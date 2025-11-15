La Polícia tendría indetificado a los asesinos de Brayan Vicharra Zamora en el Morro Solar. | Difusión

Durante la noche del jueves 13 de noviembre, Brayan Vicharra Zamora, un joven de 29 años, fue asesinado en el mirador del Morro Solar, en el distrito de Chorrillos. La víctima se encontraba acompañado de sus amigos y su pareja cuando un grupo de delincuentes a bordo de motocicletas los atacó.

Los hampones, aproximadamente siete, según el informe policial, se acercaron al grupo para despojarlos de sus pertenencias. Tras la resistencia de Vicharra, uno de los delincuentes disparó a quemarropa, impactando uno de los proyectiles en su pecho.

Robo en el Morro Solar

Un vigilante del santuario de la Virgen del Morro declaró a la prensa que escuchó al menos dos disparos. Minutos después, la víctima cayó al suelo, mientras intentaban socorrerlo. Los delincuentes huyeron con celulares, billeteras y otros objetos de valor de los acompañantes.

La Policía Nacional del Perú (PNP) halló más de 10 casquillos de bala en el lugar. Los agentes vinculan el crimen con un grupo de motorizados que, días antes, habían disparado al aire durante una celebración en la playa Agua Dulce.

Exigen mayor seguridad en el Morro Solar

Vecinos de la zona denunciaron que el Morro Solar se ha convertido en un lugar frecuente para los robos, especialmente durante la noche. En varias ocasiones, han solicitado a la Municipalidad más presencia policial y la instalación de cámaras de seguridad para frenar la delincuencia.

La PNP tendría identificados a los sospechosos y continúa con las investigaciones para dar con su paradero. El vehículo de la víctima está bajo custodia del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Barranco-Chorrillos.

