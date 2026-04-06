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Judicialidad

Juez de Unidad de Flagrancia de Sullana dicta 5 meses de prisión preventiva a sujeto por tenencia ilegal de municiones

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana dictó cinco meses de prisión preventiva a Bryan Alexis Paico Santos por porte de municiones en agravio del Estado.

La detención se llevó a cabo el 31 de marzo tras un operativo policial. Fuente: Difusión.
La detención se llevó a cabo el 31 de marzo tras un operativo policial. Fuente: Difusión.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Sullana ordenó cinco meses de prisión preventiva a Bryan Alexis Paico Santos por presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de porte de municiones, en agravio del Estado y ordenó su internamiento en el establecimiento penitenciario de varones de Piura, luego de su detención el 31 de marzo del presente año.

El juez Anthony Vargas Jiménez declaró fundado el parte el requerimiento del fiscal que había solicitado 9 meses de prisión. El magistrado considera que en este tiempo se pueden llevar a cabo las diligencias pendientes, así como las demás etapas del proceso penal: acusación y juicio oral y lectura de sentencia.

Tras recalcar que hay sospecha fuerte de la comisión del delito referido de parte del imputado, por la existencia de graves y fundados elementos de convicción; la pena a imponerse, de encontrarse culpable sería no menor de ocho años y la falta de arraigos domiciliaria, familiar y laboral de calidad.

Según requerimiento fiscal el encausado fue intervenido la madrugada del 31 de marzo del presente durante un operativo policial, horas después de la muerte del empresario Daniel Agurto y el policía Kevin Quezada. La detención se produjo en el sector de Esteban Pavletich, de Bellavista, en su domicilio, luego que arrojó una bolsa con dos proyectiles y en el registro de su casa, se encontró otra bolsa con ocho municiones calibre 9 milímetros, sin percutir.

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