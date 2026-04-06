La banda criminal operaba en distritos como San Isidro, Jesús María, Miraflores, entre otros. | Composición LR | América Noticias

La banda criminal operaba en distritos como San Isidro, Jesús María, Miraflores, entre otros. | Composición LR | América Noticias

La banda criminal denominada Los Facinerosos del Ermitaño es acusada de sustraer las pertenencias de autos de alta gama estacionados dentro de diferentes centros comerciales de Lima. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), usaban dispositivos electrónicos para bloquear la señal de los seguros de las puertas de los vehículos.

Por ello, los robos que ejecutaban eran casi imperceptibles, puesto que no forzaban los ingresos de la unidad. Las víctimas, sin saberlo, dejaban sus unidades completamente vulnerables y, al regresar a su automóvil, recién se percataban de lo sucedido. Los asaltos eran cometidos en distritos como Jesús María, San Isidro, La Molina, La Victoria, Miraflores y Lince.

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Modernos dispositivos para bloquear la señal

Tras la detención de los tres implicados, integrantes de la red criminal, las autoridades informaron que en los robos se emplearon inhibidores de frecuencia, equipos capaces de interferir la señal de control remoto de los vehículos.

Según la policía, los criminales realizaban un seguimiento previo en los estacionamientos para determinar a las personas que ingresaban a centros comerciales con pertenencias de valor. El reglaje les permitía identificarlos.

Por ello, actuaban solo cuando estaban seguros de que el vehículo contenía objetos valiosos. Para pasar desapercibidos, usaban fotochecks y simulaban ser trabajadores de los establecimientos.

Captados operando

Las imágenes de las cámaras de seguridad de los estacionamientos permitieron evidenciar el modus operandi de los capturados. Uno de ellos vigilaba, mientras otro ejecutaba el robo. El hampón abría las puertas con facilidad, revisaba el interior y retiraba mochilas, equipos y otros objetos.

Posteriormente, trasladaban lo robado al vehículo de sus cómplices y abandonaban el lugar sin dejar sospechas. La policía identificó a tres de los integrantes principales, quienes cuentan con antecedentes por hurto agravado. Ellos se encuentran a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones.

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