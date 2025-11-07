Las autoridades mantienen el caso en investigación para identificar al responsable y esclarecer el móvil del crimen. Foto: Composición LR

Las autoridades mantienen el caso en investigación para identificar al responsable y esclarecer el móvil del crimen. Foto: Composición LR

Manuel Alejandro Chirinos Caballero (38) llegó a Lima para celebrar el cumpleaños de su menor hija, con quien compartía varios momentos en sus redes sociales. Sin embargo, días después fue asesinado a bordo de su automóvil por un sicario que disparó hasta en 10 ocasiones contra la víctima en el distrito de San Juan de Miraflores.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona conocida como Laderas de Villa, lo cual sirvió de evidencia para las autoridades. Al respecto, los familiares y amigos de Manuel consideran que todo se trató de un error, ya que él nunca había tenido problemas con nadie ni tampoco había sido extorsionado.

Padre es asesinado dentro de su vehículo en SJM

De acuerdo con la información de la Policía Nacional del Perú, Manuel Alejandro Chirinos trabajaba como el encargado de una obra en Tumbes. El día del asesinato, las cámaras captaron que el hombre había sido interceptado dentro de su vehículo en Laderas de Villa cuando conversaba con un vigilante antes de retirarse del lugar.

El sicario vestía una gorra y polera negra. Además, fingió estar desorientado para no levantar sospechas, ya que instantes después abrió fuego contra la camioneta donde se encontraba el hombre. Durante su huida, el atacante disparó hacia la calle por donde escapó el vigilante que acompañaba a la víctima. Vecinos intentaron auxiliar a Chirinos y lo trasladaron al hospital María Auxiliadora, sin embargo, falleció minutos después del ataque.

Se trataría de un error

Familiares y allegados a Manuel Chirinos aseguraron que él nunca tuvo problemas con delincuentes y que tampoco era extorsionado. Por ello, consideran que el ataque del sicario habría sido un error. "Era buen muchacho, tenía un buen trabajo", "No tenía problemas con nadie, era tranquilo", señalaron personas cercanas a la víctima.

Cabe precisar que Chirinos acostumbraba compartir sus momentos familiares junto a su esposa e hija en sus redes sociales. La División de Homicidios de la PNP está a cargo de las investigaciones, quienes identificarán al responsable y determinarán el móvil del crimen.

