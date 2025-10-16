Un policía agredió a un manifestante que estaba en el suelo, pateándole la cabeza, y amenazó con dispararle a una mujer que se encontraba en la zona. | Foto: X

Un policía agredió a un manifestante que estaba en el suelo, pateándole la cabeza, y amenazó con dispararle a una mujer que se encontraba en la zona. | Foto: X

Durante la marcha del 15 de octubre contra el presidente José Jerí, se registraron diversos incidentes entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Uno de estos ocurrió cuando tres policías intervinieron una moto que transportaba a personas que, al parecer, se habían unido a la manifestación. En un video difundido en redes sociales, se observa a tres sujetos en el suelo. Uno de ellos fue golpeado por un policía, quien le dio una patada en la cabeza.

Segundos después, una mujer intentó intervenir para evitar los golpes que recibía el joven; sin embargo, el mismo agente la amenazó: “Sal, con***. Te voy a disparar”. En las imágenes, se observa a otro policía que golpea con su porra a uno de los manifestantes caídos, quien se encuentra totalmente indefenso, y lo reduce de forma violenta. Según la Defensoría del Pueblo, hasta el momento hay ocho personas detenidas y 102 personas heridas, entre civiles y efectivos policiales. La Fiscalía también confirmó el fallecimiento de un manifestante: Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Fiscalía inicia diligencias por el fallecimiento de Eduardo Ruiz durante manifestaciones contra José Jerí

A través de sus redes sociales, la Fiscalía señaló que iniciará diligencias urgentes para esclarecer los hechos tras el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sáenz, ocurrido en las inmediaciones de la Plaza Francia. El joven peruano murió luego de recibir un disparo de un arma de fuego. Testigos que estuvieron cerca del lugar señalaron que el responsable sería un agente de la Policía Nacional del Perú, quien habría apretado el gatillo.

A pesar de los intentos por trasladarlo al Hospital Arzobispo Loayza, en el camino no soportó el disparo que recibió en el tórax. El Ministerio Público comunicó que las diligencias estarán a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo. Ruiz se dedicaba al rap y era conocido en San Martín de Porres (SMP) con el nombre de “Trvko”.

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, minimizó este hecho y aseguró que el despliegue de la PNP fue pacífico, y que la policía nunca tuvo la intención de "matar a nadie", sino de proteger a los manifestantes. Asimismo, señaló que se habían "respetado los derechos humanos" y que no existía ningún costo político.