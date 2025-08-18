HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Fuerte sismo de magnitud 5,1 remeció Arequipa hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,1 remeció Arequipa hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,1 remeció Arequipa hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,1 remeció Arequipa hoy     
Sociedad

Sujeto mata a balazos a mujer y hiere a otras dos, incluida una niña de 9 años, en restaurante del Callao

La balacera se dio cerca al mercado central del Callao. La Policía Nacional presume que se trataría de un ajuste de cuentas. 

El local se encuentra en la primera cuadra del jirón Cusco. Foto: Composición LR
El local se encuentra en la primera cuadra del jirón Cusco. Foto: Composición LR

En horas de la noche del domingo 17 de agosto, un sujeto mató a balazos a una mujer dentro de un restaurante América en el Callao. La víctima mortal fue identificada como Noemi Landa Vílchez, quien había estado cenando con otra fémina y una niña de 9 años, alcanzadas por los disparos, según testigos.

De acuerdo con informes policiales, una de las heridas responde al nombre de Rosario Berrios Vílchez, quien fue impactada por un proyectil en el abdomen. La menor de edad fue herida en la mano derecha. Las agraviadas fueron trasladadas al Hospital Daniel Álcides Carrión.

PUEDES VER: Camión con paltas sufre volcadura en Panamericana Sur y transeúntes se apropian del cargamento caído

lr.pe

Sujeto mata a balazos a mujer en restaurante del Callao

La balacera se dio en la primera cuadra del jirón Cusco, cerca al mercado central en el Callao. Meseros y clientes intentaron auxiliar a Landa, mientras exigían su inmediato traslado en un patrullero. No obstante, ya no presentaba signos vitales para cuando llegó al centro médico.

Agentes de la Policía Nacional del Perú se apersonaron al lugar para iniciar con las diligencias correspondientes y tipificaron el acto como caso de sicariato. En esa misma línea, la PNP presume que se trataría de un ajuste de cuentas, dado que, según los vecinos, otro miembro de la familia fue acribillado recientemente.

PUEDES VER: Capturan narcoavioneta boliviana en el Vraem y descubren pista de aterrizaje clandestina en Cusco

lr.pe

Callao: atacante huye y PNP realiza diligencias tras la balacera

El individuo, tras abrir fuego contra las víctimas, huyó rápidamente del local en un vehículo que lo esperaba en el exterior, según la Policía. Se informó que peritos de Criminalística encontraron cuatro casquillos de bala en la escena del crimen.

Además, las autoridades vienen revisando las cámaras de seguridad internas del inmueble y las de la municipalidad, ubicada en la intersección con la avenida Sáenz Peña. Hasta el momento, se desconoce la identidad del atacante. Mientras tanto, los residentes del lugar solicitan apoyo y resguardo policial.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
8 homicidios en las últimas 24 horas

8 homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Asesinato en el Callao: hombre muere tras ser baleado en calle Oxapampa; fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió

Asesinato en el Callao: hombre muere tras ser baleado en calle Oxapampa; fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió

LEER MÁS
Desvíos en Callao por obras en Ramal de la Línea 4: conoce las rutas alternas desde este 17 de agosto

Desvíos en Callao por obras en Ramal de la Línea 4: conoce las rutas alternas desde este 17 de agosto

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Testimonios sobre la vejez: “Vivo en este cuerpo que no es como era el mío”

Testimonios sobre la vejez: “Vivo en este cuerpo que no es como era el mío”

LEER MÁS
Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

LEER MÁS
Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 18 de agosto: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 18 de agosto: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Resultados de La Tinka EN VIVO, HOY, domingo 17 de agosto: revisa el pozo millonario, los últimos números ganadores y todos los premios

Resultados de La Tinka EN VIVO, HOY, domingo 17 de agosto: revisa el pozo millonario, los últimos números ganadores y todos los premios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sociedad

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota