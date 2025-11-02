La empresa de transporte público confirmó que es la tercera vez que reciben amenazas extorsivas. | Composición LR

La empresa de transporte público confirmó que es la tercera vez que reciben amenazas extorsivas. | Composición LR

Durante la madrugada del domingo 2 de noviembre, un grupo de extorsionadores disparó al menos cuatro veces contra el frontis del local de la empresa de transporte HRE Express, ubicada en Ventanilla, Callao. Los atacantes dejaron una carta amenazante firmada por la banda criminal autodenominada Los Malditos de Gambetta.

El ataque se registró en el terminal de la empresa, donde los proyectiles impactaron en el portón y las paredes del establecimiento. La zona fue acordonada de inmediato por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y reforzada con la presencia de las Fuerzas Armadas.

Amenazan a conductores de la empresa de transporte HRE Express

El mensaje extorsivo advertía que, de no acceder a los pagos exigidos, los delincuentes atentarían contra la vida de uno de los conductores. “La próxima vez habrá un muerto”, se lee en la nota dejada por los extorsionadores, informó el programa El Dominical de Panamericana.

De acuerdo con el parte policial, la empresa de transporte HRE Express, que opera rutas desde Ventanilla hasta Chorrillos, ya habría recibido amenazas previas por presuntas organizaciones dedicadas a la extorsión.

Paro de transportistas

Empresas de transporte público del Callao, Ventanilla y Mi Perú anunciaron la realización de un paro preventivo para el lunes 3 de noviembre, en protesta por la creciente inseguridad que afecta a los conductores y empresas del sector en la región.

Asimismo, el martes 4 de noviembre se llevará a cabo un paro nacional de 24 horas, convocado por diferentes gremios de transportistas de diversas regiones del país.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

