Luego de un arduo trabajo de inteligencia, las autoridades capturaron a Alexis Moya Pechón, un joven de 19 años acusado de ser sicario y de reclutar menores para cometer delitos en el Callao. La Policía Nacional asegura que el sujeto utilizaba las redes sociales para ofrecer sus servicios y cometer distintos crímenes.

La intervención fue posible gracias a una investigación encabezada por la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (Divincco), con respaldo del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO). La detención se efectuó el 6 de noviembre, cuando Moya Pechón fue hallado en una vivienda ubicada en el cruce de la avenida Sáenz Peña con el jirón Puno.

¿Quién es Alexis Moya Pechón?

Alias ‘Alexis’ integraba la organización delictiva Los Chuckys de la Siberia, conocida por operar en distintas zonas del primer puerto. El grupo utilizaba los servicios de Moya para ejecutar asesinatos por encargo.

Además, utilizaba plataformas en internet para contactar a sus “clientes”, con quienes realizaba videollamadas previas a los encargos. Elegía con cuidado a las personas interesadas en contratar sus servicios.

También se le acusa de persuadir a menores de entre 13 y 14 años para que cometieran robos a mano armada y vigilaran puntos estratégicos. Las investigaciones revelaron que estos adolescentes actuaban como escoltas y participaban activamente en actos delictivos. “Estos menores idealizaban al sicario, y algunos incluso lo acompañaron durante crímenes”, explicó el coronel PNP José Cruz Chamba.

Asesinatos vinculados a Alexis Moya Pechón

Las investigaciones lo relacionan con al menos tres homicidios perpetrados entre agosto y octubre de 2025 en el Callao. El primero ocurrió el 11 de agosto, cuando disparó múltiples veces contra Jorge Aguilar Campos en la calle Constitución. La hipótesis policial señala una disputa territorial entre bandas criminales como posible motivo del ataque.

El 18 de agosto habría participado en un atentado ocurrido en un chifa del jirón Cusco. Rosario Berríos Vilchez, quien celebraba el Día del Niño con su familia, perdió la vida por los disparos a quemarropa. En el tiroteo también resultaron heridas una menor y otra mujer.

Otro asesinato se registró el 24 de octubre, cuando Leoncio Sandoval Castro, conductor de una combi, fue abatido mientras conducía. De acuerdo con el informe, un sujeto a bordo de una motocicleta disparó contra el vehículo. El ataque fue registrado por cámaras de seguridad.

Cámaras de la Municipalidad del Callao

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad del Callao, equipadas con inteligencia artificial, fueron clave para ubicar al sicario, quien permanecía escondido tras participar en un ataque armado en donde se escondía.

“Gracias a las imágenes recolectadas, se logró identificar a Alexis Moya en diversas escenas delictivas”, indicó César Castillo, vocero de la comuna. Las grabaciones facilitaron el rastreo de sus movimientos y permitieron intervenir con precisión su vivienda.

