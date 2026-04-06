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Nuevo incendio frente al Hospital Almenara: edificio se prende en llamas en La Victoria

Un mes atrás, el mismo inmueble fue el escenario de otro siniestro de similares proporciones.

Se produjo un incendio en un edificio cercano al Hospital Almenara, en La Victoria, al mediodía del 6 de abril. Cuatro unidades de bomberos fueron activadas para atender la emergencia.
Se produjo un incendio en un edificio cercano al Hospital Almenara, en La Victoria, al mediodía del 6 de abril. Cuatro unidades de bomberos fueron activadas para atender la emergencia. | Difusión

Aproximadamente al mediodía de este 6 de abril, se registró un nuevo incendio en un edificio que está al frente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, ubicado en el distrito de La Victoria.

Al menos cinco unidades bomberiles atienden la emergencia en estos momentos. No se han reportado heridos. Hace aproximadamente un mes, hubo otro siniestro en el mismo inmueble, que sería un almacén.

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Anterior siniestro fue hace un mes

El jueves 26 de febrero, se reportó un siniestro en el mismo lugar, y se desplegaron aproximadamente 22 unidades para controlar las llamaradas.

El local habría estado operando como almacén sin licencia. Varias familias de la zona resultaron afectadas e incluso sufrieron pérdidas materiales. Además, pacientes del nosocomio tuvieron que ser trasladados a otros centros de salud por el humo.

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Bomberos tiene nuevo número para emergencias

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) informa que su línea de emergencia 116 está temporalmente fuera de servicio. Para emergencias, han habilitado un nuevo número de contacto directo 941 156 379.

La línea de emergencia 116 está temporalmente inoperativa debido a problemas técnicos con el operador telefónico, según la CGBVP. La empresa está trabajando para solucionar el problema. En caso de no poder comunicarse a través del nuevo número, los bomberos recomiendan contactar directamente a la compañía del distrito para una atención rápida.

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