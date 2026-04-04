Hincha de Alianza Lima fallece en banderazo previo al clásico con Universitario | La República

Hincha de Alianza Lima fallece en banderazo previo al clásico con Universitario | La República

Freddy Ronnie Cornetero Cueva (39), hincha de Alianza Lima, falleció el último sábado 3 de abril durante el banderazo realizado en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), en La Victoria, previo al clásico frente a Universitario de Deportes. El hecho, registrado en la tribuna sur, dejó además 47 personas heridas y generó conmoción en el ámbito deportivo, mientras las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Tras el deceso, su hermana Marisela Cornetero expresó su profundo dolor y exigió explicaciones a las autoridades, al señalar que no han recibido una versión clara sobre lo sucedido. “Nos dicen por la aglomeración de la gente, luego que un muro se ha caído. No dicen nada, no se responsabilizan por tanta gente que ha entrado”, expresó.

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Familia exige apoyo y justicia

La familiar también solicitó apoyo económico para trasladar los restos de Freddy a su natal Ferreñafe. Indicó que no cuentan con los recursos necesarios para el sepelio. “No tenemos la caja para sacarlo ni el lugar para enterrarlo”. Además, hizo un pedido directo al club del que su hermano era hincha. “Que nos ayuden por favor, que se pronuncien. Que nos ayuden para el nicho o la caja”.

Asimismo, señaló que el fallecido era el principal sustento de su hogar y deja a dos hijas menores en la orfandad. Actualmente, la familia permanece en la morgue central de Lima a la espera de poder retirar el cuerpo.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que el deceso se produjo alrededor de las 6.45 p. m. y que la causa habría sido asfixia por compresión torácica durante una avalancha humana en la tribuna sur. Además, descartó el colapso de estructuras en el estadio.

¿Quién era Freddy Cornetero?

Freddy deja dos hijas en la orfandad, de 16 y 10 años. Era padre y madre para ellas, con quienes vivía en un cuarto alquilado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Trabajaba en diferentes lugares para poder sostener y sacar adelante a su familia.

Integrante de la barra 'Ferreñafe Grone', era un hincha habitual de Alianza Lima y asistía con frecuencia a partidos y actividades previas.

Por su parte, Alianza Lima emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del aficionado. "Se fue uno de los nuestros, de aquellos que sienten estos colores en el alma. Acompañamos con todo el corazón a su familia y seres queridos", expresó el club. Asimismo, la institución indicó que viene colaborando con las investigaciones y mostró solidaridad con las personas heridas durante el incidente.

Investigación fiscal en curso

El Ministerio Público informó que la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria–San Luis (Quinto Despacho) inició diligencias urgentes tras la muerte registrada en Matute.

El fiscal adjunto provincial Jonás Padilla realizó el levantamiento del cadáver y dispuso las primeras pesquisas con apoyo de peritos forenses y agentes de la División de Homicidios. Además, se ordenó la revisión de las cámaras de seguridad del estadio y la toma de declaraciones a los heridos para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.

Club se pronuncia y asegura apoyo

En un nuevo comunicado difundido la tarde del sábado 4 de abril, Alianza Lima aseguró que mantiene contacto permanente con los familiares del hincha fallecido, a quienes —según indicaron— “se les viene brindando el acompañamiento y el apoyo económico correspondiente”.

Nuevo comunicado del club Alianza Lima

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