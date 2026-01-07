HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Sociedad

Estudia en Hungría con todo pagado: cómo obtener una de las 20 becas para peruanos, requisitos y fechas de postulación 2026

Hungría ha lanzado una convocatoria de becas universitarias para ciudadanos peruanos que deseen estudiar en Europa, ofreciendo 20 vacantes con financiamiento completo.

No hay una edad máxima para postular a la beca de la fundación Stipendium Hungaricum.
No hay una edad máxima para postular a la beca de la fundación Stipendium Hungaricum. | Foto: Andina/Stipendium Hungaricum/Pronabec/Composición LR

Hungría abrió una nueva convocatoria de becas universitarias dirigida a ciudadanos peruanos interesados en cursar estudios superiores en Europa con financiamiento integral. A través de un convenio con el Estado peruano, se han habilitado 20 vacantes para programas académicos en distintas áreas y niveles de formación, permitiendo acceder a universidades extranjeras sin asumir costos educativos ni de manutención.

Esta oportunidad se canaliza mediante el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación y forma parte de la Beca Stipendium Hungaricum. La convocatoria está orientada a egresados de educación secundaria y a personas que ya cuentan con estudios universitarios previos, ampliando el acceso a formación internacional bajo condiciones claramente definidas y con un plazo de postulación establecido.

Anuncio de Pronabec sobre la oferta para estudiar en Europa a través del Gobierno de Hungría. Foto: Instagram Pronabec

Anuncio de Pronabec sobre la oferta para estudiar en Europa a través del Gobierno de Hungría. Foto: Instagram Pronabec

¿Qué cubre la Beca Stipendium Hungaricum y qué beneficios reciben los estudiantes peruanos?

La Beca Stipendium Hungaricum ofrece una cobertura completa para los beneficiarios seleccionados. El financiamiento incluye el pago total de la matrícula universitaria durante todo el periodo de estudios, eliminando cualquier costo académico directo para el estudiante. Además, los becarios reciben una asignación económica mensual destinada a cubrir gastos básicos de manutención. A ello se suma el alojamiento en residencias universitarias administradas por las instituciones educativas o, en su defecto, un subsidio económico equivalente para vivienda.

El programa también incorpora un seguro médico durante toda la estadía académica en Hungría, garantizando la atención de salud de los estudiantes internacionales. Otro beneficio relevante es la entrega de una visa gratuita, la cual habilita a los becarios a realizar trabajos de medio tiempo mientras cursan sus estudios, conforme a la normativa vigente del país europeo.

Plazo de postulación a Hungría, universidades disponibles y cómo realizar el registro ante Pronabec

La postulación a la Beca Stipendium Hungaricum estará habilitada hasta el 15 de enero de 2026 a las 8:00 a. m. (hora peruana). El registro se realiza de manera virtual a través del portal oficial de Pronabec, donde se detallan los pasos, formularios y documentos requeridos.

Los postulantes pueden elegir programas académicos ofrecidos por más de 20 instituciones de educación superior en Hungría, abarcando diversas áreas del conocimiento. La selección del programa y la universidad forma parte del proceso de postulación y debe alinearse con el perfil académico del solicitante.

Para consultas específicas sobre esta convocatoria, Pronabec ha habilitado un canal de atención mediante correo electrónico institucional. Además, en su plataforma web se encuentra disponible información complementaria sobre becas de cooperación internacional, así como materiales informativos que orientan a los interesados durante cada etapa del proceso.

Quiénes pueden postular a las becas en Hungría: niveles de estudio, edad y requisitos académicos

La convocatoria está dirigida a ciudadanos peruanos que hayan culminado la educación escolar o que cuenten con un grado académico previo, según el nivel de estudios al que deseen postular. Pueden participar egresados de secundaria para programas de pregrado, así como bachilleres, licenciados o magísteres que aspiren a una maestría o doctorado.

No existe un límite máximo de edad para postular. Sin embargo, se permite la participación de personas desde los 17 años, siempre que cumplan 18 antes del 1 de septiembre de 2026, fecha prevista para el inicio de las clases. Esta condición debe acreditarse mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o pasaporte vigente.

Asimismo, es obligatorio demostrar el dominio del idioma inglés mediante un certificado oficial, considerando el nivel mínimo exigido por la universidad húngara seleccionada.

