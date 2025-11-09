La Fiscalía advierte que el número de asesinatos por extorsión podría aumentar antes de finalizar el año. Foto: Andina | Composición LR/Andina/Freepik

La Fiscalía advierte que el número de asesinatos por extorsión podría aumentar antes de finalizar el año. Foto: Andina | Composición LR/Andina/Freepik

Según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se han registrado 56 homicidios de choferes en Lima Metropolitana y el Callao. La mayoría fue atacada por sicarios que se movilizaban en motocicletas. A esta cifra se suman más de 30.000 denuncias por extorsión a nivel nacional.

En una entrevista para América Noticias, Brenda Belleza, gerente del Observatorio, afirmó que “ocho de cada diez ataques a choferes fueron perpetrados por sujetos en moto lineal y con armas de fuego”. Esta modalidad se ha convertido en el método más utilizado por sicarios para ejecutar a sus objetivos en zonas urbanas.

Promedio de víctimas de la violencia

El informe detalla que, mientras entre enero y julio el promedio mensual de choferes asesinados era de cinco, en el último trimestre la cifra aumentó. En septiembre se reportaron 31 homicidios, el número más alto del año. Octubre cerró con 18 casos y, en los primeros días de noviembre, ya se registró una víctima más.

El 80% de estos atentados sigue un mismo patrón: interceptación desde una motocicleta y disparos a corta distancia. En la mayoría de los casos, las víctimas no habían recibido amenazas previas.

¿Dónde se registra mayor violencia?

La Fiscalía advierte que, en el país, se presenta una denuncia por extorsión cada 20 minutos. De mantenerse esta tendencia, las denuncias superarán las 30.000 antes de finalizar el año. Las regiones más afectadas son La Libertad, así como los distritos limeños de Los Olivos, Ate y Villa El Salvador, considerados focos del crimen organizado.

“Estamos viendo que las zonas críticas se concentran en Lima y el norte del país”, señaló Belleza, quien también alertó sobre la expansión del cobro de cupos a empresas de transporte. Las extorsiones, impuestas por organizaciones criminales, podrían llegar hasta S/15.000 por unidad de transporte en Lima y el Callao.

Por otro lado, los robos continúan siendo uno de los delitos más frecuentes. Hasta septiembre, se contabilizaron 40.125 denuncias por robo en todo el país. Las zonas con mayor incidencia se ubican en Lima Norte y Lima Sur, donde los asaltos a mano armada y el hurto de vehículos muestran un crecimiento sostenido.

