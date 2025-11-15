HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sicarios balean combi de la línea A2 en SJM: un pasajero fallece durante ataque

Dos sicarios interceptaron la unidad en la ruta hacia Rinconada y abrieron fuego contra el conductor. El pasajero que iba detrás recibió los disparos y falleció camino al hospital.

Transportista de la empresa A2 es baleado durante ruta. Foto: difusión
Transportista de la empresa A2 es baleado durante ruta. Foto: difusión

Un nuevo ataque armado se habría perpetrado por dos sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal en San Juan de Miraflores. El atentado ocurrió cuando una combi de la ruta A2 se dirigía hacia la zona de Rinconada, una vía que, según denuncian transportistas, viene siendo amenazada desde hace varias semanas.

De acuerdo con los primeros testimonios, los atacantes interceptaron el vehículo en plena subida hacia el asentamiento humano. Uno de ellos habría abierto fuego en repetidas ocasiones contra el conductor. El chofer, al percatarse de la agresión, se habría agachado instintivamente para protegerse, lo que hizo que los disparos impactaran directamente en el pasajero que viajaba justo detrás de él.

Ataques a la línea A2 en San Juan de Miraflores

Este sería el segundo ataque a la línea conocida como A2, quienes además ya habrían realizado un paro por el aumento de extorsiones. Con anterioridad ya habían señalado que, a pesar de las repetidas alertas, no se cuenta con presencia policial permanente ni con equipos especializados que patrullen sus estaciones.

Al lugar llegaron efectivos de la PNP para investigar el caso y dar con los culpables. Se especula de un nuevo caso de extorsión en la zona, por lo que el chofer fue llevado a la comisaría para brindar declaraciones.

