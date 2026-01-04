Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

El costo del DNI para los menores es de S/16 y los adultos a S/30. | Difusión

El costo del DNI para los menores es de S/16 y los adultos a S/30. | Difusión

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega de más de 627.000 DNI gratuitos dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad. La medida beneficiará a ciudadanos que viven en zonas fronterizas, comunidades altoandinas, adultos mayores de 70 años y recién nacidos, informó el vocero institucional Jorge Puch Pardo-Figueroa.

En el caso de los bebés, más de 400.000 recién nacidos recibirán por primera vez y sin costo alguno el DNI electrónico 3.0, trámite que se realizará a través de las oficinas registrales auxiliares, donde también se expedirá el acta de nacimiento. La gratuidad del documento electrónico también alcanzará a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo General de Bomberos.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Cuándo se realizará el trámite?

Reniec informó que entre el 2 de enero y el 12 de abril se desarrollará una campaña para que ciudadanos adultos y menores de edad puedan tramitar el DNI electrónico a tarifas reducidas. El costo será de 16 soles para menores de edad, mientras que los adultos deberán pagar 30 soles. Quienes estén próximos a cumplir 18 años también accederán al trámite por 16 soles.

El vocero destacó que el DNI electrónico cuenta con altos estándares de seguridad, como un chip criptográfico y otros elementos que permiten verificar la identidad del ciudadano, lo que lo convierte en un documento de difícil falsificación.

PUEDES VER: Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

Para realizar el trámite, los usuarios pueden efectuar el pago mediante la plataforma págalo.pe, agentes del Banco de la Nación, el aplicativo Yape del BCP o a través del portal web de Reniec, donde también se puede descargar la aplicación móvil “DNI biofacial”. Reniec reiteró que el DNI azul mantiene plena vigencia no solo para votar, sino también para identificarse y realizar trámites financieros y administrativos, incluidos los comicios programados para el 12 de abril de 2026.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.