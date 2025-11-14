HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre

Política

La cifra del dolor y el miedo: Lima y Callao suman 41 homicidios en estado de emergencia

Con la extorsión como el motor de la violencia parece que poco o nada a cambiado pese a las medidas decretadas por el gobierno para combatir la inseguridad. Y es que 21 días antes del estado de excepción se registraron 43 homicidios.

Los asesinatos continúan imparables en Lima y Callao. Foto: La República.
Los asesinatos continúan imparables en Lima y Callao. Foto: La República.

El número es frío y parece alarmante: 41. Pero encierra drama, dolor e incertidumbre. Es la cantidad de personas asesinadas en Lima y Callao desde el 22 de octubre al 11 de noviembre. Es decir, es esos 21 días de estado de emergencia poco a nada cambió pese a las medidas decretadas por el gobierno para combatir la inseguridad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los asesinatos no han logrado detenerse (aún faltan registros por actualizar), de acuerdo al Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La noche del lunes 27 de octubre, José Johnny Esqueche Ningles, conocido como ‘Brujito’, fue asesinado a balazos mientras trabajaba en un vehículo de la empresa de transporte Liventur. El ataque ocurrió en plena avenida Néstor Gambetta, Callao.

Tres días antes, la noche del viernes otro transportista identificado como Walter Leoncio Sandoval Castro, murió atacado a tiros, también en el Callao.

De los 41 homicidios 33 fueron causados por armas de fuego, esto es el 80.5%, afirma el analista de datos, Juan Carbajal.

PUEDES VER: Víctor Revoredo: “Vamos tras las finanzas y los cabecillas de las bandas criminales”

lr.pe

Una simple comparación expone lo escalofriante de las cifras de la capital: El experto señala que 21 días antes del estado de emergencia se registraron 43 casos de homicidios, 35 de los cuales fueron por armas de fuego (81.4%).

Carbajal manifestó en su cuenta de X que, en los distritos de San Martín de Porres, Ate, Puente Piedra, Villa el Salvador y Carabayllo se han registrado más homicidios durante el estado de emergencia: 25 casos (superior a los 16 sin el estado de emergencia), la gran mayoría causados con proyectil de arma de fuego esto es 23 (92%).

“Hay que precisar que en los registros del Sinadef, durante los primeros 21 días el estado de emergencia, existen 8 muertes violentas que de acuerdo al certificado de necropsia fueron ocasionadas por proyectil de arma de fuego pero que aparecen registradas como ‘ignoradas’, de las cuales 6 son de Lima y 2 del Callao, apunta Carbajal.

Desde hace tiempo aparece el clisé de comparar a Lima y Callao con Medellín, por su historia centrada en la década del 90, cuando esa ciudad colombiana era escenario de la guerra de los carteles en pleno auge de Pablo Escobar. Una vieja postal que nada tiene que ver con la ciudad limeña y la provincia constitucional de hoy.

Hace una semana el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dijo a la prensa: “En lo que va del año, en comparación al 2024 a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3%, tenemos registrado 2,118 homicidios. La extorsión ha crecido en un 18% a nivel nacional, 36% en Lima Metropolitana y 33% a nivel de la provincia constitucional del Callao".

PUEDES VER: El drama de vivir entre balas: desde Lima Metropolitana hasta el norte y el sur chico

lr.pe

Si la lupa se amplía un poco más allá se ve claramente el salto y el cambio que proporcionan las estadísticas. La violencia empezó a crecer cuando comenzaron a producirse fenómenos nuevos, que advertían que, con la violencia extrema como la extorsión, el sicariato y la trata de personas se pretendía dominar un mercado de drogas ya consolidado.

CIFRAS NEGRAS DE DENUNCIAS

Pero también hay otras cifras preocupantes. De acuerdo al último reporte del INEI (setiembre 2025), se estima que sólo el 19.1% de la población que fue víctima de algún hecho delictivo realizó la denuncia.

Es decir, afirma el ingeniero Juan Carbajal, el 80.1% no denunció siendo esto el subregistro o cifras negras de denuncias.

Explica que a nivel de Lima Metropolitana y del Callao sólo el 20.6% de la población que fue víctima de algún hecho delictivo realizó la denuncia. El 79.4% no denunció.

“El principal motivo por la cual la población que fue víctima de algún hecho delictivo y que no presentó la denuncia es porque considera que es una pérdida de tiempo: a nivel nacional el 44.7% y en Lima/Callao el 49.2%” analiza Carbajal.

 Según el reporte del INEI, hay un incremento en la proporción de denuncias registradas pasando de 16.8% a 19.1% a nivel nacional y de 17.8% a 20.6% en Lima/Callao.

“Sin embargo, la brecha aún es altísima en cuanto a la población que no denuncia por diferentes razones. La existencia de una cifra negra de denuncias elevada es un obstáculo importante para el diseño de políticas públicas efectivas en materia de seguridad, ya que las decisiones se basarían en ‘datos oficiales’ incompletos”.

Notas relacionadas
Chuquitanta, el terreno de Lima Norte tomado por el crimen organizado: 6 asesinatos en menos de un mes

Chuquitanta, el terreno de Lima Norte tomado por el crimen organizado: 6 asesinatos en menos de un mes

LEER MÁS
Apuñalamiento múltiple en tren del Reino Unido deja diez heridos en plena crisis por ataques con arma blanca

Apuñalamiento múltiple en tren del Reino Unido deja diez heridos en plena crisis por ataques con arma blanca

LEER MÁS
Le quitaron la vida por error: padre de familia fue atacado cuando recogía a sus hijas del colegio en Trujillo

Le quitaron la vida por error: padre de familia fue atacado cuando recogía a sus hijas del colegio en Trujillo

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza iba a ser detenida si ingresaba al Ministerio Público

Delia Espinoza iba a ser detenida si ingresaba al Ministerio Público

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

LEER MÁS
Christian Cueva postularía como diputado en las Elecciones 2026 con el partido de Fiorella Molinelli

Christian Cueva postularía como diputado en las Elecciones 2026 con el partido de Fiorella Molinelli

LEER MÁS
Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

LEER MÁS
Pedro Castillo puede postular al Senado hasta no tener una condena en su contra o estar inhabilitado

Pedro Castillo puede postular al Senado hasta no tener una condena en su contra o estar inhabilitado

LEER MÁS
Delia Espinoza desiste y anuncia que no se presentará en el Ministerio Público: "Por respeto a la institución y los fiscales"

Delia Espinoza desiste y anuncia que no se presentará en el Ministerio Público: "Por respeto a la institución y los fiscales"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025