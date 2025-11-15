HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

PUCP expresa preocupación por "inusual despliegue" de efectivos PNP y FF.AA. alrededor de su campus

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) denuncia un despliegue sostenido de personal policial y militar en los alrededores de su sede y aclara que no ha habido intervención ni solicitud de identificación a estudiantes dentro del campus.

En redes sociales diversos usuarios y estudiantes de la PUCP denunciaron la presencia de efectivos PNP y FF.AA. alrededor del campus. Foto: difusión
En redes sociales diversos usuarios y estudiantes de la PUCP denunciaron la presencia de efectivos PNP y FF.AA. alrededor del campus. Foto: difusión

La PUCP expresó su preocupación por el “despliegue sostenido” de agentes de la PNP y miembros de las FF.AA. que, en los últimos días, se han mantenido alrededor de su campus en Lima. La universidad aseguró que este panorama resulta inusual y que viene siendo observado con atención por sus autoridades.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En un comunicado difundido este sábado, la Pontificia Universidad Católica del Perú aclaró que no ha sido intervenida por la Policía ni por ninguna otra autoridad. También precisó que no se ha solicitado la identificación de estudiantes dentro de las instalaciones, práctica que —destacó— sería incompatible con la autonomía universitaria garantizada por la Constitución.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Marcha de la Generación Z este 14 de noviembre: ciudadanos de Cusco marchan por principales avenidas

lr.pe

La institución explicó que las imágenes difundidas en redes sociales corresponden a siete efectivos que pidieron usar los servicios higiénicos. Ese ingreso fue autorizado de manera limitada y supervisada. Asimismo, puntualizó que, por acuerdos previos, personal policial puede acceder al área bancaria para labores de resguardo.

La PUCP afirmó que, tras revisar sus cámaras de seguridad, confirmó que ningún agente del orden solicitó documentos a estudiantes o trabajadores. No obstante, remarcó que la presencia persistente de fuerzas policiales y militares en los alrededores del campus genera preocupación entre la comunidad académica.

PUEDES VER: Marcha del 14N: Generación Z y sindicatos salieron a las calles en Lima y regiones

lr.pe

PUCP continuará con monitoreando situación en protección a los alumnos, docentes y personal administrativo

La PUCP señaló que, aunque respeta el estado de emergencia vigente en Lima, el despliegue continuo de la Policía y las Fuerzas Armadas alrededor del campus durante los últimos días resulta atípico. Por ello, informó que viene siguiendo el tema con preocupación.

El comunicado subraya que el campus debe ser un espacio seguro para estudiantes, docentes y trabajadores. En ese marco, la PUCP indicó que corresponde a las fuerzas del orden garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, incluso en contextos de emergencia.

La institución reiteró su compromiso con la protección de su comunidad y aseguró que continuará monitoreando la situación en los alrededores del campus mientras la presencia policial y militar se mantenga.

Notas relacionadas
Marcha de la Generación Z este 14 de noviembre: ciudadanos de Cusco marchan por principales avenidas

Marcha de la Generación Z este 14 de noviembre: ciudadanos de Cusco marchan por principales avenidas

LEER MÁS
Marcha del 14N: Generación Z y sindicatos salieron a las calles en Lima y regiones

Marcha del 14N: Generación Z y sindicatos salieron a las calles en Lima y regiones

LEER MÁS
Marcha del 14 de noviembre contra el Congreso: Generación Z detalla sus demandas y quiénes participarán del paro

Marcha del 14 de noviembre contra el Congreso: Generación Z detalla sus demandas y quiénes participarán del paro

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Se frustra golpe en el Ministerio Público: Tomás Gálvez se mantendrá solo como fiscal de la Nación interino

Se frustra golpe en el Ministerio Público: Tomás Gálvez se mantendrá solo como fiscal de la Nación interino

LEER MÁS
Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov “fantasma” para la PNP

Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov “fantasma” para la PNP

LEER MÁS
Protestas y fuerte resguardo policial marcan visita de José Jerí a Junín

Protestas y fuerte resguardo policial marcan visita de José Jerí a Junín

LEER MÁS
“Se les acabó la ‘fiesta’ a los extorsionadores”, afirma el coronel Revoredo

“Se les acabó la ‘fiesta’ a los extorsionadores”, afirma el coronel Revoredo

LEER MÁS
Dina Boluarte, López Aliaga y Keiko Fujimori se unen en cacería contra las ONG

Dina Boluarte, López Aliaga y Keiko Fujimori se unen en cacería contra las ONG

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025