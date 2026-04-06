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Fútbol Peruano

Alianza Lima presenta medida cautelar por cierre de Matute: buscan habilitación para debut de Cristal en Copa Libertadores

La Municipalidad de La Victoria clausuró el estadio de Alianza Lima tras la muerte de un hincha en el banderazo previo al clásico. El club victoriano tomó medidas legales para levantar la sanción.

Sporting Cristal tiene programado jugar ante Cerro Porteño en Matute. Foto: composición LR/Alianza Lima/Sporting Cristal
Sporting Cristal tiene programado jugar ante Cerro Porteño en Matute. Foto: composición LR/Alianza Lima/Sporting Cristal

El pasado viernes 3 de abril, a poco de disputarse el clásico del fútbol peruano, se registró una tragedia en el estadio de Alianza Lima, que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un aficionado y decenas de heridos. Ante lo acontecido, la Municipalidad de La Victoria decidió clausurar el recinto mientras se llevan a cabo las investigaciones.

En medio de este panorama, el club presentó una medida cautelar ante la autoridad edil con la intención de levantar dicha sanción. Los blanquiazules esperan que Matute quede habilitado para el debut de Sporting Cristal en Copa Libertadores, pues los rimenses alquilaron las instalaciones íntimas.

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Documento presentado por Alianza Lima para levantar la sanción a Matute. Foto: Difusión

Documento presentado por Alianza Lima para levantar la sanción a Matute. Foto: Difusión

Alianza Lima presenta medida cautelar por cierre de Matute

“(…) Solicitamos se disponga el levantamiento automático e inmediato de la medida de clausura temporal”, se lee al inicio del escrito.

En otra parte del documento, Alianza Lima sostiene que existe una “causal errada que no tiene relación con los hechos descritos en su propia observación” para la clausura temporal del Estadio Alejandro Villanueva.

“Esta falta de correspondencia entre los hechos y la norma aplicable vulnera flagrantemente el principio de tipicidad y el debido procedimiento, por lo que solicitamos se declare la nulidad absoluta del Acta de Clausura Temporal y se proceda a su levantamiento inmediato”, indicaron.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

El partido Sporting Cristal vs Cerro Porteño, correspondiente a la primera jornada del grupo F de la Copa Libertadores, se llevará a cabo este miércoles 8 de abril desde las 9.00 p. m. Los celestes confirmaron a Matute como sede para el choque frente a los paraguayos; no obstante, se espera que las autoridades confirmen si se levanta la sanción al recinto victoriano.

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