano Fasabi (27)
- Pedro Sixto Perez Huamani (28)
- Jenny Espinoza Salinas (29)
- Marco Arturo Caceres Atoche (30)
- Alicia Marlene Gaspar Aguirre (31)
- Michael Antonio Cordero Romero (32)
Avanza País
- Adriana Josefina Tudela Gutierrez (1)
- Luis Ernesto Flores Reategui (2)
- Diana Carolina Gonzales Delgado (3)
- Juan Carlos Liendo O'Connor (4)
- Asceli Isabel Rabasa Barboza (5)
- Jose Martin Fort Bellina (6)
- Elizabeth Galdo Marin (7)
- Alejandro Enrique Cavero Alva (8)
- Jenny Jhovany Briones Cachay (9)
- Jean Pierre Francois Jaureguy Robinson (10)
- Giselle Vanessa Ugarte Coquis (11)
- Victor Andres Belaunde Gutierrez (12)
- Susan Alissa Durand Paz (13)
- Jeanpier Miguel Valverde Ortega (14)
- Miluska Fiorella Carhuayano Flores (15)
- Miguel Angel Ibarra Trujillo (16)
- Fiorella Patricia Ampa Mendoza (17)
- Juan Jose Carpio Lamas (18)
- Betty Flores Guerra (21)
- Carlos Wilfredo Merino Garcia (22)
- Stefany Fabiola Lozano Requelme (23)
- Jose David Rumiche Luna (24)
- Mariana Jessica Zavala Chero (25)
- Gary Octavio Salazar Mesias (26)
- Rafhael Cuzco Gomez (28)
- Camila Nicole Brito Zavala (29)
- Nestor Segundo Pilco Pilco (30)
- Segundo Manuel Luperdi Barrantes (32)
Democrático Federal
- Diana Doris Carhuamaca Garcia (1)
- Rafael Fernando Chaparro Auza (2)
- Angela Ponny Ccanto Buendia (3)
- Carlos Gamaliel Cabello Rodriguez (4)
- Maria Elena Zevallos Rosales (5)
- Mario Huamani Inca (6)
- Cristina Mirella Antonio Martel (7)
- Eusebio Hurtado Viguria (8)
- Heidi Essenwanger Vasquez Solis (9)
- Cesar Jesus Lopez Anticona (10)
- Enith Lobaton Hidalgo (11)
- Justiniano German Ruiz Pumapillo (12)
- Abril Antuanet Benavente Luque (13)
- Julio Edgardo Barrera Larriega (14)
- Nancy Mariana Tafur Castromonte (15)
- Jorge Alejandro Mejia Vasquez (16)
- Maria Isabel Medina Huarez (17)
- Raul Centeno Trillo (18)
- Jaime Eduardo Saavedra Rodriguez (20)
- Claudia Tupac-Yupanqui Uzatigue (23)
- Yuli Saida Espinoza Gamarra (29)
- Paola Lorena Briceño Acosta (31)
- Rafael Ramos Yachi (32)
Renovación Popular
- Norma Martina Yarrow Lumbreras (1)
- Jose Isidro Baella Malca (2)
- Roxana Maria Rocha Gallegos (3)
- Gustavo Alexander Segura Figueroa (4)
- Lizzi Del Rocio Sueldo Matos (5)
- Jose Antonio Cacho Sousa De Cardenas (6)
- Deborah Carmen Inga Zapata (7)
- Jhony Benito Bacon Terrones (8)
- Maria Teresa Dulanto Guinea (9)
- Javier Jose Maria Cipriani Thorne (10)
- Giuliana Calambrogio Correa De Balmaceda (11)
- Alfonso Felipe Velasquez Tuesta (12)
- Olinda Salcedo Arellano (13)
- Frank Krklec Torres (14)
- Patricia Ysabel Mejia Hidalgo (15)
- Vicente Martin Sotelo Montenegro (16)
- Lida Esperanza Valdivieso Solis (17)
- Omar Antonio Vargas Cordova (18)
- Paola Isabel Martinez Paitan (19)
- Aldo Antonio Bravo Quispe (20)
- Silvia Gensollen Martinelli (21)
- Roberto Emilio De La Tore Aguayo (22)
- Aquelina Solorzano Espinoza (23)
- Leo Miguel De Paz Lancho (24)
- Evelyne Cristina Melgar Herrera (25)
- Isaac Estephano Escobedo Rios (26)
- Betzabe Noriega Sarria De Chu (27)
- Robert Joel Ludeña Guerra (28)
- Stefanie Del Pilar Sinchituyo Clavijo (29)
- Luciano Martin Revoredo Rojas (30)
- Deysi Alicia Carrasco Guaylupo (31)
- Jose Alberto Guerra Velasquez (32)
País Para Todos
- Delsy Yesely Romero Alvarez (1)
- Diego Edgar Guevara Vivanco (2)
- Gloria Patricia Lengua Lafosse (3)
- Emilio Ricardo Rossi Ferreyros (4)
- Cristina Urueta Muñoz (5)
- Daniel Ponce Silva (6)
- Sarita Del Rosario Manrique Diaz (7)
- Julio Grimaldo Rojas Antara (8)
- Carolina Lisa Martinez (9)
- Jose Ronald Martin Soto Florian (10)
- Giovanna Patricia Giurfa Seijas (13)
- Carlos Manuel Valladares Lazaro (14)
- Jessica Lisbeth Huaman Vilca (15)
- Edgar Pimentel Juarez (16)
- Christian Alonso Quiñe Espinoza (18)
- Liz Linda Salazar Santos (19)
- Gari Peralta Carrion (20)
- Miguel Angel Placido Pampa (22)
- Rocio Pilar Herrera Pastor (25)
- Samuel Aaron Placido Pampa (26)
- Gladys Roxana Julca Luna (27)
- Jean Victor Guevara Ancajima (28)
- Lisett Stephanie Herrera Pastor (29)
- Maritere Ingrid Saavedra Roca (31)
- Walter Jose Huaman Gomez (32)
Demócrata Verde
- Diego Fernando Lay Hurtado (1)
- Carmen Rosa Chavarry Chimoy (2)
- Fernando Ricardo Magaraci Camacho (3)
- Miriam Pilar Quispe Cuellar (4)
- Heberth Edgardo Mejia Pejerrey (5)
- Yermi Rocio Lopez Zubieta (6)
- Juan Mauricio Mejia Perales (7)
- Karla Anthuanett Reategui Huanca (8)
- Jose Luis Yauricasa Luna (9)
- Yanet Rosa Flores Mendoza (10)
- Eduard John Navarro Calderon (11)
- Jenny Luzgarda Condori Zamora (12)
- Sacarias Andres Castro Lopez (13)
- Maria Luisa Meneses Martinez (14)
- Juan Manuel Chumpitaz Carranza (15)
- Mirella Sarita Burga Ames (16)
- Royer Victor Garay Cardenas (17)
- Dayhan Elizabeth Zevallos Alvarado (18)
- Harold Matias Barrientos Avendaño (19)
- Brenda Belinda Miranda Peña (20)
- Jose Andres Torres Pacheco (21)
- Mayva Steyci Cano Sanchez (22)
- Angel Enrique Lecca Castillo (23)
- Juanita Lizbeth Giron Merino (24)
- Gabriel Julio Gines Gamarra Bautista (25)
- Franco Javier Gonzales Escapa (27)
- Laura Karen Gonzales Castillo (28)
- Miguel Angel Maosir Angeles Tafur (29)
- Denisse Angela Colan Hidalgo (30)
- Victor Omar Peña Mendoza (31)
- Monica Patricia Anton Chunga (32)
Lima Metropolitana concentra el mayor peso electoral del país, por lo que la elección de sus representantes al Senado y la Cámara de Diputados será determinante en la conformación del nuevo Congreso. Los resultados en la capital podrían inclinar el equilibrio de fuerzas políticas a nivel nacional y marcar la pauta del escenario político en los próximos años.
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Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber
Las Elecciones Generales 2026 en Perú se realizarán el domingo 12 de abril, día en el que los ciudadanos elegirán al presidente de la República, vicepresidentes y a los representantes del nuevo Congreso bicameral. Este proceso marcará un cambio importante en el sistema político, con el retorno a la Cámara de Diputados y el Senado, en un contexto de alta competencia electoral y un porcentaje significativo de votantes aún indecisos.
La jornada de votación se desarrollará desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en todo el país, y el sufragio es obligatorio para los ciudadanos habilitados. Las autoridades electorales, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), recomiendan acudir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y verificar previamente el local de votación para evitar inconvenientes el día de los comicios.
Elecciones 2026: link para saber si eres miembro de mesa y tu local de votación en Lima Metropolitana
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma oficial para que los ciudadanos consulten su local de votación de cara a las Elecciones Generales 2026. A través de este servicio en línea, los electores pueden verificar información clave como el centro de sufragio, número de mesa y dirección exacta ingresando únicamente su DNI, lo que facilita la planificación del voto y evita contratiempos el día de la jornada electoral.
Además, el sistema permite confirmar si una persona fue designada como miembro de mesa y conocer su rol específico dentro del proceso. La ONPE precisó que estos datos corresponden al padrón definitivo tras el cierre de tachas y reemplazos, por lo que recomienda revisar la información con anticipación. De esta manera, los ciudadanos pueden acudir preparados a votar el 12 de abril y cumplir adecuadamente con sus responsabilidades electorales. Accede al portal desde aquí: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio