La víctima contaba con medidas de protección desde el 2021. | Composición LR | Emmanuel Moreno

La víctima contaba con medidas de protección desde el 2021. | Composición LR | Emmanuel Moreno

Una mujer fue víctima de intento de feminicidio la mañana del lunes 6 de abril en Chiclayo, región Lambayeque, cuando su expareja, Mariano Yovanny Venegas Atoche (52), la apuñaló frente a la Comisaría Monsefú. La ágil acción de la Policía Nacional permitió capturar al sujeto dentro del plazo de flagrancia y evacuar a la mujer a un centro de salud.

El detenido será procesado por el delito de tentativa de feminicidio. El estado de la víctima, quien contaba con medidas de protección, es reservado.

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Ataque en plena vía pública

Según relató el mayor PNP Jorge Sánchez Yepez, jefe de la comisaría del distrito, el lamentable hecho ocurrió alrededor de las 10.00 a. m. cuando Venegas Atoche y su víctima se encontraban discutiendo en la pérgola del parque principal de Monsefú.

Repentinamente, la mujer comenzó a pedir ayuda, por lo que las autoridades acudieron rápidamente a auxiliarla, encontrándose con una escena sangrienta y dándose con la sorpresa de que el hombre la había atacado con un enorme cuchillo en el abdomen.

Malherida, la mujer fue trasladada a bordo de un patrullero al centro de salud de Monsefú. No obstante, por su complicada situación, fue derivada posteriormente al hospital Las Mercedes de la ciudad de Chiclayo.

En tanto, los agentes del orden arrestaron al agresor por estar involucrado en el delito de tentativa de feminicidio. Con la documentación correspondiente, fue ingresado a la carceleta de la Comisaría Monsefú a la espera de continuar con el procedimiento que determine su situación legal.

Mujer tenía medidas de protección

El comisario reveló que la víctima contaba con medidas de protección vigentes luego de que en 2021 denunció ante la Comisaría Paita (Piura) a este mismo sujeto por violencia psicológica. Sin embargo, el oficial reveló que la dependencia policial monsefuana no había sido notificada de esto.

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