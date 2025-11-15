Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

Asesinan a persona en Trujillo. Foto: Sergio Verde / La República | Sergio Verde / La República

Asesinan a persona en Trujillo. Foto: Sergio Verde / La República | Sergio Verde / La República

Un ataque armado registrado por una cámara de seguridad el sábado 15 en la avenida Miraflores, en Trujillo, dejó un fallecido y dos heridos. El objetivo de los delincuentes fue el creador de contenido Christian Flores, conocido como "Tío Winner", quien acababa de llegar a un local comercial en su vehículo particular junto a su equipo de seguridad. Se desconoce la identidad de los atacantes, pero la policía ya investiga el caso.

La balacera se produjo en una zona altamente transitada, donde además se desarrollaba un evento en un colegio cercano llamado Ricardo Palma, lo que incrementó la preocupación entre los padres de familia y vecinos. Testigos informaron que se escucharon al menos siete disparos, los cuales impactaron contra la fachada y la ventana del inmueble.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Víctimas y reacción de las autoridades

Producto del ataque, uno de los guardaespaldas del tiktoker falleció en el lugar, mientras que otra persona resultó herida y fue trasladada de emergencia a un establecimiento de salud. Flores habría recibido un impacto de bala, por lo que también fue atendido y llevado hasta la Divincri para que pueda dar sus declaraciones y descargos de lo sucedido.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron posteriormente para asegurar la escena, realizar el levantamiento del cuerpo y recabar evidencias que permitan establecer cómo ocurrió el atentado.

Sin embargo, residentes de la zona señalaron que la respuesta policial no fue inmediata. Sostuvieron que, ante la cercanía de un centro educativo y el flujo constante de personas, la demora generó mayor sensación de temor y de que los delincuentes armados vuelvan.

En el vídeo de seguridad se puede ver cómo dos sujetos armados llegaron a pie y los interceptaron. Sin mediar palabra y a quema ropa dispararon contra su objetivo. Posteriormente, estos sicarios escapan del lugar.

Investigación preliminar apunta a posible caso de extorsión

De acuerdo con información policial preliminar, una de las principales hipótesis del ataque estaría relacionada con un presunto caso de extorsión. Esta línea de investigación involucra a una banda delictiva que habría estado operando en la zona y que, aparentemente, habría tenido en la mira al tiktoker o a su entorno cercano.

Los agentes especializados en crimen organizado ya se encuentran recopilando testimonios, revisando cámaras de seguridad y realizando peritajes balísticos para identificar a los responsables.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.