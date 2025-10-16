¿Puede un policía sacar su arma durante manifestaciones y amenazar con disparar? Experto responde

Expertos evalúan las acciones de la PNP durante las manifestaciones, entre ellas si es válido amenazar a los manifestantes con armas de fuego, simulando un disparo. | Foto: Composición LR/ La República

Expertos evalúan las acciones de la PNP durante las manifestaciones, entre ellas si es válido amenazar a los manifestantes con armas de fuego, simulando un disparo. | Foto: Composición LR/ La República

En unas imágenes difundidas en redes sociales se observa a dos policías de tránsito apuntando con sus armas de fuego a manifestantes que marchaban en contra del gobierno de José Jerí. En el video se ve a una policía caminar de forma amenazante, apuntando hacia los jóvenes protestantes, quienes se encontraban alejados de la turba, manipulando la pistola y simulando un disparo contra ellos. Se aprecia que la agente avanza y retrocede, siempre con el arma apuntada.

Luego de eso, detrás de ella, aparece corriendo otro policía con el arma en la mano, también apuntando hacia los manifestantes y amenazando con disparar. Afortunadamente, no hubo heridos tras este incidente. Además, en otros videos viralizados, se observa a un policía patear la cabeza de un manifestante y amenazar a una mujer con dispararle. Por ese motivo, La República conversó con dos experto para saber si estas acciones llevadas a cabo por la policía son válidas y respaldadas durante las manifestaciones o y si ameritan alguna sanción.

¿Un policía puede sacar su arma de fuego durante manifestaciones y amenazar con disparar?

Juan Manuel Saavedra Molina, experto en comunicación política y gubernamental y presidente de Misión de Ciudades Seguras, declaró a La República señalando que un oficial solo está autorizado a sacar un arma de fuego si existe un "riesgo inminente contra la vida de la policía o de terceros". Añadió que estos efectivos eran de tránsito y no estaban capacitados para enfrentar este tipo de situaciones. En cuanto a si enfrentarían algún tipo de sanción, señaló que esa evaluación debería realizarla la Inspectoría General de la PNP y que, en caso de haber sufrido alguna amenaza por parte de los manifestantes, los eximiría de cualquier tipo de sanción.

De la misma forma, el exviceministro del Interior y de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, coincidió en que solo en casos de especial gravedad se puede sacar un arma. “No se saca un arma si no se va a usar. No se saca para amedrentar o amenazar”, sentenció. Vinculó este accionar con la inexperiencia de los agentes, ya que se trataba de policías de tránsito. “Han reaccionado de manera equivocada”. Respecto a posibles sanciones, descartó una baja, ya que no se trataría de una falta grave. “Lo que sugeriría es un curso intensivo de entrenamiento sobre el uso adecuado de la fuerza y de las armas”. Recalcó que este accionar puso en peligro a la ciudadanía y que, definitivamente, debería haber una sanción por parte de la Inspectoría.

Policía que pateó cabeza de manifestante y amenazó a mujer con dispararle podría enfrentar sanciones

Sobre las imágenes del policía que pateó la cabeza de un manifestante y amenazó a una mujer con dispararle, Valdés señaló que se evidenciaba un abuso de autoridad, no solo por parte del oficial que agredió al joven, sino también de los otros tres agentes que participaban en la intervención cuando el joven estaba reducido en el suelo. Si bien no precisó el tipo de sanción, recalcó que, sin duda alguna, la Inspectoría debería investigar el caso y que debería aplicarse algún tipo de amonestación al agente.

Del mismo modo, Saavedra manifestó que el accionar del policía no fue el adecuado, ya que, una vez que una persona está reducida, no se le debe golpear, sino, en todo caso, esposarla y llevarla a una comisaría. Además, indicó que la amenaza verbal de disparar constituía un abuso de autoridad y que se trataba de un hecho bastante grave. “No es necesario que dispares”, expresó. También resaltó que el tipo de sanción dependerá de la Inspectoría y de que el agraviado denuncie el accionar. Finalmente, descartó la posibilidad de una baja, pero señaló que sí se trataba de una falta.

