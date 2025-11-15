HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

El atentado podría estar relacionado con una extorsión de una banda delictiva. Los agentes están recopilando pruebas y testimonios para dar con los responsables.

Asesinan a persona en Trujillo. Foto: Sergio Verde / La República
Asesinan a persona en Trujillo. Foto: Sergio Verde / La República | Sergio Verde / La República

Un ataque armado registrado por una cámara de seguridad el sábado 15 en la avenida Miraflores, en Trujillo, dejó un fallecido y dos heridos. El objetivo de los delincuentes fue el creador de contenido Christian Flores, conocido como "Tío Winner", quien acababa de llegar a un local comercial en su vehículo particular junto a su equipo de seguridad. Se desconoce la identidad de los atacantes, pero la policía ya investiga el caso.

La balacera se produjo en una zona altamente transitada, donde además se desarrollaba un evento en un colegio cercano llamado Ricardo Palma, lo que incrementó la preocupación entre los padres de familia y vecinos. Testigos informaron que se escucharon al menos siete disparos, los cuales impactaron contra la fachada y la ventana del inmueble.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Atentado con explosivos en vivienda de mineros en Trujillo deja 17 casas afectadas; es el segundo incidente en la zona

lr.pe

Víctimas y reacción de las autoridades

Producto del ataque, uno de los guardaespaldas del tiktoker falleció en el lugar, mientras que otra persona resultó herida y fue trasladada de emergencia a un establecimiento de salud. Flores habría recibido un impacto de bala, por lo que también fue atendido y llevado hasta la Divincri para que pueda dar sus declaraciones y descargos de lo sucedido.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron posteriormente para asegurar la escena, realizar el levantamiento del cuerpo y recabar evidencias que permitan establecer cómo ocurrió el atentado.

Sin embargo, residentes de la zona señalaron que la respuesta policial no fue inmediata. Sostuvieron que, ante la cercanía de un centro educativo y el flujo constante de personas, la demora generó mayor sensación de temor y de que los delincuentes armados vuelvan.

En el vídeo de seguridad se puede ver cómo dos sujetos armados llegaron a pie y los interceptaron. Sin mediar palabra y a quema ropa dispararon contra su objetivo. Posteriormente, estos sicarios escapan del lugar.

Investigación preliminar apunta a posible caso de extorsión

De acuerdo con información policial preliminar, una de las principales hipótesis del ataque estaría relacionada con un presunto caso de extorsión. Esta línea de investigación involucra a una banda delictiva que habría estado operando en la zona y que, aparentemente, habría tenido en la mira al tiktoker o a su entorno cercano.

Los agentes especializados en crimen organizado ya se encuentran recopilando testimonios, revisando cámaras de seguridad y realizando peritajes balísticos para identificar a los responsables.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Gerardo Chávez-Maza: “La envidia que se ha tenido a la obra de Gerardo Chávez ha sido evidente”

Gerardo Chávez-Maza: “La envidia que se ha tenido a la obra de Gerardo Chávez ha sido evidente”

LEER MÁS
Atentado con explosivos en vivienda de mineros en Trujillo deja 17 casas afectadas; es el segundo incidente en la zona

Atentado con explosivos en vivienda de mineros en Trujillo deja 17 casas afectadas; es el segundo incidente en la zona

LEER MÁS
Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en La Libertad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en La Libertad

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los artistas urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los artistas urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

LEER MÁS
Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

LEER MÁS
Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Sociedad

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025