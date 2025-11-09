HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Primer mes de gestión de José Jerí: sigue la inseguridad y medidas son ineficaces

En el actual Gobierno, el Sinadef ha registrado 129 homicidios a nivel nacional. En tanto, en Lima se han reportado 55 asesinatos. Especialistas aseguran que el estado de emergencia en Lima y Callao no es efectivo para frenar la criminalidad.


el crimen avanza. José Jerí no hace la diferencia, respecto al gobierno de Boluarte. Prevalece la imagen, el efecto, pero no se observa estrategia de gobierno. Foto: LR
el crimen avanza. José Jerí no hace la diferencia, respecto al gobierno de Boluarte. Prevalece la imagen, el efecto, pero no se observa estrategia de gobierno. Foto: LR

Durante el primer mes de José Jerí como presidente, nada parece cambiar en el país y continúa el aumento de la criminalidad, especialmente en Lima y Callao, que se hallan en estado de emergencia. Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), solamente en octubre se registró 129 homicidios a nivel nacional. Y entre enero y octubre, se han reportado 23.213 casos de extorsión.

A pesar de la iniciativa de Jerí, quien ha liderado algunos operativos junto a la Policía y ha realizado visitas a penales, además de mantenerse activo en las redes sociales, parece ser insuficiente para combatir a las organizaciones criminales.

PUEDES VER: López Aliaga reparte enchiladas, tacos y tortellini a damnificados por las lluvias en Lima

Pues bien, desde la implementación del estado de emergencia se han registrado 21 homicidios en estas dos regiones, de los cuales 18 ocurrieron en Lima y tres en el Callao.

Y a nivel nacional, la cifra de asesinatos siguen incrementando. Según el analista de datos Juan Carbajal, hasta el 4 de noviembre de 2025 se han reportado 1.895 homicidios en el país.

Y siguiendo su análisis, los días más trágicos del pasado mes fueron el domingo 12 de octubre y el viernes 31, cuando se registraron 12 y 11 asesinatos, respectivamente.

Regiones golpeadas

Y las regiones más afectadas por la serie de crímenes de octubre (129) son Lima, con 55 homicidios. Le siguen La Libertad con 19 casos, y otras como Ica, Madre de Dios y Piura, que acumulan 7 homicidios cada una.

“Ningún día con cero homicidios. A nivel nacional, durante el primer mes del gobierno de Jerí, Lima (39 homicidios) y Huaura (10 homicidios) lideran las provincias con mayor cantidad de asesinatos, la mayoría de los cuales fueron perpetrados con proyectil de arma de fuego, representando entre el 80% y 90% de casos”, dice Carbajal.

También las extorsiones

En cuanto a las extorsiones, el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) ha reportado un total de 23.213 casos entre enero y octubre de 2025, lo que representa un incremento del 27.4% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 18.215 casos.

En cuanto a Lima Metropolitana y el Callao, las denuncias por extorsión han experimentado incrementos de 49.8% y 45.6% , en comparación con el mismo periodo de 2024.

“Se ha observado que 9 regiones del país presentan un mayor registro de denuncias por extorsión en lo que va del año 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. Estas regiones son Junín, Pasco, Huánuco, Moquegua, Lambayeque. Asi como Lima Provincias, Loreto, Arequipa, Ica y Apurímac”, detalla.

PUEDES VER: Martín Vizcarra fuera de las elecciones 2026: ONPE elimina su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Más investigación

Para Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, no hay necesidad de un estado de emergencia para controlar la extorsión que se maneja desde los penales. Menciona que lo que realmente se requiere es más investigación criminal y tener muy bien mapeadas a las organizaciones delictivas que están involucradas en este tipo de negocios ilícitos.

Explica que esta medida no será efectiva para detener las extorsiones y los cobros de cupos debido a que la amenaza y la cobranza se gestionan por las redes sociales como WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram.

“El gota a gota tampoco se frena con un estado de emergencia. La gente tiene que trabajar y los mercados necesitan juntar el dinero para poder pagar el préstamo que han solicitado. La forma de combatir el gota a gota es a través de una norma que regule las tasas de interés por parte del sector financiero formal. Eso le corresponde al Congreso de la República. El estado de emergencia no funciona para eso”, sostiene.

Mapas delictivos

Sobre este tema, el exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, señala que entre los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte se han decretado 16 estados de emergencia; no obstante, no fueron efectivos para frenar la criminalidad.

Explica que, según lo establecido, la Policía Nacional debe determinar las zonas de intervención con base en información de inteligencia, mapas delictivos y otros indicadores.

Sin embargo, precisa que ya han transcurrido varios días desde la declaración de esta nueva medida de excepción y aún no se han definido dichas áreas de acción.

Asimismo, sostiene que en Las Malvinas la policía intervino puestos donde se venden celulares robados, pero resaltó que ese tipo de operativos se realizan de manera habitual y no requieren de un estado de emergencia para llevarlos a cabo. “Para enfrentar a las bandas criminales se necesita otro tipo de estrategias”.

No presentan balance

En este contexto, se esperaba que el presidente José Jerí presentara el 28 de octubre un balance detallado sobre las acciones ejecutadas en Lima y Callao. Sin embargo, no ofreció ninguna declaración al respecto. Solo la Policía actualizó la cifra de homicidios.

