HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte temblor magnitud 5,3 se sintió en Palpa, Ica
Fuerte temblor magnitud 5,3 se sintió en Palpa, Ica     Fuerte temblor magnitud 5,3 se sintió en Palpa, Ica     Fuerte temblor magnitud 5,3 se sintió en Palpa, Ica     
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     
EN VIVO

🔴 LAS 10 DEL DÍA con CÉSAR ROMERO | LR+ Noticias

Sociedad

Senamhi alerta lluvias, granizo y nieve de moderada a extrema intensidad en Lima y otras regiones

El Senamhi alertó sobre precipitaciones, ráfagas de viento y neblina en Lima. En la región andina y otros departamentos advirtió de fuertes descargas eléctricas.

Senamhi anunció que prevé la ocurrencia de episodios de lluvias de verano en la costa hasta el 13 de enero.
Senamhi anunció que prevé la ocurrencia de episodios de lluvias de verano en la costa hasta el 13 de enero. | Foto: composición LR/ X

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que en la región andina de Lima, Junín y otros departamentos se prevén precipitaciones (lluvia, granizo y nieve) de moderada a extrema intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El aviso N° 009-2026 es una alerta roja activa por las próximas 24 horas en las regiones de la costa, sierra y selva del Perú. Es decir, durará hasta el sábado 10 de enero hasta las 13:00 p. m.

TE RECOMENDAMOS

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Radiación UV con niveles altos y muy altos en Lima: Senamhi advierte cuáles son los distritos que se verán más afectados

lr.pe

Senamhi alerta de lluvia, granizo y nieve en Lima y regiones

Senamhi emite cada día un comunicado que advierte de los eventos meteorológicos que tendrán lugar en el Perú. Al respecto, dio a conocer que desde este viernes 9 de enero a partir de las 13:00 p. m. se prevén zonas afectadas por precipitaciones y fenómenos asociados como descargas eléctricas, vientos fuertes y granizo.

Lima, Junín, Áncash, La Libertad e Ica son los lugares donde principalmente se observarán lluvias de ligera a moderada intensidad. También diversas zonas de las regiones del país.

  • Costa: lluvias de ligera a moderada intensidad en horas de la noche/madrugada acompañadas de niebla o neblina.
  • Sierra: en la zona se prevén precipitaciones de moderada a extrema intensidad, principalmente en la sierra norte y centro. De acuerdo a Senamhi, estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante el día y a la noche. De la misma forma, se espera la ocurrencia de granizo en los lugares por encima de los 2800 m s. n. m., así como nevadas localizadas sobre los 3900 m s. n. m. en la sierra centro y sur.
  • Selva: la autoridad climática previó lluvias o chubascos de moderada a extrema intensidad en sectores de la selva norte y sur. Asimismo, estos eventos meteorológicos estarán acompañados por ráfagas de viento y descargas eléctricas.
Senamhi advirtió en su pronóstico que habría fuertes lluvias. Foto: X

Senamhi advirtió en su pronóstico que habría fuertes lluvias. Foto: X

Recomendaciones de Senamhi ante fuertes lluvias

De acuerdo a la página del Senamhi, durante las próximas horas se sugiere reprogramar actividades en áreas expuestas a las lluvias intensas. Asimismo, advierte proteger bienes para protegerlos de las precipitaciones y sus eventos asociados (granizo, descargas eléctricas, vientos fuertes y aniegos). Por otro lado, recuerda alistar la mochila de emergencia, organizarse con los vecinos y señalar rutas de evacuación.

Notas relacionadas
¿Por qué sonó la alarma de Sismate hoy en Perú? Todo sobre la alerta meteorológica de Senamhi

¿Por qué sonó la alarma de Sismate hoy en Perú? Todo sobre la alerta meteorológica de Senamhi

LEER MÁS
Radiación UV con niveles altos y muy altos en Lima: Senamhi advierte cuáles son los distritos que se verán más afectados

Radiación UV con niveles altos y muy altos en Lima: Senamhi advierte cuáles son los distritos que se verán más afectados

LEER MÁS
Lluvias de verano afectarán la costa peruana hasta el 13 de enero:Senamhi emite alerta en Lima y 6 regiones

Lluvias de verano afectarán la costa peruana hasta el 13 de enero:Senamhi emite alerta en Lima y 6 regiones

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,3 se sintió en Palpa, según IGP

Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,3 se sintió en Palpa, según IGP

LEER MÁS
Temblor HOY, 9 de enero, en Ica, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 9 de enero, en Ica, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
¿Por qué sonó la alarma de Sismate hoy en Perú? Todo sobre la alerta meteorológica de Senamhi

¿Por qué sonó la alarma de Sismate hoy en Perú? Todo sobre la alerta meteorológica de Senamhi

LEER MÁS
Alerta en Arequipa: Indeci advierte posibles explosiones de volcán Sabancaya que afectarían distritos del Colca y zonas cercanas

Alerta en Arequipa: Indeci advierte posibles explosiones de volcán Sabancaya que afectarían distritos del Colca y zonas cercanas

LEER MÁS
Indecopi impone sanción de S/13.420 a editorial Santillana por vender libros con errores graves en la impresión

Indecopi impone sanción de S/13.420 a editorial Santillana por vender libros con errores graves en la impresión

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Sociedad

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

¿Quieres estudiar en Hungría con todo pagado?: peruanos pueden acceder solo con estos requisitos en 2026

Metropolitano llegaría hasta el Callao: conoce la posible ruta y detalles de la propuesta del alcalde Pedro Spadaro

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025