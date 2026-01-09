Indeci alerta explosión del Volcán Sabancaya en la provincia de Caylloma, Arequipa

A través de una alerta de celular, el Indeci alertó sobre la explosión del Volcán Sabancaya con emisión de cenizas en la provincia de Caylloma, en el departamento de Arequipa. Las áreas de posible afectación serían los distritos de Huambo, Cabanaconde, Tapay y centros poblados, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Entre las recomendaciones se encuentran mantenerse informado sobre la evolución de la actividad volcánica. Señaló que si uno se expone a la ceniza, es mejor cubrirse la nariz, boca, ojos y limpiar con agua.

¿A qué hora se emitió la alerta?

La alerta se emitió este viernes 9 de enero a las 3:48 p.m. El IGP señaló que las autoridades e instituciones competentes realicen una evaluación permanente del impacto de las cenizas en el agua, suelo, aire y salud de las personas.

La institución señala que las emisiones son de oeste y noroeste. Para mayor información, puedes consultar las alertas, reportes y boletines vulcanológicos desde la web del Centro Vulcanológico Nacional (Cenvul), el servicio del Estado para la vigilancia volcánica y alerta de erupciones volcánicas.