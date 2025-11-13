El Sindicato Nacional de Trabajadores CAS de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Sicasmigra) anunció el inicio de una huelga nacional indefinida desde el jueves 27 de noviembre, en todas las sedes del país. La medida, según el comunicado oficial, responde a lo que consideran una vulneración constante de sus derechos laborales, al incumplimiento de convenios colectivos firmados y a la “falta de voluntad política” para atender sus demandas.

El gremio cuestiona la inacción del Congreso respecto a dos proyectos de ley —el N.º 7368/2023-CR y el N.º 10625/2024-CR— que proponen el cambio del régimen CAS al Decreto Legislativo N.º 728, lo cual permitiría a los trabajadores acceder a estabilidad laboral y mejoras contractuales.

Ambos documentos, presentados por los congresistas Waldemar Cerrón e Isabel Cortez, buscan erradicar lo que los trabajadores califican como “discriminación laboral” dentro de la institución migratoria.

Plantón frente al Congreso el día 17 de setiembre. Créditos: Sicasmigra

Consecuencias de la huelga indefinida

Yasser Boluarte, secretario general del sindicato, advirtió que unas 800 personas afiliadas al sindicato en Tumbes, Trujillo, Pucallpa, Lima, Arequipa, Cusco y Tacna acatarán la medida. Asimismo, aseguró que Migraciones cuenta con alrededor de 1.700 trabajadores, y que sindicatos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aerolíneas y gremios portuarios también se unirían en una acción conjunta.

Comunicado del sindicato de trabajadores de MIgraciones. Créditos: Sicasmigra



“Se paralizarán los controles migratorios en Jorge Chávez, en el Callao y en puntos fronterizos como Tumbes, Tacna, Puno, Puerto Maldonado y otros. Si dejamos de operar solo diez minutos, el país lo sentirá. Viene la final de la Conmebol en Lima y esto afectará directamente el flujo internacional”, advirtió.

Por otro lado, la paralización también afectará directamente la atención en las oficinas de Migraciones a nivel nacional. Durante los días que dure la huelga indefinida, no se emitirán pasaportes ni se procesarán trámites de calidad migratoria —como cambios de residencia, carné de extranjería, prórrogas y regularizaciones—. Tampoco se atenderán permisos especiales ni gestiones vinculadas al registro de visas diplomáticas. Esto implicará la suspensión de servicios esenciales para ciudadanos peruanos y extranjeros.

Según explicó el secretario general de Sicasmigra, esto incluye la atención al público en Lima y todas las sedes regionales, afectando tanto a quienes necesitan salir del país como a quienes buscan regularizar su situación migratoria.

Secretario general del Sicasmigra responde

Además del reclamo por el cambio de régimen, el sindicato denuncia que los acuerdos firmados en la negociación colectiva de 2023 —que incluían mejoras salariales y beneficios económicos— no fueron implementados. Entre los beneficios exigidos figuran bonos por quinquenio, Día del Trabajador, capacitaciones, reconocimientos semestrales, apoyo a estudios de hijas e hijos y bonificaciones por labor en zonas alejadas.

En conversación con La República, el secretario general sostuvo que esta huelga representa un punto de quiebre tras años de abusos e indiferencia institucional. “Nosotros hemos tenido paciencia. Agotamos los canales de diálogo, pero ya basta. Desde hace años, se incumplen sistemáticamente los convenios colectivos, y a eso se suma el abandono del Congreso frente a nuestros proyectos de ley”, afirmó.

Sobre el trasfondo político, Boluarte criticó que la gestión del actual superintendente nacional de Migraciones, Armando García Chunga, continúa sin atender el pliego de reclamos. “Ese señor debió salir hace rato. No respalda el proyecto del Decreto Legislativo 728, sino que promueve Servir (Autoridad Nacional del Servicio Civil), lo cual atenta contra los derechos de los trabajadores”, declaró.

Carta a Fernando Rospigliosi. Créditos: Sicasmigra

Por otro lado, acusó a la Mesa Directiva del Congreso, encabezada por Fernando Rospigliosi, de postergar injustificadamente el debate de los proyectos de ley que beneficiarían al personal, mientras —según indicó— se favorece a otros gremios como los de SUNARP y del Poder Judicial “por el mismo pedido”. “A ellos les aprobaron todo en un mes. ¿Por qué a nosotros no?”, cuestionó.

¿Peligra huelga de trabajadores?

En 2024, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró improcedente la huelga, alegando que no cumple con los requisitos legales y que representa un riesgo para el control migratorio.

Esta decisión fue formalizada mediante la Resolución Directoral General N.º 000189-2024-MTPE/2/14. A pesar de este antecedente, el sindicato reafirmó su decisión de continuar con la medida, argumentando que ya presentó la documentación dentro de los plazos establecidos.

Migraciones, por su parte, aseguró estar dispuesta al diálogo. En ocasiones anteriores, la entidad expresó que asistirá a reuniones extraproceso en el MTPE para encontrar una salida consensuada. Sin embargo, una fuente de la institución —que pidió mantenerse en el anonimato— indicó a este medio que la declaratoria de ilegalidad por parte del ministerio podría invalidar la paralización.

La huelga nacional indefinida comenzará a la medianoche del 27 de noviembre, salvo que el Ejecutivo o el Congreso den una respuesta concreta a los reclamos. Las y los trabajadores insisten en que no se trata solo de sueldos, sino del respeto a sus derechos fundamentales y condiciones laborales dignas.

