HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez
Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     
Sociedad

Llegó a Lima por el cumpleaños de su hija y habría sido asesinado por error dentro de su auto en SJM, según familiares

Familiares y allegados consideran que el crimen fue un error, ya que señalan que la víctima no tuvo problemas con delincuentes en San Juan de Miraflores.

Las autoridades mantienen el caso en investigación para identificar al responsable y esclarecer el móvil del crimen. Foto: Composición LR
Las autoridades mantienen el caso en investigación para identificar al responsable y esclarecer el móvil del crimen. Foto: Composición LR

Manuel Alejandro Chirinos Caballero (38) llegó a Lima para celebrar el cumpleaños de su menor hija, con quien compartía varios momentos en sus redes sociales. Sin embargo, días después fue asesinado a bordo de su automóvil por un sicario que disparó hasta en 10 ocasiones contra la víctima en el distrito de San Juan de Miraflores.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona conocida como Laderas de Villa, lo cual sirvió de evidencia para las autoridades. Al respecto, los familiares y amigos de Manuel consideran que todo se trató de un error, ya que él nunca había tenido problemas con nadie ni tampoco había sido extorsionado.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Madre de ‘Maldito Cris’ acusa sin pruebas a coronel Víctor Revoredo de ofrecer dinero a cambio de información sobre Wanda del Valle

lr.pe

Padre es asesinado dentro de su vehículo en SJM

De acuerdo con la información de la Policía Nacional del Perú, Manuel Alejandro Chirinos trabajaba como el encargado de una obra en Tumbes. El día del asesinato, las cámaras captaron que el hombre había sido interceptado dentro de su vehículo en Laderas de Villa cuando conversaba con un vigilante antes de retirarse del lugar.

El sicario vestía una gorra y polera negra. Además, fingió estar desorientado para no levantar sospechas, ya que instantes después abrió fuego contra la camioneta donde se encontraba el hombre. Durante su huida, el atacante disparó hacia la calle por donde escapó el vigilante que acompañaba a la víctima. Vecinos intentaron auxiliar a Chirinos y lo trasladaron al hospital María Auxiliadora, sin embargo, falleció minutos después del ataque.

PUEDES VER: Madre de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

lr.pe

Se trataría de un error

Familiares y allegados a Manuel Chirinos aseguraron que él nunca tuvo problemas con delincuentes y que tampoco era extorsionado. Por ello, consideran que el ataque del sicario habría sido un error. "Era buen muchacho, tenía un buen trabajo", "No tenía problemas con nadie, era tranquilo", señalaron personas cercanas a la víctima.

Cabe precisar que Chirinos acostumbraba compartir sus momentos familiares junto a su esposa e hija en sus redes sociales. La División de Homicidios de la PNP está a cargo de las investigaciones, quienes identificarán al responsable y determinarán el móvil del crimen.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La millonaria vía rápida que conectará SJM y VMT en solo 40 minutos: tendrá 3 carriles y será ejecutada por la Municipalidad de Lima

La millonaria vía rápida que conectará SJM y VMT en solo 40 minutos: tendrá 3 carriles y será ejecutada por la Municipalidad de Lima

LEER MÁS
Hoy corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios por distrito este jueves 6 de noviembre vía Sedapal

Hoy corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios por distrito este jueves 6 de noviembre vía Sedapal

LEER MÁS
Pasajero de bus graba preciso momento en que encañonan y roban camioneta en San Juan de Miraflores

Pasajero de bus graba preciso momento en que encañonan y roban camioneta en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Agencia de viajes estafa a 40 personas por TikTok con boletos falsos de más de S/7.000: "No tenían denuncias en Indecopi"

Agencia de viajes estafa a 40 personas por TikTok con boletos falsos de más de S/7.000: "No tenían denuncias en Indecopi"

LEER MÁS
Colapsa parte de la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla: enorme forado podría expandirse

Colapsa parte de la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla: enorme forado podría expandirse

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
Joven chef conmueve al decir que fue despedido solo por tomarse foto con Axl Rose, de la banda Guns N' Roses, pero enfatiza: "Valió la pena"

Joven chef conmueve al decir que fue despedido solo por tomarse foto con Axl Rose, de la banda Guns N' Roses, pero enfatiza: "Valió la pena"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Sociedad

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Línea 1 del Metro de Lima aumenta frecuencia de trenes para reducir tiempo de espera en estaciones: ¿cuántas salidas adicionales ofrecerá?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025