Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí, sino no sabían"

El coronel PNP José Manuel Cruz Chamba aseguró que fue la institución peruana quien le brindó la ubicación de 'El Monstruo' a la Policía paraguaya.

PNP asegura que ellos brindaron la ubicación de 'El Monstruo' a la Policía paraguaya. Foto: composición LR
PNP asegura que ellos brindaron la ubicación de 'El Monstruo' a la Policía paraguaya. Foto: composición LR

El coronel PNP José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado  (DIVINCCO), sostuvo que fue él quien consiguió la dirección IP de Erick Moreno Hernández, alías 'El Monstruo', y que fue gracias a la Policía peruana que la Policía paraguaya conoció su paradero y logró su captura.

"Quien habla obtiene la dirección IP y se la transmito a la Policía paraguaya. Señores, nosotros hemos sido la luz y han tenido que consolidar (...) La Policía peruana le ha comunicado a la Policía paraguaya le ha comunicado que él estaba ahí, si no no sabían", precisó.

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Agrego que todo lo que está afirmando estará documentado con evidencias. Así mismo, precisó que fue la PNP quien entregó a 'El Monstruo' sin dinero y sin ningún bien.

'El Monstruo' aseguró que la PNP era su aliada

La razón principal por la que Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) era su aliada para permanecer prófugo radica en las acusaciones de corrupción y filtración de información dentro de la institución.

Tras su captura en Paraguay, 'El Monstruo' declaró que la corrupción era un problema en su país y que tenía enemigos que estaban "arreglados" con la policía. Esta versión fue respaldada por reportes periodísticos y declaraciones de exfuncionarios, quienes señalaron que la red criminal de Moreno tenía agentes policiales infiltrados (se mencionó una cifra de hasta 15) que supuestamente le proveían información clave, le alertaban sobre operativos e incluso frustraban intentos de detención, permitiéndole estar siempre "un paso adelante" de las autoridades y mantenerse en la clandestinidad por tanto tiempo.

