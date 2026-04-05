La asombrosa historia de la escultura de Neptuno en Lima que fue robada por Chile en la Guerra del Pacífico

La escultura de Neptuno, ubicada en el Parque de la Exposición de Lima, es un ícono del patrimonio urbano peruano desde el siglo XIX. Fuente: David Pino-Facebook Alerta: Patrimonio de Lima/Andina/Composición LR | Fuente: David Pino-Facebook Alerta: Patrimonio de Lima/Andina/Composición LR

La escultura de Neptuno, ubicada en el Parque de la Exposición de Lima, es un ícono del patrimonio urbano peruano desde el siglo XIX. Fuente: David Pino-Facebook Alerta: Patrimonio de Lima/Andina/Composición LR | Fuente: David Pino-Facebook Alerta: Patrimonio de Lima/Andina/Composición LR

La escultura de Neptuno en Lima, ubicada en el Parque de la Exposición en el Cercado de Lima, es una de las piezas más llamativas del patrimonio urbano de la capital peruana. Esta obra, que representa al dios romano del mar, fue instalada originalmente en el siglo XIX como parte de un proyecto ornamental vinculado a un importante evento internacional realizado en la ciudad.

El monumento, adquirido por el Estado peruano, llegó desde Europa para formar parte de la Exposición de Lima de 1872. Sin embargo, su historia estuvo marcada por un episodio clave durante la Guerra del Pacífico, cuando la ciudad fue ocupada por tropas chilenas, lo que provocó la desaparición de la escultura original.

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Estatua de Neptuno en Lima. Foto: Fátima Flores Vivar

La escultura europea que llegó a Lima y se convirtió en ícono del Parque de la Exposición

La pieza es una reproducción de una obra creada en 1856 por el escultor francés Gabriel-Vital Dubray, la cual fue difundida por la fundición Val d’Osne. Este tipo de esculturas formaba parte de catálogos internacionales y fue adquirida por el Perú para embellecer el entorno donde se desarrollaría la exposición de 1872.

Instalada sobre una fuente que simulaba un islote de piedra, la figura de Neptuno se convirtió rápidamente en un elemento destacado del paisaje urbano. Su ubicación, cerca de espacios culturales como el Museo de Arte Italiano y el Centro de Estudios Histórico-Militares, contribuyó a consolidarla como un punto de referencia dentro del Parque de la Exposición.

Ubicación de la denominada Fuente de Neptuno. Fuente: Google Maps

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El día en que la estatua de Neptuno desapareció tras la ocupación de Lima

Durante la ocupación de Lima en el contexto de la Guerra del Pacífico, en 1881, la escultura fue retirada de su ubicación original. De acuerdo con registros históricos, la pieza fue trasladada por vía marítima hacia Valparaíso, en Chile, donde posteriormente fue instalada en un espacio público.

Tras este hecho, la fuente en Lima permaneció sin su figura principal durante varios años, mientras se evaluaban alternativas para reemplazarla. Finalmente, en el siglo XX, se adquirió una nueva escultura de Neptuno, también proveniente de la fundición francesa, con el fin de restaurar el conjunto ornamental que hoy continúa formando parte del patrimonio histórico de la ciudad.

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