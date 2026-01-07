HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Sociedad

Metropolitano llegaría hasta el Callao: conoce la posible ruta y detalles de la propuesta del alcalde Pedro Spadaro

El alcalde del Callao, Pedro Spadaro, precisó que la eventual extensión del Metropolitano se encuentra en etapa de evaluación y que, por el momento, no ha sido formalizada como un proyecto de ejecución.

El Metropolitano fue inaugurado en 2010 y actualmente se discute su ampliación hacia el Callao.
El Metropolitano fue inaugurado en 2010 y actualmente se discute su ampliación hacia el Callao. | Foto: Andina/Metropolitano/Composición LR

La posibilidad de que el Metropolitano extienda su recorrido hasta la provincia constitucional del Callao viene siendo evaluada por las autoridades municipales como parte de una propuesta orientada a mejorar la conectividad entre Lima Metropolitana y el primer puerto. La iniciativa aún se encuentra en una etapa preliminar y depende de coordinaciones técnicas y políticas entre ambas jurisdicciones. Cabe mencionar que, pese a ser inaugurada hace algunos años, la ampliación norte de sistema de transporte sigue operando de manera limitada.

El planteamiento fue dado a conocer en diciembre por el alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, quien señaló que se vienen realizando conversaciones con la Municipalidad de Lima para analizar alternativas que permitan integrar el sistema de transporte masivo. La propuesta busca atender la alta demanda de pasajeros que diariamente se movilizan entre ambas zonas.

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

PUEDES VER: Bypass Las Torres iniciará su marcha blanca en enero tras meses de caos vehicular, anuncia la Municipalidad de Lima

Municipalidades de Lima y Callao evalúan propuesta para extender el Metropolitano a la provincia constitucional

El alcalde Pedro Spadaro indicó que su gestión viene sosteniendo diálogos tanto con la actual administración de Lima Metropolitana, encabezada por Renzo Reggiardo, como con autoridades anteriores, con el objetivo de revisar la viabilidad de una futura ampliación del Metropolitano. Estas conversaciones buscan establecer un marco de cooperación intermunicipal para el desarrollo del transporte urbano.

Según explicó, la propuesta no ha sido formalizada como proyecto de ejecución, sino que forma parte de una serie de gestiones orientadas a evaluar escenarios posibles. En ese sentido, el avance del planteamiento dependerá de estudios técnicos, disponibilidad presupuestal y acuerdos entre las entidades competentes.

Spadaro señaló que, a diferencia de gestiones pasadas, actualmente existe mayor disposición al diálogo entre ambas municipalidades. Sin embargo, remarcó que cualquier decisión deberá pasar por un proceso de análisis que involucre a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y a otros actores del sistema de movilidad.

La av. Tomás Valle es una de las arterias viales más importantes de Lima y Callao. Foto: Google Maps

La av. Tomás Valle es una de las arterias viales más importantes de Lima y Callao. Foto: Google Maps

PUEDES VER: Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

Avenida Tomás Valle y otras vías analizadas como posibles ejes para una futura ampliación del servicio

Dentro de las alternativas que se vienen analizando, la avenida Tomás Valle aparece como uno de los posibles ejes para una eventual extensión del Metropolitano. Esta vía conecta con la avenida Túpac Amaru y se enlaza con la avenida Angélica Gamarra, lo que la convierte en un corredor clave entre Lima y el Callao.

El alcalde del Callao explicó que el ancho y la ubicación de esta avenida permitirían evaluar su uso como parte de una ruta troncal o complementaria. Además, se han mencionado otras vías importantes de la provincia constitucional, como la avenida La Marina, que podrían formar parte de un trazado futuro, siempre sujeto a estudios de factibilidad.

Asimismo, se ha planteado de manera referencial la posibilidad de que el servicio alcance zonas como La Punta. No obstante, desde la municipalidad se aclaró que estos escenarios aún están en etapa de análisis y no implican una definición sobre paraderos, estaciones o recorridos finales.

PUEDES VER: El desierto de 10.000 m2 convertido en el nuevo 'pulmón verde' de Ancón tras la inauguración de la Plaza Central luego de 25 años

Rutas alimentadoras y extensión del Corredor Rojo figuran entre las alternativas aún en estudio

Ante la complejidad que supone una ampliación directa del Metropolitano, las autoridades también vienen considerando opciones complementarias. Una de ellas es la implementación de rutas alimentadoras a lo largo de la avenida Tomás Valle, que permitirían trasladar pasajeros desde distintos puntos del Callao hacia el sistema troncal existente.

Esta alternativa apunta a mejorar la conexión de distritos como Mi Perú, Ventanilla o Pachacútec, zonas con alta demanda de transporte hacia Lima. De concretarse, las rutas alimentadoras podrían operar como una solución intermedia mientras se evalúa una ampliación física del Metropolitano.

Otro planteamiento mencionado es la posible extensión del Corredor Rojo, que actualmente llega hasta La Perla. Según indicó Spadaro, esta opción dependería de la iniciativa de la empresa operadora y de las coordinaciones con las autoridades correspondientes. Todas estas propuestas se mantienen en evaluación y forman parte de un conjunto de alternativas orientadas a fortalecer la movilidad entre Lima y el Callao, sin que exista, por ahora, una decisión definitiva.

