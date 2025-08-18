En horas de la noche del domingo 17 de agosto, un sujeto mató a balazos a una mujer dentro de un restaurante América en el Callao. La víctima mortal fue identificada como Noemi Landa Vílchez, quien había estado cenando con otra fémina y una niña de 9 años, alcanzadas por los disparos, según testigos.

De acuerdo con informes policiales, una de las heridas responde al nombre de Rosario Berrios Vílchez, quien fue impactada por un proyectil en el abdomen. La menor de edad fue herida en la mano derecha. Las agraviadas fueron trasladadas al Hospital Daniel Álcides Carrión.

Sujeto mata a balazos a mujer en restaurante del Callao

La balacera se dio en la primera cuadra del jirón Cusco, cerca al mercado central en el Callao. Meseros y clientes intentaron auxiliar a Landa, mientras exigían su inmediato traslado en un patrullero. No obstante, ya no presentaba signos vitales para cuando llegó al centro médico.

Agentes de la Policía Nacional del Perú se apersonaron al lugar para iniciar con las diligencias correspondientes y tipificaron el acto como caso de sicariato. En esa misma línea, la PNP presume que se trataría de un ajuste de cuentas, dado que, según los vecinos, otro miembro de la familia fue acribillado recientemente.

Callao: atacante huye y PNP realiza diligencias tras la balacera

El individuo, tras abrir fuego contra las víctimas, huyó rápidamente del local en un vehículo que lo esperaba en el exterior, según la Policía. Se informó que peritos de Criminalística encontraron cuatro casquillos de bala en la escena del crimen.

Además, las autoridades vienen revisando las cámaras de seguridad internas del inmueble y las de la municipalidad, ubicada en la intersección con la avenida Sáenz Peña. Hasta el momento, se desconoce la identidad del atacante. Mientras tanto, los residentes del lugar solicitan apoyo y resguardo policial.

