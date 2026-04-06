Precio del dólar: Tipo de cambio cierra en S/3,428 HOY 6 de abril del 2026, según el BCR

Precio del dólar en Perú cierra a la baja en S/3,428. | Foto: Andina

Precio del dólar en Perú cierra a la baja en S/3,428. | Foto: Andina

El precio del dólar en Perú cerró este lunes, 6 de abril, en S/3,428, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta cotización representa una variación porcentual de 0,74% en contraste con el cierre del miércoles 1 de abril que fue de S/3,4535.

Recordemos que el precio del billete verde abrió la mañana de este lunes en S/3,423, según el portal Bloomberg. Además, en el mercado paralelo (cambistas), la cotización del dólar se ubica en S/3,415 la compra y S/3,440 la venta, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

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Tipo de cambio del dólar muestra ligera caída al 6 de abril, según datos del Banco Central de Reserva del Perú. Foto: Captura BCRP

Esta variación de la divisa se da en medio de la crisis del conflicto en Medio Oriente y por el alza en los precios del petróleo y el gas, tras los ataques a las infraestructuras energéticas.

¿Cómo invertir de dólares a soles?

Para poder convertir de dólares a soles, te mostramos una tabla con cifras de 1 dólar a 5000 dólares.

Dólares (USD) a Soles (PEN) 1 Dólares = 3,4 Soles 5 Dólares = 17 Soles 10 Dólares = 34 Soles 50 Dólares = 170 Soles 100 Dólares = 340 Soles 500 Dólares = 1.700 Soles 1000 Dólares = 3.400 Soles 5000 Dólares = 17.000 Soles

¿Cómo saber si un dólar es falso?

Impresión en relieve

Esta técnica consiste en mover el dedo de arriba hacia abajo del hombro de Benjamin Franklin, el lado izquierdo del billete se deberá sentir áspero al tocarlos.

Cinta de Seguridad 3D

Otra forma de ver si un billete de dólar es falso es por la franja azul vertical ubicada en el lado derecho de la imagen de Benjamin Franklin, deberá estar tejida y no impresa, podrás darte cuenta cuando mueves el billete, además las campanas impresas en la franja se convierten en números 100 y viceversa.

Campana y tintero

También podrás ver si es verdadero o falso por la campana impresa sobre el tintero, que representa a los pozos utilizados para firmar la declaración de independencia norteamericana, este deberá de cambiar de color cobre a verde cuando muevas o inclinas el billete.

Jorge Guillén: “No creo que el tipo de cambio se dispare este año”

El docente de la Universidad ESAN, Jorge Guillén, consideró poco probable que el dólar registre un alza significativa este año, a pesar del contexto electoral interno y del conflicto en Medio Oriente. En declaraciones a Andina, explicó que no visualiza un escenario lo suficientemente adverso que provoque un fuerte salto del tipo de cambio.

“No creo que lleguemos a tener un escenario tan complejo que haga que el tipo de cambio se dispare”, declaró. El especialista agregó que, desde el punto de vista macroeconómico, el país mantiene fundamentos sólidos, aunque insistió en que aún se requieren reformas estructurales para fortalecer la economía.

También remarcó que Perú destaca en la región por su baja volatilidad cambiaria y advirtió que un escenario de alta variación del dólar tendría impactos negativos debido al nivel de dolarización, afectando exportadores, deudores en dólares y elevando el riesgo cambiario.

Tipo de cambio en Sunat

Según el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el tipo de cambio utilizado para las operaciones en la entidad se ubica actualmente en S/3,455 para la compra y S/3,467 para la venta.

Este valor se actualiza de manera diaria en función de las variaciones del mercado y tomando como referencia el tipo de cambio reportado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en Perú?

Además de la Sunat, existen varias instituciones en el país que publican información sobre la cotización del dólar. Entre ellas destacan el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Banco de la Nación.

Estas entidades son fuentes confiables para revisar el precio actualizado del dólar. Su seguimiento resulta relevante para entender el comportamiento económico del país y tomar decisiones financieras con mayor información.