Pasajera pierde a su bebé tras violento ataque armado de delincuentes que dejó a chofer herido en Surco

La joven de 18 años fue llevada al hospital Casimiro Ulloa para recibir atenciones médicas. | Foto: composición LR/ América TV

Otro caso de violencia se reportó en Lima, específicamente en el distrito de Surco, cuando delincuentes atacaron una combi, disparando más de 10 balas contra el vehículo. Como resultado, una pasajera perdió a su bebé, el conductor sufrió varias lesiones y una persona falleció en el lugar. El ataque ocurrió en la madrugada del jueves 8 de enero, alrededor de la 1:00 a. m.

La minivan, que operaba como colectivo informal, recogía pasajeros en el paradero Soyuz, a la altura del Mall del Sur. El ataque ocurrió en el límite con San Juan de Miraflores, a solo una cuadra del puente Atocongo.

Pasajera pierde a su bebé tras ataque armado a combi en Surco

Alejandra Quispe, de 18 años, se encontraba en el vehículo cuando recibió una ráfaga de disparos. Desde una camioneta gris, los delincuentes abrieron fuego contra el conductor, pero las balas también alcanzaron a la joven.

Quispe estaba embarazada, pero debido a la gravedad de las heridas, perdió al bebé que esperaba. Familiares de la víctima informaron a Latina que la joven había abordado el vehículo con el propósito de visitar al padre de su hijo.

Después de la feroz balacera, la joven fue llevada al hospital Casimiro Ulloa. Actualmente, se recupera de lesiones en el rostro y un impacto en el brazo; su estado de salud es estable y su vida ya no está en riesgo.

Durante el atentado falleció el pasajero Yuri Percy Cuentas Simeón, quien se encontraba en el asiento de copiloto del vehículo. Asimismo, el chófer, identificado como Filomeno Meza (41), sobrevivió luego de recibir hasta 12 disparos de bala en el cuerpo, según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El Dr. Luis Castillo, director adjunto del hospital María Auxiliadora, indicó que el conductor se encuentra en observación y que había recibido disparos "a nivel del brazo, antebrazo, clavícula y heridas dobles en la mandíbula".