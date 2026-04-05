Adolescentes, jóvenes y adultos que vivan en Lima Metropolitana podrán acceder a este programa de becas. | Foto: composición LR

Adolescentes, jóvenes y adultos que vivan en Lima Metropolitana podrán acceder a este programa de becas. | Foto: composición LR

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha lanzado la convocatoria para el programa Supérate Lima 2026, una iniciativa que proporciona becas educativas tanto parciales como completas a los residentes de la capital. Este programa está destinado a adolescentes, jóvenes y adultos que vivan en Lima Metropolitana, con el objetivo de facilitar su acceso a diferentes niveles de educación.

La propuesta incluye oportunidades de formación en cursos de idiomas, carreras técnicas, estudios universitarios y programas de posgrado, con una cobertura de costos que puede ser total o parcial, dependiendo del beneficio otorgado. Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con instituciones educativas y da prioridad a áreas como tecnología, salud, administración e idiomas, alineándose con las necesidades del mercado laboral.

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Requisitos para postular a las becas educativas 2026 de la Municipalidad de Lima

Para acceder al programa, los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser personas naturales

Residir en Lima Metropolitana

No deben encontrarse cursando estudios en la misma modalidad a la que desean postular mediante la beca.

Contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente

Presentar una declaración jurada

Adjuntar un comprobante de servicio básico que acredite el domicilio

En el caso de estudios de pregrado o posgrado, los postulantes deben cumplir también con las condiciones específicas establecidas por cada institución educativa participante. La Municipalidad recomienda revisar las bases de la convocatoria para conocer los requisitos particulares antes de iniciar el proceso.

Municipalidad de Lima lanza programa de becas educativas.

¿Cómo postular al programa Supérate Lima?

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual a través del portal oficial del programa Supérate Lima, donde se deberá completar el formulario y adjuntar los documentos requeridos en formato digital. Es necesario que los archivos sean legibles y que la información consignada sea consistente.

El cronograma de la convocatoria se extiende hasta diciembre de 2026, lo que permite postular en diferentes momentos del año. Asimismo, se recomienda a los aspirantes informarse previamente sobre las características de los programas educativos, incluyendo horarios, costos y modalidades, mediante contacto con las instituciones aliadas antes de completar la inscripción.