HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Mesías Guevara en vivo y Chema Salcedo en el recuerdo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Economía

Precio del dólar: Tipo de cambio cierra en S/3,428 HOY 6 de abril del 2026, según el BCR

El precio del dólar en Perú cerró a la baja en S/3,428, hoy lunes. Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en las principales entidades y bancos principales bancos del país.

Precio del dólar en Perú cierra a la baja en S/3,428.
Precio del dólar en Perú cierra a la baja en S/3,428. | Foto: Andina

El precio del dólar en Perú cerró este lunes, 6 de abril, en S/3,428, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta cotización representa una variación porcentual de 0,74% en contraste con el cierre del miércoles 1 de abril que fue de S/3,4535.

Únete a nuestro canal de política y economía

Recordemos que el precio del billete verde abrió la mañana de este lunes en S/3,423, según el portal Bloomberg. Además, en el mercado paralelo (cambistas), la cotización del dólar se ubica en S/3,415 la compra y S/3,440 la venta, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía
Tipo de cambio del dólar muestra ligera caída al 6 de abril, según datos del Banco Central de Reserva del Perú.

Tipo de cambio del dólar muestra ligera caída al 6 de abril, según datos del Banco Central de Reserva del Perú. Foto: Captura BCRP

Esta variación de la divisa se da en medio de la crisis del conflicto en Medio Oriente y por el alza en los precios del petróleo y el gas, tras los ataques a las infraestructuras energéticas.

PUEDES VER: Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

lr.pe

¿Cómo invertir de dólares a soles?

Para poder convertir de dólares a soles, te mostramos una tabla con cifras de 1 dólar a 5000 dólares.

Dólares (USD) a Soles (PEN)
1 Dólares = 3,4 Soles
5 Dólares = 17 Soles
10 Dólares = 34 Soles
50 Dólares = 170 Soles
100 Dólares = 340 Soles
500 Dólares = 1.700 Soles
1000 Dólares = 3.400 Soles
5000 Dólares = 17.000 Soles

PUEDES VER: ONP confirma el cronograma de pagos de abril 2026: ¿Eres pensionista o jubilado? Revisa cuándo te toca cobrar tu pensión paso a paso

lr.pe

¿Cómo saber si un dólar es falso?

Impresión en relieve

Esta técnica consiste en mover el dedo de arriba hacia abajo del hombro de Benjamin Franklin, el lado izquierdo del billete se deberá sentir áspero al tocarlos.

Cinta de Seguridad 3D

Otra forma de ver si un billete de dólar es falso es por la franja azul vertical ubicada en el lado derecho de la imagen de Benjamin Franklin, deberá estar tejida y no impresa, podrás darte cuenta cuando mueves el billete, además las campanas impresas en la franja se convierten en números 100 y viceversa.

Campana y tintero

También podrás ver si es verdadero o falso por la campana impresa sobre el tintero, que representa a los pozos utilizados para firmar la declaración de independencia norteamericana, este deberá de cambiar de color cobre a verde cuando muevas o inclinas el billete.

Jorge Guillén: “No creo que el tipo de cambio se dispare este año”

El docente de la Universidad ESAN, Jorge Guillén, consideró poco probable que el dólar registre un alza significativa este año, a pesar del contexto electoral interno y del conflicto en Medio Oriente. En declaraciones a Andina, explicó que no visualiza un escenario lo suficientemente adverso que provoque un fuerte salto del tipo de cambio.

“No creo que lleguemos a tener un escenario tan complejo que haga que el tipo de cambio se dispare”, declaró. El especialista agregó que, desde el punto de vista macroeconómico, el país mantiene fundamentos sólidos, aunque insistió en que aún se requieren reformas estructurales para fortalecer la economía.

También remarcó que Perú destaca en la región por su baja volatilidad cambiaria y advirtió que un escenario de alta variación del dólar tendría impactos negativos debido al nivel de dolarización, afectando exportadores, deudores en dólares y elevando el riesgo cambiario.

Tipo de cambio en Sunat

Según el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el tipo de cambio utilizado para las operaciones en la entidad se ubica actualmente en S/3,455 para la compra y S/3,467 para la venta.

Este valor se actualiza de manera diaria en función de las variaciones del mercado y tomando como referencia el tipo de cambio reportado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en Perú?

Además de la Sunat, existen varias instituciones en el país que publican información sobre la cotización del dólar. Entre ellas destacan el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Banco de la Nación.

Estas entidades son fuentes confiables para revisar el precio actualizado del dólar. Su seguimiento resulta relevante para entender el comportamiento económico del país y tomar decisiones financieras con mayor información.

Notas relacionadas
Precio del dólar hoy, domingo 5 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 5 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 4 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 4 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 3 de abril: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 3 de abril: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

LEER MÁS
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

LEER MÁS
Indecopi abre proceso sancionador contra cinco avícolas por presunto acuerdo de precios del pollo: ¿Cuáles son?

Indecopi abre proceso sancionador contra cinco avícolas por presunto acuerdo de precios del pollo: ¿Cuáles son?

LEER MÁS
Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

LEER MÁS
Jesús Salazar Nishi, presidente del IDIS: “El problema del Perú no es la falta de dinero, sino que no sabe gastarlo”

Jesús Salazar Nishi, presidente del IDIS: “El problema del Perú no es la falta de dinero, sino que no sabe gastarlo”

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar: Tipo de cambio cierra en S/3,428 HOY 6 de abril del 2026, según el BCR

Partido FC Cajamarca vs Los Chankas HOY: dónde ver el duelo por la punta del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Familia de arquitecta atropellada en la Av. Brasil exige justicia: chofer sigue libre e intentó renovar su licencia tras accidente

Economía

Jesús Salazar Nishi, presidente del IDIS: “El problema del Perú no es la falta de dinero, sino que no sabe gastarlo”

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Indecopi abre proceso sancionador contra cinco avícolas por presunto acuerdo de precios del pollo: ¿Cuáles son?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Link de ONPE para verificar tu local de votación en Elecciones 2026

José Domingo Pérez anuncia que será el nuevo abogado de Castillo: "Vamos a lograr su libertad"

Elecciones 2026 Perú EN VIVO hoy 6 de abril: actividades de candidatos, cierres de campaña, últimas noticias y agenda

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025