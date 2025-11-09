HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

La Fiscalía alerta que en el país se presenta una denuncia por extorsión cada 20 minutos, mientras los robos alcanzan 40.125 casos, siendo Lima Norte y Sur las zonas más afectadas.

La Fiscalía advierte que el número de asesinatos por extorsión podría aumentar antes de finalizar el año. Foto: Andina
La Fiscalía advierte que el número de asesinatos por extorsión podría aumentar antes de finalizar el año. Foto: Andina | Composición LR/Andina/Freepik

Según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se han registrado 56 homicidios de choferes en Lima Metropolitana y el Callao. La mayoría fue atacada por sicarios que se movilizaban en motocicletas. A esta cifra se suman más de 30.000 denuncias por extorsión a nivel nacional.

En una entrevista para América Noticias, Brenda Belleza, gerente del Observatorio, afirmó que “ocho de cada diez ataques a choferes fueron perpetrados por sujetos en moto lineal y con armas de fuego”. Esta modalidad se ha convertido en el método más utilizado por sicarios para ejecutar a sus objetivos en zonas urbanas.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

lr.pe

Promedio de víctimas de la violencia

El informe detalla que, mientras entre enero y julio el promedio mensual de choferes asesinados era de cinco, en el último trimestre la cifra aumentó. En septiembre se reportaron 31 homicidios, el número más alto del año. Octubre cerró con 18 casos y, en los primeros días de noviembre, ya se registró una víctima más.

El 80% de estos atentados sigue un mismo patrón: interceptación desde una motocicleta y disparos a corta distancia. En la mayoría de los casos, las víctimas no habían recibido amenazas previas.

PUEDES VER: Vecinos denuncian a fábrica de velas tras incendio en uno de sus almacenes en Cercado de Lima: "No queremos morir quemados"

lr.pe

¿Dónde se registra mayor violencia?

La Fiscalía advierte que, en el país, se presenta una denuncia por extorsión cada 20 minutos. De mantenerse esta tendencia, las denuncias superarán las 30.000 antes de finalizar el año. Las regiones más afectadas son La Libertad, así como los distritos limeños de Los Olivos, Ate y Villa El Salvador, considerados focos del crimen organizado.

“Estamos viendo que las zonas críticas se concentran en Lima y el norte del país”, señaló Belleza, quien también alertó sobre la expansión del cobro de cupos a empresas de transporte. Las extorsiones, impuestas por organizaciones criminales, podrían llegar hasta S/15.000 por unidad de transporte en Lima y el Callao.

Por otro lado, los robos continúan siendo uno de los delitos más frecuentes. Hasta septiembre, se contabilizaron 40.125 denuncias por robo en todo el país. Las zonas con mayor incidencia se ubican en Lima Norte y Lima Sur, donde los asaltos a mano armada y el hurto de vehículos muestran un crecimiento sostenido.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Llegó a Lima por el cumpleaños de su hija y habría sido asesinado por error dentro de su auto en SJM, según familiares

Llegó a Lima por el cumpleaños de su hija y habría sido asesinado por error dentro de su auto en SJM, según familiares

LEER MÁS
Atacan con 5 disparos a colegio en San Juan de Lurigancho: vigilante resulta herido y vecinos denuncian atentados desde hace 2 años

Atacan con 5 disparos a colegio en San Juan de Lurigancho: vigilante resulta herido y vecinos denuncian atentados desde hace 2 años

LEER MÁS
Atacan a bus de empresa ETUL4SA en Chorrillos a pocas horas del paro de transportistas

Atacan a bus de empresa ETUL4SA en Chorrillos a pocas horas del paro de transportistas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

LEER MÁS
Cae banda ‘Los feroces de Lima’ tras extorsionar a mototaxista con S/4.000 en Comas: uno de los delincuentes felicitó a policía por su captura

Cae banda ‘Los feroces de Lima’ tras extorsionar a mototaxista con S/4.000 en Comas: uno de los delincuentes felicitó a policía por su captura

LEER MÁS
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS
Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

LEER MÁS
Menor de 16 años lleva 10 días desaparecida tras subirse a mototaxi saliendo del colegio en Pachacámac: extorsionan a la madre con S/20.000 para devolverla

Menor de 16 años lleva 10 días desaparecida tras subirse a mototaxi saliendo del colegio en Pachacámac: extorsionan a la madre con S/20.000 para devolverla

LEER MÁS
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Sociedad

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Línea 1 del Metro de Lima aumenta frecuencia de trenes para reducir tiempo de espera en estaciones: ¿cuántas salidas adicionales ofrecerá?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025