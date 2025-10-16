HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Sociedad

¿Puede un policía sacar su arma durante manifestaciones y amenazar con disparar? Experto responde

Imágenes en redes sociales muestran a policías de tránsito apuntando con armas a manifestantes durante protestas contra el gobierno de José Jerí. Especialistas sugieren que las armas solo deben usarse ante un riesgo inminente para su vida.

Expertos evalúan las acciones de la PNP durante las manifestaciones, entre ellas si es válido amenazar a los manifestantes con armas de fuego, simulando un disparo.
Expertos evalúan las acciones de la PNP durante las manifestaciones, entre ellas si es válido amenazar a los manifestantes con armas de fuego, simulando un disparo. | Foto: Composición LR/ La República

En unas imágenes difundidas en redes sociales se observa a dos policías de tránsito apuntando con sus armas de fuego a manifestantes que marchaban en contra del gobierno de José Jerí. En el video se ve a una policía caminar de forma amenazante, apuntando hacia los jóvenes protestantes, quienes se encontraban alejados de la turba, manipulando la pistola y simulando un disparo contra ellos. Se aprecia que la agente avanza y retrocede, siempre con el arma apuntada.

Luego de eso, detrás de ella, aparece corriendo otro policía con el arma en la mano, también apuntando hacia los manifestantes y amenazando con disparar. Afortunadamente, no hubo heridos tras este incidente. Además, en otros videos viralizados, se observa a un policía patear la cabeza de un manifestante y amenazar a una mujer con dispararle. Por ese motivo, La República conversó con dos experto para saber si estas acciones llevadas a cabo por la policía son válidas y respaldadas durante las manifestaciones o y si ameritan alguna sanción.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Seguridad ciudadana en crisis: extorsión y sicariato, los delitos que José Jerí deberá enfrentar en su gestión

lr.pe

¿Un policía puede sacar su arma de fuego durante manifestaciones y amenazar con disparar?

Juan Manuel Saavedra Molina, experto en comunicación política y gubernamental y presidente de Misión de Ciudades Seguras, declaró a La República señalando que un oficial solo está autorizado a sacar un arma de fuego si existe un "riesgo inminente contra la vida de la policía o de terceros". Añadió que estos efectivos eran de tránsito y no estaban capacitados para enfrentar este tipo de situaciones. En cuanto a si enfrentarían algún tipo de sanción, señaló que esa evaluación debería realizarla la Inspectoría General de la PNP y que, en caso de haber sufrido alguna amenaza por parte de los manifestantes, los eximiría de cualquier tipo de sanción.

De la misma forma, el exviceministro del Interior y de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, coincidió en que solo en casos de especial gravedad se puede sacar un arma. “No se saca un arma si no se va a usar. No se saca para amedrentar o amenazar”, sentenció. Vinculó este accionar con la inexperiencia de los agentes, ya que se trataba de policías de tránsito. “Han reaccionado de manera equivocada”. Respecto a posibles sanciones, descartó una baja, ya que no se trataría de una falta grave. “Lo que sugeriría es un curso intensivo de entrenamiento sobre el uso adecuado de la fuerza y de las armas”. Recalcó que este accionar puso en peligro a la ciudadanía y que, definitivamente, debería haber una sanción por parte de la Inspectoría.

PUEDES VER: Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

lr.pe

Policía que pateó cabeza de manifestante y amenazó a mujer con dispararle podría enfrentar sanciones

Sobre las imágenes del policía que pateó la cabeza de un manifestante y amenazó a una mujer con dispararle, Valdés señaló que se evidenciaba un abuso de autoridad, no solo por parte del oficial que agredió al joven, sino también de los otros tres agentes que participaban en la intervención cuando el joven estaba reducido en el suelo. Si bien no precisó el tipo de sanción, recalcó que, sin duda alguna, la Inspectoría debería investigar el caso y que debería aplicarse algún tipo de amonestación al agente.

Del mismo modo, Saavedra manifestó que el accionar del policía no fue el adecuado, ya que, una vez que una persona está reducida, no se le debe golpear, sino, en todo caso, esposarla y llevarla a una comisaría. Además, indicó que la amenaza verbal de disparar constituía un abuso de autoridad y que se trataba de un hecho bastante grave. “No es necesario que dispares”, expresó. También resaltó que el tipo de sanción dependerá de la Inspectoría y de que el agraviado denuncie el accionar. Finalmente, descartó la posibilidad de una baja, pero señaló que sí se trataba de una falta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Hoy 16 de octubre habrá movilizaciones en Lima? Los anuncios de transportistas y otros colectivos

¿Hoy 16 de octubre habrá movilizaciones en Lima? Los anuncios de transportistas y otros colectivos

LEER MÁS
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia: "Intentaron llevarse el cadáver"

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia: "Intentaron llevarse el cadáver"

LEER MÁS
Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

LEER MÁS
Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

LEER MÁS
¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

Reimond Manco y su firme postura sobre Gustavo Álvarez al vincularlo como nuevo DT de Perú: "No es lo que necesita la selección"

Sociedad

¿Habrá cambio en horarios del Metropolitano o cierre de estaciones este 16 de octubre? Esto dice ATU

Trabajadora del PJ de Paita muere y otros 4 quedan heridos tras choque en Piura cuando regresaban de su jornada laboral

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025