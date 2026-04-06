Según la tesis fiscal el exalcalde de Lima creó múltiples empresas offshore para ocultar deudas y beneficios ilícitos de contratos con la Caja Metropolitana de Lima. Foto: composición LR/Joel Narváez

Según la tesis fiscal el exalcalde de Lima creó múltiples empresas offshore para ocultar deudas y beneficios ilícitos de contratos con la Caja Metropolitana de Lima. Foto: composición LR/Joel Narváez

En el último debate presidencial, al candidato presidencial Rafael López Aliaga le recordaron que mantenía algunas cuentas con la ley, como un grave caso por lavado de activos. Justamente se trata de “Los Papeles de Panamá”, el gran destape mundial que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

ICIJ y otros medios aliados accedieron a la base de datos del estudio de abogados panameño Mossack & Fonseca, que ofrecía, entre otros servicios, la constitución de empresas “offshore” en paraísos fiscales para que sus clientes organizaran negocios sucios o evadieran el pago de impuestos en sus países. Al recordar la primera publicación el 3 de abril de 2016, el ICIJ mencionó que todavía la justicia somete a proceso a varios de los implicados. En el Perú, el más importante entre los procesados es el actual candidato Rafael López Aliaga.

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El exalcalde de Lima apareció en una serie de documentos secretos de Mossack & Fonseca en actividades que, por decir lo menos, son opacas. Según los registros del estudio panameño, López Aliaga recurrió al bufete legal para que lo ayudara a constituir la firma Latin Security Corporation Panamá, un duplicado de la empresa con el mismo nombre que registró en Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés) con su socio Lorenzo Sousa Debarbieri.

López Aliaga y Sousa mediante Latin Security Corporation BVI controlaban la compañía Perú Holding de Turismo SAA (PHTSAA), que, entre otros negocios, posee la concesión del Sanctuary Lodge Hotel de Machu Picchu.

Durante una disputa por la propiedad de la compañía “offshore”, Sousa acusó a López Aliaga de contratar a Mossack & Fonseca para crear Latin Security Corporation Panamá, y así supuestamente quedarse con el 100% de las acciones de Latin Security Corporation BVI. Esta versión está documentada.

El estudio Mossack & Fonseca hizo el registro en Panamá de Acres Investments International. Foto: La República

Como parte del proyecto “Los Papeles de Panamá”, IDL-Reporteros difundió una carta que el mismo Lorenzo Sousa remitió al estudio Mosack & Fonseca. En la misiva Sousa describe una práctica común de su exsocio López Aliaga: constituir empresas duplicadas mediante “offshore”. Según el escrito de Sousa, ha sido informado que Mossack & Fonseca constituyó “una empresa denominada Latin Security Corp. Panamá”, con la finalidad de “la extracción ilegal de acciones de la empresa Latin Security Corp BVI, de la cual soy copropietario en un 50%”.

El dato es extremadamente relevante para la investigación de La República sobre la concesión de los trenes del sur y sur oriente, incluyendo Machu Picchu, que ganó López Aliaga con su empresa Peruval Corp. S.A., registrada en Lima: es la misma que le debe a la Sunat S/13 millones de soles.

En efecto, en 1999, el candidato de Renovación Popular obtuvo la concesión del conjunto de ferrocarriles y vías en la región andina del sur, Peruval Corp. S.A., inscrita en Lima. Pero luego, en 2015, una compañía duplicada en Panamá con el mismo nombre (constituida por un estudio de abogados que no es Mossack & Fonseca), con poderes otorgados a López Aliaga, reemplazó a Peruval Corp. S.A. de Lima. Esta maniobra le permite a López Aliaga omitir su vínculo con Peruval Corp. de Lima y solo reconoce a Peruval Corp. de Panamá. ¿Por qué? Porque Peruval Corp. de Lima es la que tiene la deuda coactiva con Sunat por S/13 millones, que se generó mientras explotaba la concesión de los ferrocarriles del sur.

Hoy, debido al destape de “Los Papeles de Panamá”, López Aliaga enfrenta una investigación por presunto lavado de activos. En un principio, la fiscal Yovana Mori García, quien fue la que inició el caso, determinó que Mosack & Fonseca creó tres empresas a solicitud del exalcalde de Lima:

Acres Investments Ltd., en Nevada, Estados Unidos, el 28 de junio de 2011.

Acres Investments International Ltd. en Panamá, el 27 de noviembre de 2013 (en realidad, trasladó la compañía de Nevada a Panamá); y

Paga Investments, en Islas Vírgenes Británicas (BVI), por intermedio de su socio Rui Baracco Lira, el 26 de agosto de 2012.

Peruval Corp. S.A., la empresa de López Aliaga que le debe a la Sunat S/13 millones, compartió el mismo domicilio fiscal que Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora, investigadas por el caso “Los Papeles de Panamá”. Foto: La República

Según la acusación fiscal, López Aliaga usó a estas empresas “offshore” para presuntamente lavar activos ilícitos obtenidos por contratos que las compañías Acres Finance S.A. y Acres Sociedad Titulizadora S.A., suscribieron con la Caja Metropolitana de Lima, durante la gestión de Susana Villarán. López Aliaga es socio de Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora.

La fiscalía sostiene que los millonarios contratos fraudulentos fueron producto de un contubernio entre el expresidente de la Caja Metropolitana, José Miguel Castro, y amigos suyos que trabajaban para las empresas de López Aliaga.

En la actualidad, las empresas investigadas por lavado de activos, Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora, en las que López Aliaga tuvo participación como accionista, según los documentos fiscales, son parte del grupo Acres Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Coincidentemente, Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora S.A., cuando iniciaron sus actividades, registraron como dirección ante la Sunat la avenida Los Incas N°172, en San Isidro. Incluso las facturas que emitieron a la Caja Metropolitana, corresponden a la misma ubicación. Por cierto, es el mismo domicilio de la empresa Peruval Corp. S.A. de Lima, la que afronta la deuda coactiva con Sunat por S/13 millones.

La versión de la compañía de López Aliaga en Lima. Foto: La República

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López Aliaga ha intentado de diversas formas librarse del caso por lavado de activos, con el argumento de que son lícitos los fondos con los que han trabajado sus compañías “offshore”, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Nevadas (EEUU).

Sin embargo, el 9 de septiembre de 2024, el juez Jorge Chávez Tamariz rechazó el pedido de López Aliaga para que lo excluyan del caso mediante la figura de excepción de improcedencia de acción.

Y el 20 de octubre de 2025, el mismo magistrado accedió al requerimiento de la fiscal especializada en Lavado de Activos, Manuela Villa Ramírez, para ampliar la investigación del caso por 24 meses adicionales contra López Aliaga. Cualquiera sea el resultado de las elecciones, López Aliaga deberá responder ante la justicia.