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Capturan a policía que transportaba droga en Cusco valorizada en más de US$ 5 millones

El efectivo fue intervenido junto a tres personas que trasladaban el material ilícito en la tolva de una camioneta. Las primeras investigaciones apuntan a que el producto iba a ser llevado hasta Puno y Tacna.

El efectivo detenido habría tenido la función de resguardar el traslado de la droga.
El efectivo detenido habría tenido la función de resguardar el traslado de la droga. | Composición LR / Foto: Captura Latina

En un duro golpe al narcotráfico, más de 130 kilos de cocaína fueron incautados tras una operación realizada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el sector Wayrac Punku, en la provincia de Urubamba, Cusco.

El insumo valorizado en más de US$5 millones era trasladado en horas de la madrugada en la tolva de una de las dos camionetas intervenidas, que no estaba acondicionada con caletas o compartimentos ocultos, según afirmó el jefe de la División Antidrogas de la región, capitán PNP Pedro Navarro.

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Un agente implicado en acto ilícito

Durante el operativo, cuatro personas fueron detenidas, tres de ellas procedentes de la provincia cusqueña de La Convención y una de Tacna. Lo más llamativo fue que entre los intervenidos se encontraba un miembro de la PNP en actividad.

De acuerdo con Latina, este efectivo habría estado cumpliendo el rol de ‘liebre’, brindando cobertura al vehículo que transportaba la droga. Estas personas permanecen bajo custodia policial mientras continúan las diligencias del caso.

Millonario cargamento

Según las primeras investigaciones, el objetivo era que la droga llegue primero a la ciudad de Cusco, donde su valor alcanza los US$144.000. Posteriormente, iba a ser llevado a Puno y Tacna, para finalmente ser enviado a Europa, región en la que este producto multiplica exponencialmente su precio llegando a cotizarse en US$5 millones.

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