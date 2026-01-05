Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

La nueva escala para docentes tendrá aumentos en todas sus escalas, según le Ley de Reforma Magisterial. | Foto: Andina/Composición LR

La nueva escala para docentes tendrá aumentos en todas sus escalas, según le Ley de Reforma Magisterial. | Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Educación estableció los nuevos sueldos docentes para el 2026 tras la actualización de la Remuneración Íntegra Mensual, base sobre la cual se calculan las remuneraciones en todas las escalas magisteriales. Este ajuste alcanza tanto a los profesores nombrados como a los contratados, aplicándose desde el primer mes del año fiscal.

En el caso de los docentes de la Carrera Pública Magisterial, el salario mensual se determina de acuerdo con la escala alcanzada mediante procesos de ascenso y la jornada laboral asignada, que puede ser de 30 o 40 horas semanales. Para los profesores contratados, el pago se fija tomando como referencia la primera escala magisterial.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El Minedu precisó que estos montos corresponden al sueldo base y pueden incrementarse en función de asignaciones adicionales previstas en la normativa vigente, siempre que se cumplan los criterios establecidos.

Minedu: Escala magisterial 2026: remuneraciones para jornadas de 30 y 40 horas

La escala magisterial vigente en 2026 mantiene ocho niveles, cada uno asociado a un porcentaje específico de la RIM. A mayor escala, mayor es la remuneración mensual, lo que refleja el progreso profesional del docente dentro de la carrera.

Para una jornada de 30 horas, los montos se distribuyen de forma ascendente desde la primera hasta la octava escala, mientras que en la jornada de 40 horas se aplica un cálculo adicional que incrementa el ingreso mensual. Esta estructura busca reconocer tanto la experiencia como la carga horaria asumida por el maestro.

ESCALA MAGISTERIAL ÍNDICE PORCENTUAL JORNADA 30 HORAS JORNADA 40 HORAS OCTAVA 210% 7,351.47 9,801.9 SÉPTIMA 190% 6,651.33 8,868.4 SEXTA 175% 6,126.23 8168.3 QUINTA 150% 5,251.05 7,001.4 CUARTA 130% 4,550.91 6,067.8 TERCERA 120% 4,200.84 5,601.1 SEGUNDA 110% 3,850.77 5,134.3 PRIMERA 100% 3,500.70 4,667.6

¿Cuáles son los nuevos montos del sueldo docente en 2026 según el Minedu?

Para el 2026, los docentes nombrados que pertenecen a la Carrera Pública Magisterial perciben remuneraciones diferenciadas según la escala en la que se encuentren. En una jornada de 30 horas semanales, los sueldos parten desde S/ 3.500,70 en la primera escala y alcanzan los S/ 7.351,47 en la octava escala.

En el caso de una jornada de 40 horas, las remuneraciones se incrementan de manera proporcional, iniciando en S/ 4.667,60 para la primera escala y llegando hasta S/ 9.801,96 en la octava. Esta diferenciación responde al índice porcentual asignado a cada nivel dentro de la escala magisterial.

Para los docentes contratados, el Minedu estableció que la remuneración mensual por una jornada de 30 horas equivale al monto de la primera escala magisterial. Este pago se aplica a profesores de educación inicial, primaria y secundaria en las distintas modalidades de la educación básica y técnico-productiva.

PUEDES VER: UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería

Beneficios y pagos adicionales que pueden recibir los docentes en 2026, según Minedu

Además del sueldo base, los docentes pueden acceder a beneficios y asignaciones complementarias, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Entre ellos se encuentra la asignación por tiempo de servicios, que se otorga al cumplir 25 y 30 años de labor, calculada en función de la RIM correspondiente a la escala del docente.

También se contempla el subsidio por luto y sepelio, así como la compensación por tiempo de servicios al momento del cese, equivalente al 100 % de la remuneración por cada año de servicios oficiales.

A ello se suman asignaciones por desempeño de cargos directivos o jerárquicos, jornada de trabajo adicional y condiciones específicas de la institución educativa, como ubicación rural, frontera o zonas de atención prioritaria. Estos pagos se regulan mediante resoluciones emitidas anualmente por el Ministerio de Educación y se aplican según el caso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.