Cae alias 'Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas
Miguel Marín era uno de los principales rivales del también detenido por la Policía Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.
Tras una operación conjunta entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la División contra la Ciberdelincuencia de Madrid, fue capturado en España Miguel Ángel Marín Morón, alias 'Negro Marín', acusado de integrar la organización criminal Los Sanguinarios de la Construcción.
La detención se efectuó luego de que la Interpol emitiera una alerta roja internacional por los delitos de sicariato, extorsión, organización criminal y lesiones graves, según informó la PNP. También se le atribuyen asesinatos vinculados a disputas por el control del cobro de cupos en diversos gremios, principalmente en Lima Norte.
Secuaz de ‘El Jorobado’
Miguel Marín es calificado como uno de los cabecillas criminales en Lima y Callao. Su accionar se concentraba en centros comerciales como Gamarra, Unicachi y Las Malvinas, donde habría extorsionado a empresarios, artistas, comerciantes y transportistas.
La Policía lo señala como uno de los principales colaboradores de Adam Lucano Cotrina, alias 'El Jorobado', líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, que cumple 15 años de prisión, pero que, según las investigaciones, sigue coordinando extorsiones desde el penal Ancón 1. Ambos son acusados de formar una red criminal que amenazaba y exigía pagos de cupos a empresas de transporte y construcción civil en Lima Norte.
Comunicado sobre la captura de Miguel Ángel Marín Morón. Fuente: Mininter
Rivalidad con 'El Monstruo'
Además, también figuraba como uno de los rivales directos de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', capturado en Paraguay en septiembre pasado. “Me fui del país porque mis enemigos me querían matar, como 'El Jorobado' y 'Loco Joe'”, declaró Moreno Hernández tras su detención.
