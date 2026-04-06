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Facundo Morando enaltece a Alianza Lima tras quedar a un paso del tricampeonato: "No es casualidad 6 finales seguidas"

Luego de imponerse ante Deportivo Géminis, el entrenador argentino se refirió sobre la posibilidad de enfrentar a Universitario o San Martín en la final de la Liga Peruana de Vóley.

Facundo Morando buscará su segundo título nacional con Alianza Lima. Foto: composición LR/La Cátedra Deportes
Facundo Morando buscará su segundo título nacional con Alianza Lima. Foto: composición LR/La Cátedra Deportes

Alianza Lima jugó uno de sus mejores partidos de la temporada y con un contundente 3-0 ante Deportivo Géminis logró sellar su pase a la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2026. Al finalizar el partido, el entrenador Facundo Morando remarcó el trabajo que viene realizando la institución para el desarrollo de este deporte.

El estratega argentino, además de indicar las finales que disputaron las blanquiazules, también se refirió al nivel de sus posibles rivales en la definición por el título.

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Facundo Morando enaltece a Alianza Lima tras llegar a la final

“Durante 6 años las chicas fueron pasando, algunas repiten y otras no, pero Alianza Lima siempre está ahí. Estamos en una final durísima contra quien sea. Que Alianza Lima esté 6 años seguidos ahí habla de un trabajo del cuerpo técnico, los dirigentes que siguen apostando… Y este es el resultado (….) Felicitar a la institución porque son 6 finales seguidas. Eso habla de un trabajo muy fuerte del club que está apoyando el vóley. No es casualidad 6 finales seguidas”, manifestó para ‘La Cátedra Deportes’.

Por otra parte, al ser consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Universitario o San Martín en la final de la Liga Peruana de Vóley, Morando señaló que, más allá del rival, el duelo será muy complicado.

“No pensamos en la posibilidad de ganar. Vamos a esperar qué rival toca porque va a ser durísimo. La U ayer lo hizo muy bien, San Martín es un rival que todo el año nos jugó de igual a igual. Nosotros con los pies sobre la tierra y disfrutando estar en una final que es un torneo aparte”, puntualizó.

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¿Cuándo juega Alianza Lima la final de la Liga Peruana de Vóley?

La primera final de la Liga Peruana de Vóley se llevará a cabo el próximo domingo 19 de abril a las 5.00 p. m. El rival de Alianza Lima saldrá del ganador del extra game entre Universitario y San Martín.

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