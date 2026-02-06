HOYSuscripcion LR Focus

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

El hallazgo de la "Cueva de los Cristales" en Tingo María abre nuevas posibilidades para la ciencia, al ofrecer un valioso espacio para investigar las formaciones minerales y la biodiversidad subterránea de la región.

Interior de la "Cueva de los Cristales", un impresionante descubrimiento en Tingo María
Interior de la "Cueva de los Cristales", un impresionante descubrimiento en Tingo María | Foto: Maguiña Expeditions/ Composición LR

En el distrito Luyando, Huánuco, en Perú, se halló una cueva subterránea de más de dos kilómetros de extensión, cubierta por formaciones de cuarzo. Este descubrimiento revela un paisaje geológico de gran valor científico, que hasta ahora permanecía desconocido. Durante la expedición, los exploradores documentaron estalactitas, estalagmitas y otras formaciones minerales que se han mantenido intactas por miles de años, mostrando un entorno subterráneo impresionante y desafiante para quienes se aventuran a explorarlo.

La exploración de esta cueva, que duró más de cuatro horas, permitió registrar detalladamente sus formaciones de cuarzo y minerales, algunas de las cuales son únicas en su tipo. Este hallazgo no solo pone en evidencia la riqueza natural oculta en el subsuelo de Tingo María, sino que también subraya el potencial para futuros estudios científicos en la región, además de la importancia de conservar este tipo de ecosistemas subterráneos.

PUEDES VER: Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

lr.pe

Exploradores descubren una cueva de cuarzo durante una expedición

El joven explorador Luis Manuel Maguiña Pardave, al frente del equipo de Maguiña Expeditions, fue el responsable del descubrimiento de la cueva de cuarzo, impulsado por su pasión por desvelar las maravillas naturales escondidas en la región.

"Tingo María tiene mucho más que ofrecer, no sólo sus cataratas, balnearios y cascadas, también tiene hermosas cuevas por descubrir. Mientras pueda, seguiré explorando sus profundidades", escribió Maguiña en sus redes sociales, quien destacó que no fue él quien encontró la cueva, sino que fue ella quien decidió abrirle el paso.

El hallazgo, conocido como la "Cueva de los Cristales", se produjo en un área de difícil acceso de la selva alta de Tingo María. Con una extensión de aproximadamente dos kilómetros, la cueva alberga pasadizos estrechos y formaciones geológicas singulares, como estalactitas, estalagmitas y helictitas. Uno de los aspectos más destacados del descubrimiento es la abundante concentración de cuarzo, que cubre tanto el suelo como las paredes, aportando un brillo característico al lugar.

