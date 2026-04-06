¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Huancavelica en Elecciones 2026?
Revisa quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Huancavelica en las Elecciones 2026. Consulta la lista completa de postulantes y partidos.
- ¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?
- Piura: estos son los candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones 2026
Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Huancavelica. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Huancavelica y cómo quedaron conformadas las postulaciones.
Candidatos al Senado por Huancavelica en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Huancavelica en los comicios de 2026:
TE RECOMENDAMOS
🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía
Alianza Electoral Venceremos
- Ramiro Oregón Tovar (1)
- Clorinda Melchora Montes Pari (2)
Alianza para el Progreso (APP)
- Norman Zuasnabar Arias (1)
- Sonia Margot Bujaico Mauricio (2)
Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)
- Pablo Escobar Reimundo (1)
- Fortunata Erlinda Pérez Rivera (2)
Fuerza Popular
- Manuel Castrejón Váldez (1)
- Vilma Mallco Lliuyacc (2)
Fuerza y Libertad
- Carlos Alejandro Menéndez Herrera (1)
- María Lu Tenorio Sánchez (2)
Juntos por el Perú
- Joaquín Yauri Tunque (1)
- Carmen Laura Villaverde Hilario (2)
Partido Aprista Peruano
- Glady Soledad Arce López (1)
- José Antonio del Pino Palomino (2)
Partido del Buen Gobierno
- Juan Oscar Ccora Rivera (1)
Partido Demócrata Unido Perú
- Orlando Román Ygnacio Quispe (1)
Partido Demócrata Verde
- Miguel Aleksei Castro Cayllahua (1)
- Jessica Condori Ccanto (2)
Partido Democrático Somos Perú
- Alejandro Zúñiga Condori (1)
- Elva Huamaní Candiotte (2)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Irasema Roxana Ponce Rosado (1)
Partido País para Todos
- Raúl Matamoros Curipaco (1)
- Deisy del Carmen Gonzalez Tello (2)
Partido Político Cooperación Popular
- Edgar Gómez de la Cruz (1)
- Felipa Quispe Limachi (2)
Partido Político Integridad Democrática
- Eudomelia María Rosas Astuñaupa (1)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Marco Antonio Ramos Velásquez (1)
- Edith Trucios Espinoza (2)
Partido Político Perú Acción
- Onorato Juan Acero Delgadillo (1)
- Inés Acero Aguirre (2)
Partido Político Perú Primero
- Manuel Arana de la Peña (1)
- Carmen Rosa Tovar Barrera (2)
Perú Moderno
- Doris Alejandra Rojas Puentes (1)
- Javier Fredy Cuadros Castillo (2)
Podemos Perú
- William Paco Soto (1)
- Eleam Rosas Peralta Vinces (2)
Primero La Gente
- José Carlos Aguado Ñavincopa (1)
Progresemos
- Kenyon Eduardo Durand Bustamante (1)
- Ángela Rocío Soto Rodríguez (2)
Renovación Popular
- Miguel Soto Meneses (1)
- Juana Carlota Huamán Chancha (2)
Un camino diferente
- Prudencio Quispe Ichpas (1)
- Ricardina Honorata Padilla de Díaz (2)
Unidad Nacional
- Edwin Wilmer Flores Ñañez
PUEDES VER: Multa por no votar Elecciones 2026: lo que pagarás si no acudes a las urnas el 12 de abril
Candidatos a Diputados por Huancavelica en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Huancavelica en los comicios de 2026:
Ahora Nación
- Jaime de la Cruz Caballón (1)
- Frine Paraguay Campos (2)
- José Alberto Sánchez Auccatoma (3)
- Marisol Anavela Damián de la Cruz (4)
Alianza Electoral Venceremos
- Jaime Chávez Castellanos (1)
- Yudit Paco Matamoros (2)
- Ricardo Celestino Yauricasa Vásquez (3)
Alianza para el Progreso (APP)
- Lizbeth Ayala Bizarro (1)
- Bennino Cáceres Méndez (2)
- Gloria Nancy Arroyo Landeo (3)
- Andrés Víctor Segovia Loayza (4)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Gregorio Torres Cayetano (1)
- Brenda Lucía Pavia Novoa (4)
Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)
- Florián Ayoque Paucar (1)
- Yeny Sullca Mallcco (2)
- Roly Villafuerte Ruiz (3)
- Gloria Victoria Méndez Taipe (4)
Fuerza Popular
- Marco Antonio Gálvez Saldaña (1)
- Susan Estela Huamán Ramón (2)
- Nilo Richer Romero Taipe (3)
- Roxana Graciela Izarra Altez (4)
Fuerza y Libertad
- Javier Leonardo Zegarra Zevallos (1)
- Yanessi Isabel Torpoco Huamanlazo (2)
- Jubert Jesús Zegarra Zevallos (3)
- Milagros Lizet Barzola Zambrano (4)
Juntos por el Perú
- Catherin Norma Palomino Casavilca (1)
- Héctor Guillén Valencia (2)
- Herlinda Betzabé Almidón Romero (3)
- Esaud Requena Boza (4)
Libertad Popular
Segundo Raúl Sierra Ríos (3)
Partido Aprista Peruano
- Paola Nataly Bertita Guillén Ortiz (2)
- Juan Domingo Cedeño Asmat (3)
Partido del Buen Gobierno
- Ricardo Daniel Rodríguez Munguía (1)
- Ruth Nayda Ccente Rojas (2)
- Nicanor Rolando Prado Cayro (3)
- Leydy Vela Armas (4)
Partido Demócrata Unido Perú
- Ángel Alí Laurente Escurra (1)
Partido Demócrata Verde
- Jhon Anthony Quinto Sullca (1)
- Renata Luz Zevallos Asencios (2)
- Jesús Israel Gutiérrez Samaniego (3)
- Elki Ysabel Ramos Zegarra (4)
Partido Democrático Federal
Nelson Quispe Vargas (1)
Partido Democrático Somos Perú
- Bacilio Plácido Acevedo Sayas (1)
- Carlos Alberto Cárdenas Ordoñez (3)
Partido País para Todos
- Alfredo Taype Sotacuro (1)
- Rayza Lisbeth Vargas Romero (2)
- Sabino Quichca Taipe (3)
- Juana Huarcaya Mayhua (4)
Partido Político Cooperación Popular
- Diógenes Marino Ramos Casavilca (1)
- Magna Archi Pormachi (2)
- Wilver Julio Riveros Espinal (3)
- Zenaida Susy Montesinos Tolentino (4)
Partido Político Integridad Democrática
- Ángel Irineo Dueñas Curo (1)
- Danica Damny Chamorro Puente (2)
- Ananías Arana Torres (3)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Jakelyn Flores Peña (1)
- Roberto Reymundo Quispe (2)
- María Elena Cerrón Aliaga (3)
- José Carlos Palomino Cayetano (4)
Partido Político Perú Acción
- Carmen Taipe Lucas (1)
- Peter Rudy Cahuana Serrano (2)
- Jhesica Ccanto Contreras (3)
- Marcelo Cayetano Escobar (4)
Partido Político Perú Primero
- Milagro Quispe Coro (1)
- Abel Belito Paytán (2)
- María Cristina Hilario Curo (3)
- Diosdado Unocc Arana (4)
Perú Moderno
- Mariscot de la Peña Quispe (1)
- Magda Soledad Pacheco Narváez (2)
- Andersson Roddy Ango Meza (3)
- Erlinda Saturnina Huamán Basaldua (4)
Podemos Perú
- Wilmer Felicio Catay Trucios (1)
- Hilda Petronila Huamán Contreras (2)
- Timoteo Huayra Huamán (3)
- Emmy Melinda Quispe Juño (4)
Primero La Gente
- Gary William Valencia Ríos (1)
- Gabriel Tobías Ochoa Chocce (3)
- Mabel Pocomucha Gómez (4)
Progresemos
- Teófilo Yonel Rodríguez Sánchez (1)
- María de la Cruz Huarancca (2)
- Luis Ángel Quispe Ccencho (3)
- Dominga Gavilán Quispe (4)
Renovación Popular
- Caren Julissa Meneses Pardo (1)
- Delfín Taipe de la Cruz (2)
- Liz Mery Flores Mendoza (3)
- Felimón Taipe Quispe (4)
Un camino diferente
- Misael Arotoma Ramos (1)
- Dina Gilberta Canchari de Solís (2)
Unidad Nacional
- Luis Ángel Neira Guevara (1)
- Luz Jhosiana Morales Pari (2)
- Arón Antonio Romo Quispe (3)
- Paola de los Ángeles Limaco Quispe (4)
Huancavelica elegirá Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: TierraInca.com)
Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber
Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.
Elecciones 2026: link para saber si eres miembro de mesa en Huancavelica
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.
Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Huancavelica
La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.
Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana)