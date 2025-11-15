PUCP expresa preocupación por "inusual despliegue" de efectivos PNP y FF.AA. alrededor de su campus

En redes sociales diversos usuarios y estudiantes de la PUCP denunciaron la presencia de efectivos PNP y FF.AA. alrededor del campus. Foto: difusión

En redes sociales diversos usuarios y estudiantes de la PUCP denunciaron la presencia de efectivos PNP y FF.AA. alrededor del campus. Foto: difusión

La PUCP expresó su preocupación por el “despliegue sostenido” de agentes de la PNP y miembros de las FF.AA. que, en los últimos días, se han mantenido alrededor de su campus en Lima. La universidad aseguró que este panorama resulta inusual y que viene siendo observado con atención por sus autoridades.

En un comunicado difundido este sábado, la Pontificia Universidad Católica del Perú aclaró que no ha sido intervenida por la Policía ni por ninguna otra autoridad. También precisó que no se ha solicitado la identificación de estudiantes dentro de las instalaciones, práctica que —destacó— sería incompatible con la autonomía universitaria garantizada por la Constitución.

La institución explicó que las imágenes difundidas en redes sociales corresponden a siete efectivos que pidieron usar los servicios higiénicos. Ese ingreso fue autorizado de manera limitada y supervisada. Asimismo, puntualizó que, por acuerdos previos, personal policial puede acceder al área bancaria para labores de resguardo.

La PUCP afirmó que, tras revisar sus cámaras de seguridad, confirmó que ningún agente del orden solicitó documentos a estudiantes o trabajadores. No obstante, remarcó que la presencia persistente de fuerzas policiales y militares en los alrededores del campus genera preocupación entre la comunidad académica.

PUCP continuará con monitoreando situación en protección a los alumnos, docentes y personal administrativo

La PUCP señaló que, aunque respeta el estado de emergencia vigente en Lima, el despliegue continuo de la Policía y las Fuerzas Armadas alrededor del campus durante los últimos días resulta atípico. Por ello, informó que viene siguiendo el tema con preocupación.

El comunicado subraya que el campus debe ser un espacio seguro para estudiantes, docentes y trabajadores. En ese marco, la PUCP indicó que corresponde a las fuerzas del orden garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, incluso en contextos de emergencia.

La institución reiteró su compromiso con la protección de su comunidad y aseguró que continuará monitoreando la situación en los alrededores del campus mientras la presencia policial y militar se mantenga.