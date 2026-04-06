La Policía Nacional del Perú desarticuló una organización criminal en La Victoria, dedicada a la explotación sexual de menores bajo la modalidad de “delivery”. | composición LR | América

La Policía Nacional del Perú desarticuló una organización criminal en La Victoria, dedicada a la explotación sexual de menores bajo la modalidad de “delivery”. | composición LR | América

Una operación de la Policía Nacional del Perú desarticuló una organización criminal dedicada a la explotación sexual de menores bajo la modalidad de “delivery”, que operaba desde una vivienda en La Victoria.

El caso se conoció tras una llamada anónima que alertó sobre movimientos sospechosos en un inmueble de la calle Los Corales, donde se observaba el ingreso y salida constante de adolescentes en edad escolar. Durante el operativo, agentes de la División de Trata de Personas encontraron a dos menores de 14 años y una adolescente de 16, quien además tenía una hija de nueve meses.

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En el lugar fueron detenidos Lidia Graciela Pérez, alias ‘La Mami’, y Freddy Gerald Cuentas Vázquez, conocidos como ‘Ñato’ o ‘Socio’, señalados como presuntos cabecillas de la banda denominada Las Explotadoras Nueva Generación. Asimismo, fue intervenido un presunto cliente que, según la Policía, tenía conocimiento de la edad de la víctima.

Modus operandi de la banda

De acuerdo con las investigaciones, la organización captaba a las menores a través de redes sociales, enfocándose en adolescentes en situación de vulnerabilidad, muchas provenientes de zonas como Huaycán. Posteriormente, eran ofrecidas en grupos cerrados de WhatsApp, donde se coordinaban los encuentros con adultos.

La modalidad incluía el traslado de las víctimas en motocicletas y vehículos particulares hacia distintos puntos de la ciudad, incluso durante el horario escolar, con el fin de evitar sospechas.

El inmueble intervenido estaba acondicionado para facilitar los encuentros, con ambientes adaptados y bajo un control constante de los movimientos de las adolescentes. Durante el allanamiento, los agentes hallaron buzos escolares, útiles y cuadernos, lo que refuerza la hipótesis de que las víctimas eran estudiantes captadas y apartadas de su entorno educativo.

Delitos imputados

Según informó la Policía, todos los movimientos de la organización fueron seguidos mediante labores de inteligencia y vigilancia, que permitieron registrar en video a uno de los principales implicados trasladando a las menores. La imputación contra los detenidos es por el delito contra la dignidad humana en la modalidad de explotación sexual.

Las autoridades indicaron que no se descarta la existencia de más víctimas ni la posible expansión de esta red en otros distritos de Lima. En paralelo, la Policía recordó que en operativos recientes también se logró rescatar a mujeres extranjeras que eran explotadas por otras bandas criminales.

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