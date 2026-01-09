Senamhi alerta lluvias, granizo y nieve de moderada a extrema intensidad en Lima y otras regiones

Senamhi anunció que prevé la ocurrencia de episodios de lluvias de verano en la costa hasta el 13 de enero. | Foto: composición LR/ X

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que en la región andina de Lima, Junín y otros departamentos se prevén precipitaciones (lluvia, granizo y nieve) de moderada a extrema intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El aviso N° 009-2026 es una alerta roja activa por las próximas 24 horas en las regiones de la costa, sierra y selva del Perú. Es decir, durará hasta el sábado 10 de enero hasta las 13:00 p. m.

Senamhi alerta de lluvia, granizo y nieve en Lima y regiones

Senamhi emite cada día un comunicado que advierte de los eventos meteorológicos que tendrán lugar en el Perú. Al respecto, dio a conocer que desde este viernes 9 de enero a partir de las 13:00 p. m. se prevén zonas afectadas por precipitaciones y fenómenos asociados como descargas eléctricas, vientos fuertes y granizo.

Lima, Junín, Áncash, La Libertad e Ica son los lugares donde principalmente se observarán lluvias de ligera a moderada intensidad. También diversas zonas de las regiones del país.

Costa: lluvias de ligera a moderada intensidad en horas de la noche/madrugada acompañadas de niebla o neblina.

Sierra: en la zona se prevén precipitaciones de moderada a extrema intensidad, principalmente en la sierra norte y centro. De acuerdo a Senamhi, estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante el día y a la noche. De la misma forma, se espera la ocurrencia de granizo en los lugares por encima de los 2800 m s. n. m., así como nevadas localizadas sobre los 3900 m s. n. m. en la sierra centro y sur.

Selva: la autoridad climática previó lluvias o chubascos de moderada a extrema intensidad en sectores de la selva norte y sur. Asimismo, estos eventos meteorológicos estarán acompañados por ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Recomendaciones de Senamhi ante fuertes lluvias

De acuerdo a la página del Senamhi, durante las próximas horas se sugiere reprogramar actividades en áreas expuestas a las lluvias intensas. Asimismo, advierte proteger bienes para protegerlos de las precipitaciones y sus eventos asociados (granizo, descargas eléctricas, vientos fuertes y aniegos). Por otro lado, recuerda alistar la mochila de emergencia, organizarse con los vecinos y señalar rutas de evacuación.